Кавказские горы зимой — невероятное удовольствие. И в этой поездке вы сможете оценить их красоту! Мы отправимся в Боржоми, известный своими минеральными водами и снежными лесами. А затем насладимся горными пейзажами в Бакуриани — и обязательно прокатимся на тобогане, лыжах или сноуборде. А вечером вернёмся в Тбилиси, полные эмоций и воспоминаний о зимней Грузии.

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Описание экскурсии

Боржоми

Вас ждёт прогулка по знаменитому парку, окружённому снежными лесами. Вы попробуете целебную минеральную воду из источников, которые славятся на весь мир. И насладитесь свежим горным воздухом и красотой природы.

Бакуриани

Добро пожаловать на горный курорт с потрясающими зимними пейзажами! Вы можете покататься на тобогане, лыжах или сноуборде. И получить заряд энергии и яркие впечатления от активного отдыха.

Организационные детали