Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Грузии.
Наша экскурсия «Влюбиться в Казбеги за 1 день» позволит вам насладиться богатой историей и неповторимыми пейзажами.
Вы отправитесь на комфортабельном микроавтобусе в
Наша экскурсия «Влюбиться в Казбеги за 1 день» позволит вам насладиться богатой историей и неповторимыми пейзажами.
Вы отправитесь на комфортабельном микроавтобусе в
7 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортабельное путешествие на микроавтобусе
- 🌊 Живописные виды Жинвальского водохранилища
- 🏰 Исторический монастырь Ананури
- 🏞️ Прекрасные виды на слияние рек Белая и Черная Арагви
- 🗿 Уникальная Арка Дружбы
- 🏔️ Величественные горы и чистый воздух Гудаури
- ⛪ Восхождение на Казбек и посещение Троицкой церкви
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для экскурсии в Тбилиси, так как позволяют насладиться живописными видами Жинвальского водохранилища и гор Казбека. В это время года природа раскрывается во всей красе, а тёплая погода способствует комфортному путешествию. Весной и осенью также можно посетить эти места, наслаждаясь более спокойной атмосферой и мягким климатом, что делает эти месяцы подходящими для экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Жинвальское водохранилище
- Монастырь Ананури
- Слияние рек Белая и Черная Арагви
- Арка Дружбы
- Курортный поселок Гудаури
- Казбек
- Троицкая церковь
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Жинвальское водохранилище. Оно снабжает Тбилиси питьевой водой уже почти 100 лет. Это озеро искусственное, при его строительстве было затоплено несколько монастырей. Детали этих событий вы узнаете на экскурсии.
Монастырь Ананури. Вы посетите храмовый комплекс 17 века. Он включает в себя:
Верхний и Нижний замки, валы и башни, церкви Богородицы, Божества и «Целительница», колокольню и восьмиугольную келью.
Верхний и Нижний замки, валы и башни, церкви Богородицы, Божества и «Целительница», колокольню и восьмиугольную келью.
Слияние рек Белая и Черная Арагви. Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на это природное чудо.
Арка Дружбы. Вы увидите яркие советский памятник, посвященный дружбе грузинского и российского народов.
Курортный поселок Гудаури. Вы полюбуетесь величественными горами, погуляете, подышите кристально чистым воздухом и, если пожелаете, прокатитесь на квадроциклах.
Казбек и Троицкая церковь. На джипах мы поднимемся на гору Гергети, где расположена древняя Троицкая церковь. Вы услышите её историю и насладитесь видами на седовласый Казбек.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Программа предполагает остановку на обед в ресторане с местной кухне. Средний чек в нём — 20-30 лари с человека. Также вам будет предложена бесплатная дегустация вина и чачи.
- Дополнительные расходы: джипы к Троицкой церкви — 20 лари с человека, квадроциклы в Гудаури (по желанию) — 50 лари.
ежедневно в 08:45 и 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€14
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Метехского моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45 и 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамуна — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 4984 туристов
Здравствуйте! Наша дружная команда гидов работает в сфере туризма уже более 10 лет. Мы влюблены в свою страну и очень хотим поделиться с вами её красотой.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 262 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
Отличная экскурсия! Второй раз приезжаю в Грузию и второй раз поехала на эту экскурсию! Организация отличная, виды завораживают, гид все рассказал, показал как для себя) очень приятно возвращаться!
Вам был полезен этот отзыв?
M
Были сегодня в этом туре, все понравилось, рекомендую 🤌🏻 Гид Леван профессионал своего дела. Успели просмотреть все по программе, кроме арки дружбы народов, в связи с погодными условиями. Так же
Вам был полезен этот отзыв?
П
Экскурсия отличная, места невероятно красивые! К сожалению, не очень повезло с погодой, и Казбек встретил нас дождем с градом, но это не испортило впечатления, все равно было очень красиво.
Из минусов:
Из минусов:
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо большое за экскурсию. Маршрут прекрасный. С погодой нам очень повезло. Экскурсовод интересно рассказывал, а водитель вообще потрясающий. Спокойно и аккуратно прошла вся дорога.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
J
Провели отличный день! Мужчины знают что делают! Отличный, общительный и профессиональный водитель Теймур- передаём огромный привет! Он отличный водитель, едет очень технично, объезжает все ямы и относиться к пассажирам с
Вам был полезен этот отзыв?
П
Если вы приехали в Тбилиси, обязательно посетите данную экскурсию в Казбеги! Неописуемой красоты горы, древние грузинские монастыри, полет на зиплайне, вкусный обед из национальных блюд, а также большое количество информации о Грузии - всё это будет в вашей экскурсии, всего за один день! Отдельная благодарность гиду Георгию и водителю Тимуру, с ними было интересно, познавательно и по-человечески комфортно!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Влюбиться в Казбеги за 1 день»
Групповая
до 15 чел.
Познать Грузию: Мцхета и Казбеги из Тбилиси (всё включено)
Откройте для себя уникальные пейзажи и исторические места Грузии. Мцхета, Казбеги и серные бани Тбилиси подарят незабываемые впечатления
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 08:00
10 авг в 08:00
€68 за человека
-
16%
Групповая
до 19 чел.
Дружба в горах: Казбеги и Дарьялское ущелье
Увидеть самобытный регион Грузии и раскрыть все его грани в групповой поездке из Тбилиси
Начало: Возле площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€16
€19 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Казбеги
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Начало: Тбилиси
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €220 за всё до 3 чел.
-69%
до 20 мая
€14 за человека