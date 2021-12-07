Об экскурсии

Знакомство с Тбилиси начнется в самом центре старого города. Мы прогуляемся по Инжировому ущелью, я расскажу одну из самых известных легенд об основании города. Думаю, вас удивит водопад в самом центре нашей столицы.

Далее, пройдя через мост над Курой, мы прогуляемся по парку Рике и поднимемся на канатной дороге к крепости Нарикала. Оттуда нам откроется потрясающий вид на прекрасный город, расположенный вдоль берегов Куры.

Мы поднимемся к храму Метехи, где нас будет ждать памятник Царю-основателю Тбилиси Вахтангу Горгасали. Созерцая вид на Тбилиси с его уютными балкончиками вы узнаете множество исторических фактов, которые помогут проникнуться историей, культурой и традициями Грузии.

Далее через современный мост Мира мы попадем в Царский квартал Тбилиси, где в свое время жили правители Грузии, а ныне находится патриархия. По тихим улочкам этого квартала мы дойдем до древнейшего храма в Тбилиси — Анчисхати.

А далее — театр марионеток Резо Габриадзе — это удивительное здание, словно с открытки, вы должны увидеть. Пройдемся еще немного до памятника дворнику, где вы услышите грустную историю жизни художника Нико Пиросмани.