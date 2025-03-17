Кавказские горы зимой — невероятное удовольствие.
И в этой поездке вы сможете оценить их красоту! Мы отправимся в Боржоми, известный своими минеральными водами и снежными лесами.
А затем насладимся горными пейзажами в Бакуриани — и обязательно прокатимся на тобогане, лыжах или сноуборде. А вечером вернёмся в Тбилиси, полные эмоций и воспоминаний о зимней Грузии.
И в этой поездке вы сможете оценить их красоту! Мы отправимся в Боржоми, известный своими минеральными водами и снежными лесами.
А затем насладимся горными пейзажами в Бакуриани — и обязательно прокатимся на тобогане, лыжах или сноуборде. А вечером вернёмся в Тбилиси, полные эмоций и воспоминаний о зимней Грузии.
Описание экскурсии
Боржоми
Вас ждёт прогулка по знаменитому парку, окружённому снежными лесами. Вы попробуете целебную минеральную воду из источников, которые славятся на весь мир. И насладитесь свежим горным воздухом и красотой природы.
Бакуриани
Добро пожаловать на горный курорт с потрясающими зимними пейзажами! Вы можете покататься на тобогане, лыжах или сноуборде. И получить заряд энергии и яркие впечатления от активного отдыха.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельных автобусах или минивэнах Mercedes Sprinter
- Дегустация минеральной воды включена в стоимость
- Дополнительно оплачивается обед и прокат снаряжения в Бакуриани
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ованеса Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гари — ваша команда гидов в Тбилиси
Здравствуйте! Я Гари, и я родом из самого сердца Тбилиси. Работаю с командой увлечённых гидов. Как местные жители и страстные исследователи истории своего города, мы с радостью покажем вам ТбилисиЗадать вопрос
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