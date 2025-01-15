По Руставели с архитектором: история и шедевры главной улицы Тбилиси

Разобраться в нюансах декора и стиля знаковых зданий разных эпох
На главной улице Тбилиси встречаются сталинский ампир и модерн, ренессанс, грузинский романтизм и неомавританский стиль.

Хотите научиться отличать их? Со мной вы посмотрите на тбилисскую архитектуру по-новому и поймёте, как зодчие сумели создать незабываемый облик столичного города.
5
3 отзыва
По Руставели с архитектором: история и шедевры главной улицы Тбилиси
По Руставели с архитектором: история и шедевры главной улицы Тбилиси
По Руставели с архитектором: история и шедевры главной улицы Тбилиси
Ближайшие даты:
14
фев16
фев17
фев18
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Во время прогулки я познакомлю вас с ключевыми постройками на проспекте Руставели:

  • Главная площадь Тбилиси — бывшая Театральная, а сейчас площадь Свободы
  • Здание Дворянского банка — отправная точка грузинского национального романтизма
  • Дворец наместника — первая постройка Российской империи на Кавказе
  • Здание Парламента Грузии на месте снесённого собора
  • Церковь Кашвети — любимый храм тбилисцев
  • Отель «Мажестик» — жемчужина неоренессанса
  • Театр имени Руставели — величественный фасад по мотивам Микеланджело
  • Казённый театр оперы и балета, где дебютировал Шаляпин
  • Здание ИМЭЛ, получившее первую в истории Сталинскую премию по архитектуре
  • Здание «Грузуголь», похоронившее сталинский ампир

С моей помощью вы научитесь смотреть на дома глазами историка архитектуры и освоите основы искусствоведческого анализа.

Не забудьте фотоаппарат и обязательно зарядите телефон, возможностей для фото будет очень, очень много!

Организационные детали

Как пройдёт экскурсия

  • Все здания мы осматриваем снаружи
  • Экскурсия подходит для детей от 12 лет

Дополнительно

  • Экскурсию можно провести и в индивидуальном формате, для этого напишите мне
  • Если вы хотите попасть на экскурсию в день, недоступный для бронирования на сайте, напишите мне. Постараюсь вам помочь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле метро «Площадь Свободы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
15 янв 2025
Это, конечно, круто! Мы много путешествуем и часто ходим на экскурсии. Это одна из самых качественных, если так можно выразиться, экскурсий в моей жизни) Максим - редкое исключение среди гидов,
читать дальше

поскольку обычно гиды рассказывают базовые вещи, которые тебе самому некогда гуглить и это, в целом, всех устраивает. А здесь - концентрация профессиональной информации, логика и последовательность изложения, учет уровня знаний и интересов сразу троих разных гостей! Никаких фантазий, легенд и прочей непроверенной информации. Я, наконец-то, смогла представить себе этот город, как он был в прошлом, его очертания и даже дух) Хотя в Тбилиси приезжаем каждый год. Огромное спасибо! Очень надеюсь на новые встречи.

Ю
31 дек 2024
Экскурсия действительно очень интересная и с точки зрения истории, и с точки зрения архитектуры. Максим очень подробно все объясняет, рассказывает, отвечает на любые вопросы. Экскурсия выходит очень живой и не вымученной. Рекомендуем, особенно для тех, кто интересуется архитектурой, в целом)
Экскурсия действительно очень интересная и с точки зрения истории, и с точки зрения архитектуры. Максим оченьЭкскурсия действительно очень интересная и с точки зрения истории, и с точки зрения архитектуры. Максим оченьЭкскурсия действительно очень интересная и с точки зрения истории, и с точки зрения архитектуры. Максим оченьЭкскурсия действительно очень интересная и с точки зрения истории, и с точки зрения архитектуры. Максим очень
Р
2 ноя 2024
Максим - профессионал. Это великолепная экскурсия!
Максим - профессионал. Это великолепная экскурсия!Максим - профессионал. Это великолепная экскурсия!Максим - профессионал. Это великолепная экскурсия!

Похожие экскурсии из Тбилиси

Летопись эпох на перекрёстке империй
Пешая
скидка
50%
379 отзывов
3.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Летопись эпох на перекрёстке империй
Проведите 4 часа в путешествии по времени в самом сердце Тбилиси, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: У храма Метехи
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 11:00 и 16:30, в четверг в 11:00, в субботу в 12:45
Завтра в 12:45
17 фев в 11:00
189 за человека
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
Пешая
скидка
25%
590 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешеходная экскурсия по Тбилиси: от Старого города до серных бань
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и культуру Тбилиси, открывая для себя его красоту и уникальность
Начало: Площадь Свободы
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
12090 за всё до 7 чел.
Сололаки глазами архитектора
Пешая
скидка
35%
13 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Сололаки глазами архитектора
Исследуйте Сололаки с гидом-архитектором и откройте для себя архитектурные шедевры Тбилиси. Узнайте о модерне и других стилях в самом фешенебельном районе
Начало: На пл. Свободы
Расписание: в будние дни в 13:45 и 16:00, в субботу и воскресенье в 11:30, 13:45 и 16:00
Сегодня в 13:45
Завтра в 11:30
4026 за человека