Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Личный мастер-класс в Тбилиси

Получить свой кусочек счастья и вкусного хинкали, приготовленного любимым человеком

Готовить друг с другом — это что-то очень личное и сближающее. Наслаждаться эмоциями и делиться ими, обмениваться новостями и строить планы.

Это время только для вас двоих! Именно из таких моментов складывается счастье! Предлагаем поймать его в нашей кулинарной студии. Опытный повар подскажет, как приготовить грузинские блюда. А потом оставит вас наедине за ужином.
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Свидание в Тбилиси: кулинарный мастер-класс и ужин для двоих
Ближайшие даты:
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
10
фев
11
фев
12
фев
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
1 человек€90
Парам€180
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Повар будет с вами примерно 1,5 часа. Потом вы останетесь на ужин при свечах. Вся студия будет только для вас!

Мы предлагаем 4 вида меню из грузинских блюд. В каждом — 3 блюда и напитки.

Меню №1

  • Хинкали на выбор: классические с говядиной, сыром или грибами
  • Аджапсандали,овощное рагу по-грузински или баклажаны с орехами
  • Пеламуши — десерт из виноградного сока с орехами

Меню №2

  • Шкмерули — жареная курица в молочно-чесночном соусе
  • Хачапури на выбор: по-аджарски, по-мегрельски или по-имеретински
  • Гозинаки — десерт из мёда/сахара и грецких орехов

Меню №3

  • Чахохбили — блюдо из курицы и овощей
  • 3 вида пхали — из шпината, моркови и свёклы
  • Чурчхела — десерт из виноградного сока, пшеничной муки и грецкого ореха/фундука

Меню №4

  • Оджахури — блюдо из жареной говядины/свинины и картофеля
  • Лобио — блюдо из фасоли и приправ
  • Лечери — десерт из виноградного сока, риса и тыквы

Возможен подбор меню под ваш запрос.

Организационные детали

Что включено в стоимость:

  • Трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Мастер-класс от опытного повара
  • Все ингредиенты для проведения мастер-класса, а также посуда и необходимый инвентарь
  • Аренда студии на 2,5 часа с возможностью платного почасового продления (€45/час)
  • Хлеб, вино, чача, лимонад и вода
  • Оборудование для подключения музыки
  • Брошюра с рецептами блюд в формате pdf

Что ещё можно добавить:

  • Услуги фотографа — €70. Вы получите около 20 обработанных фотографий + исходники.
  • Живую музыку — €100. На выбор — скрипач или грузинский певец + гитара.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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