На главной улице Тбилиси встречаются сталинский ампир и модерн, ренессанс, грузинский романтизм и неомавританский стиль. Хотите научиться отличать их? Со мной вы посмотрите на тбилисскую архитектуру по-новому и поймёте, как зодчие сумели создать незабываемый облик столичного города.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Тбилиси

Максим Ваш гид в Тбилиси

Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Во время прогулки я познакомлю вас с ключевыми постройками на проспекте Руставели:

Главная площадь Тбилиси — бывшая Театральная, а сейчас площадь Свободы

— бывшая Театральная, а сейчас Здание Дворянского банка — отправная точка грузинского национального романтизма

— отправная точка грузинского национального романтизма Дворец наместника — первая постройка Российской империи на Кавказе

— первая постройка Российской империи на Кавказе Здание Парламента Грузии на месте снесённого собора

на месте снесённого собора Церковь Кашвети — любимый храм тбилисцев

— любимый храм тбилисцев Отель «Мажестик» — жемчужина неоренессанса

— жемчужина неоренессанса Театр имени Руставели — величественный фасад по мотивам Микеланджело

— величественный фасад по мотивам Микеланджело Казённый театр оперы и балета , где дебютировал Шаляпин

, где дебютировал Шаляпин Здание ИМЭЛ , получившее первую в истории Сталинскую премию по архитектуре

, получившее первую в истории Сталинскую премию по архитектуре Здание «Грузуголь», похоронившее сталинский ампир

С моей помощью вы научитесь смотреть на дома глазами историка архитектуры и освоите основы искусствоведческого анализа.

Не забудьте фотоаппарат и обязательно зарядите телефон, возможностей для фото будет очень, очень много!

Организационные детали

Как пройдёт экскурсия

Все здания мы осматриваем снаружи

Экскурсия подходит для детей от 12 лет

Дополнительно