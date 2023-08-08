Величественные горы, древние монастыри, могучие ущелья и бирюзовое озеро в мини-группе
Приглашаем отправиться на комфортабельном микроавтобусе в насыщенное путешествие к легендарной горе Казбек! По пути вы увидите бирюзовое Жинвальское водохранилище, осмотрите монастырь Ананури и заедете на курорт Гудаури. Сопровождать вас будет опытный гид — он с душой расскажет о Грузии, её истории и современной жизни.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Жинвальское водохранилище. Оно снабжает Тбилиси питьевой водой уже почти 100 лет. Это озеро искусственное, при его строительстве было затоплено несколько монастырей. Детали этих событий вы узнаете на экскурсии.
Монастырь Ананури. Вы посетите храмовый комплекс 17 века. Он включает в себя:
Верхний и Нижний замки, валы и башни, церкви Богородицы, Божества и «Целительница», колокольню и восьмиугольную келью.
Верхний и Нижний замки, валы и башни, церкви Богородицы, Божества и «Целительница», колокольню и восьмиугольную келью.
Слияние рек Белая и Черная Арагви. Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на это природное чудо.
Арка Дружбы. Вы увидите яркие советский памятник, посвященный дружбе грузинского и российского народов.
Курортный поселок Гудаури. Вы полюбуетесь величественными горами, погуляете, подышите кристально чистым воздухом и, если пожелаете, прокатитесь на квадроциклах.
Казбек и Троицкая церковь. На джипах мы поднимемся на гору Гергети, где расположена древняя Троицкая церковь. Вы услышите её историю и насладитесь видами на седовласый Казбек.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Программа предполагает остановку на обед в ресторане с местной кухне. Средний чек в нём — 20-30 лари с человека. Также вам будет предложена бесплатная дегустация вина и чачи.
- Дополнительные расходы: джипы к Троицкой церкви — 20 лари с машины, квадроциклы в Гудаури (по желанию) — 50 лари.
ежедневно в 08:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Метехского моста
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:45Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tamuna — ваша команда гидов в Тбилиси
Здравствуйте! Наша дружная команда гидов работает в сфере туризма уже более 10 лет. Мы влюблены в свою страну и очень хотим поделиться с вами её красотой.
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