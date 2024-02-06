Готовить друг с другом — это что-то очень личное и сближающее. Наслаждаться эмоциями и делиться ими, обмениваться новостями и строить планы. Это время только для вас двоих! Именно из таких моментов складывается счастье! Предлагаем поймать его в нашей кулинарной студии. Опытный повар подскажет, как приготовить грузинские блюда. А потом оставит вас наедине за ужином.

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Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Повар будет с вами примерно 1,5 часа. Потом вы останетесь на ужин при свечах. Вся студия будет только для вас!

Мы предлагаем 4 вида меню из грузинских блюд. В каждом — 3 блюда и напитки.

Меню №1

Хинкали на выбор: классические с говядиной, сыром или грибами

Аджапсандали,овощное рагу по-грузински или баклажаны с орехами

Пеламуши — десерт из виноградного сока с орехами

Меню №2

Шкмерули — жареная курица в молочно-чесночном соусе

Хачапури на выбор: по-аджарски, по-мегрельски или по-имеретински

Гозинаки — десерт из мёда/сахара и грецких орехов

Меню №3

Чахохбили — блюдо из курицы и овощей

3 вида пхали — из шпината, моркови и свёклы

Чурчхела — десерт из виноградного сока, пшеничной муки и грецкого ореха/фундука

Меню №4

Оджахури — блюдо из жареной говядины/свинины и картофеля

Лобио — блюдо из фасоли и приправ

Лечери — десерт из виноградного сока, риса и тыквы

Возможен подбор меню под ваш запрос.

Организационные детали

Что включено в стоимость:

Трансфер на комфортабельном автомобиле

Мастер-класс от опытного повара

Все ингредиенты для проведения мастер-класса, а также посуда и необходимый инвентарь

Аренда студии на 2,5 часа с возможностью платного почасового продления (€45/час)

Хлеб, вино, чача, лимонад и вода

Оборудование для подключения музыки

Брошюра с рецептами блюд в формате pdf

Что ещё можно добавить: