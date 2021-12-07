Пешая прогулка по Тбилиси

Знакомство с Тбилиси начнется в самом центре старого города

5
1 отзыв
В группе
до 13 чел.
Знакомство с Тбилиси начнется в самом центре старого города.

Мы прогуляемся по Инжировому ущелью, я расскажу одну из самых известных легенд об основании города.

Думаю, вас удивит водопад в самом центре нашей столицы.

А Орбелиановские серные бани еще никого не оставляли равнодушными.
Пешая прогулка по Тбилиси
Пешая прогулка по Тбилиси
Пешая прогулка по Тбилиси
Пешая прогулка по Тбилиси
Пешая прогулка по Тбилиси

Что вы увидите 🤩

  • Храм Метехи
  • крепость Нарикала
  • Ботанмческий сад
  • Современный мост Мира
  • Патриархия
  • храм Анчисхати
  • театр марионеток Резо Габриадзе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Знакомство с Тбилиси начнется в самом центре старого города. Мы прогуляемся по Инжировому ущелью, я расскажу одну из самых известных легенд об основании города. Думаю, вас удивит водопад в самом центре нашей столицы.
Далее, пройдя через мост над Курой, мы прогуляемся по парку Рике и поднимемся на канатной дороге к крепости Нарикала. Оттуда нам откроется потрясающий вид на прекрасный город, расположенный вдоль берегов Куры.
Мы поднимемся к храму Метехи, где нас будет ждать памятник Царю-основателю Тбилиси Вахтангу Горгасали. Созерцая вид на Тбилиси с его уютными балкончиками вы узнаете множество исторических фактов, которые помогут проникнуться историей, культурой и традициями Грузии.
Далее через современный мост Мира мы попадем в Царский квартал Тбилиси, где в свое время жили правители Грузии, а ныне находится патриархия. По тихим улочкам этого квартала мы дойдем до древнейшего храма в Тбилиси — Анчисхати.
А далее — театр марионеток Резо Габриадзе — это удивительное здание, словно с открытки, вы должны увидеть. Пройдемся еще немного до памятника дворнику, где вы услышите грустную историю жизни художника Нико Пиросмани.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • При желании можно подняться на канатной дороге
  • стоимость билетов 3-7лар
Место начала и завершения?
Площадь Вахтанга Горгасали sing "I Love Tbilisi"
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день в 10:00, 13:00, 17:00, 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день в 10:00, 13:00, 17:00, 20:00

Отзывы от туристов

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