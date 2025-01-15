На главной улице Тбилиси встречаются сталинский ампир и модерн, ренессанс, грузинский романтизм и неомавританский стиль.
Хотите научиться отличать их? Со мной вы посмотрите на тбилисскую архитектуру по-новому и поймёте, как зодчие сумели создать незабываемый облик столичного города.
Хотите научиться отличать их? Со мной вы посмотрите на тбилисскую архитектуру по-новому и поймёте, как зодчие сумели создать незабываемый облик столичного города.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Во время прогулки я познакомлю вас с ключевыми постройками на проспекте Руставели:
- Главная площадь Тбилиси — бывшая Театральная, а сейчас площадь Свободы
- Здание Дворянского банка — отправная точка грузинского национального романтизма
- Дворец наместника — первая постройка Российской империи на Кавказе
- Здание Парламента Грузии на месте снесённого собора
- Церковь Кашвети — любимый храм тбилисцев
- Отель «Мажестик» — жемчужина неоренессанса
- Театр имени Руставели — величественный фасад по мотивам Микеланджело
- Казённый театр оперы и балета, где дебютировал Шаляпин
- Здание ИМЭЛ, получившее первую в истории Сталинскую премию по архитектуре
- Здание «Грузуголь», похоронившее сталинский ампир
С моей помощью вы научитесь смотреть на дома глазами историка архитектуры и освоите основы искусствоведческого анализа.
Не забудьте фотоаппарат и обязательно зарядите телефон, возможностей для фото будет очень, очень много!
Организационные детали
Как пройдёт экскурсия
- Все здания мы осматриваем снаружи
- Экскурсия подходит для детей от 12 лет
Дополнительно
- Экскурсию можно провести и в индивидуальном формате, для этого напишите мне
- Если вы хотите попасть на экскурсию в день, недоступный для бронирования на сайте, напишите мне. Постараюсь вам помочь
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро «Площадь Свободы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 137 туристов
Очень много значит, когда об архитектуре рассказывает профессионал. Я эксперт по теории и истории архитектуры, дипломант Московского Архитектурного института. Автор многих пятизвёздочных маршрутов. Провёл 300+ экскурсий для 4700+ человек по Тбилиси.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
15 янв 2025
Это, конечно, круто! Мы много путешествуем и часто ходим на экскурсии. Это одна из самых качественных, если так можно выразиться, экскурсий в моей жизни) Максим - редкое исключение среди гидов,
Ю
Юлия
31 дек 2024
Экскурсия действительно очень интересная и с точки зрения истории, и с точки зрения архитектуры. Максим очень подробно все объясняет, рассказывает, отвечает на любые вопросы. Экскурсия выходит очень живой и не вымученной. Рекомендуем, особенно для тех, кто интересуется архитектурой, в целом)
Р
Руслан
2 ноя 2024
Максим - профессионал. Это великолепная экскурсия!
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