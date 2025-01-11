Сокровища Грузии: Джвари, Уплисцихе, Боржоми

Побывать в пещерном языческом городе, раннехристианском храме и на знаменитом курорте
Мы исследуем три ключевые локации, символизирующие разные эпохи Грузии. В монастыре Джвари погрузимся в историю прихода и распространения православия в стране.

В пещерном Уплисцихе вы познакомитесь с миром языческой Грузии, а прогулка по Боржоми наполнит вас целебной силой воды, которую считают лучшей на Кавказе.
Сокровища Грузии: Джвари, Уплисцихе, Боржоми
Сокровища Грузии: Джвари, Уплисцихе, Боржоми
Сокровища Грузии: Джвари, Уплисцихе, Боржоми
Ближайшие даты:
24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Монастырь Джвари — крестово-купольный храм 6 века, расположенный на вершине холма, откуда видно слияние рек Арагви и Куры. Джвари — одно из главных христианских сооружений Грузии. Поговорим о его роли в распространении православия в стране.

Уплисцихе — один из старейших пещерных городов Грузии. Вы увидите древние жилища и святилища, высеченные в скалах, винные погреба и тоннели. Обсудим языческое прошлое страны и цивилизациях, существовавших здесь до появления христианства.

Боржоми — знаменитый курорт с целебными минеральными водами. Вы прогуляетесь по Боржомскому парку, попробуете воду прямо из источника и насладитесь свежим воздухом густых лесов. Поговорим о развитии курортной культуры в Грузии и лечебных свойствах здешней воды, признанной самой полезной на Кавказе.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном минивэне Mitsubishi или Toyota с кондиционером. О необходимости детских кресел сообщайте при бронировании
  • Экскурсия подходит для путешественников со средним уровнем физической подготовки: будут длительные прогулки, подъёмы в гору и кое-где крутые спуски
  • Обед не включён в программу. По пути есть кафе, но стоит взять с собой перекус и питьевую воду
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Самгебро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
Злата
11 янв 2025
Очень была впечатлена описанием экскурсии. Но к сожалению, это была не экскурсия, а был водитель, который нас везде отвез и поделился инфой.
Не указано, что дополнительные расходы при помещении парков.
«Экскурсовод» нигде
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с нами не зашел, соответственно никакой экскурсии на месте.
Георгий приятный человек, мы весело поболтали, но мы могли бы заказать такси и заплатить гораздо меньше денег, но мы хотели качественную экскурсию, но к сожалению этого не получили

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