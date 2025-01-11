В пещерном Уплисцихе вы познакомитесь с миром языческой Грузии, а прогулка по Боржоми наполнит вас целебной силой воды, которую считают лучшей на Кавказе.
Описание экскурсии
Монастырь Джвари — крестово-купольный храм 6 века, расположенный на вершине холма, откуда видно слияние рек Арагви и Куры. Джвари — одно из главных христианских сооружений Грузии. Поговорим о его роли в распространении православия в стране.
Уплисцихе — один из старейших пещерных городов Грузии. Вы увидите древние жилища и святилища, высеченные в скалах, винные погреба и тоннели. Обсудим языческое прошлое страны и цивилизациях, существовавших здесь до появления христианства.
Боржоми — знаменитый курорт с целебными минеральными водами. Вы прогуляетесь по Боржомскому парку, попробуете воду прямо из источника и насладитесь свежим воздухом густых лесов. Поговорим о развитии курортной культуры в Грузии и лечебных свойствах здешней воды, признанной самой полезной на Кавказе.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне Mitsubishi или Toyota с кондиционером. О необходимости детских кресел сообщайте при бронировании
- Экскурсия подходит для путешественников со средним уровнем физической подготовки: будут длительные прогулки, подъёмы в гору и кое-где крутые спуски
- Обед не включён в программу. По пути есть кафе, но стоит взять с собой перекус и питьевую воду
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Не указано, что дополнительные расходы при помещении парков.
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