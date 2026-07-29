Что вас ожидает

Жинвальское водохранилище. Оно снабжает Тбилиси питьевой водой уже почти 100 лет. Это озеро искусственное, при его строительстве было затоплено несколько монастырей. Детали этих событий вы узнаете на экскурсии.

Монастырь Ананури. Вы посетите храмовый комплекс 17 века. Он включает в себя:

Верхний и Нижний замки, валы и башни, церкви Богородицы, Божества и «Целительница», колокольню и восьмиугольную келью.

Слияние рек Белая и Черная Арагви. Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на это природное чудо.

Арка Дружбы. Вы увидите яркие советский памятник, посвященный дружбе грузинского и российского народов.

Курортный поселок Гудаури. Вы полюбуетесь величественными горами, погуляете, подышите кристально чистым воздухом и, если пожелаете, прокатитесь на квадроциклах.

Казбек и Троицкая церковь. На джипах мы поднимемся на гору Гергети, где расположена древняя Троицкая церковь. Вы услышите её историю и насладитесь видами на седовласый Казбек.

Организационные детали