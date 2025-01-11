Мы исследуем три ключевые локации, символизирующие разные эпохи Грузии. В монастыре Джвари погрузимся в историю прихода и распространения православия в стране. В пещерном Уплисцихе вы познакомитесь с миром языческой Грузии, а прогулка по Боржоми наполнит вас целебной силой воды, которую считают лучшей на Кавказе.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Монастырь Джвари — крестово-купольный храм 6 века, расположенный на вершине холма, откуда видно слияние рек Арагви и Куры. Джвари — одно из главных христианских сооружений Грузии. Поговорим о его роли в распространении православия в стране.

Уплисцихе — один из старейших пещерных городов Грузии. Вы увидите древние жилища и святилища, высеченные в скалах, винные погреба и тоннели. Обсудим языческое прошлое страны и цивилизациях, существовавших здесь до появления христианства.

Боржоми — знаменитый курорт с целебными минеральными водами. Вы прогуляетесь по Боржомскому парку, попробуете воду прямо из источника и насладитесь свежим воздухом густых лесов. Поговорим о развитии курортной культуры в Грузии и лечебных свойствах здешней воды, признанной самой полезной на Кавказе.

Организационные детали