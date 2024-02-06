Получить свой кусочек счастья и вкусного хинкали, приготовленного любимым человеком
Готовить друг с другом — это что-то очень личное и сближающее. Наслаждаться эмоциями и делиться ими, обмениваться новостями и строить планы.
Это время только для вас двоих! Именно из таких моментов складывается счастье! Предлагаем поймать его в нашей кулинарной студии. Опытный повар подскажет, как приготовить грузинские блюда. А потом оставит вас наедине за ужином.
Это время только для вас двоих! Именно из таких моментов складывается счастье! Предлагаем поймать его в нашей кулинарной студии. Опытный повар подскажет, как приготовить грузинские блюда. А потом оставит вас наедине за ужином.
Ближайшие даты:
6
фев
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7
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8
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9
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10
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фев
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даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|1 человек
|€90
|Парам
|€180
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Повар будет с вами примерно 1,5 часа. Потом вы останетесь на ужин при свечах. Вся студия будет только для вас!
Мы предлагаем 4 вида меню из грузинских блюд. В каждом — 3 блюда и напитки.
Меню №1
- Хинкали на выбор: классические с говядиной, сыром или грибами
- Аджапсандали,овощное рагу по-грузински или баклажаны с орехами
- Пеламуши — десерт из виноградного сока с орехами
Меню №2
- Шкмерули — жареная курица в молочно-чесночном соусе
- Хачапури на выбор: по-аджарски, по-мегрельски или по-имеретински
- Гозинаки — десерт из мёда/сахара и грецких орехов
Меню №3
- Чахохбили — блюдо из курицы и овощей
- 3 вида пхали — из шпината, моркови и свёклы
- Чурчхела — десерт из виноградного сока, пшеничной муки и грецкого ореха/фундука
Меню №4
- Оджахури — блюдо из жареной говядины/свинины и картофеля
- Лобио — блюдо из фасоли и приправ
- Лечери — десерт из виноградного сока, риса и тыквы
Возможен подбор меню под ваш запрос.
Организационные детали
Что включено в стоимость:
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Мастер-класс от опытного повара
- Все ингредиенты для проведения мастер-класса, а также посуда и необходимый инвентарь
- Аренда студии на 2,5 часа с возможностью платного почасового продления (€45/час)
- Хлеб, вино, чача, лимонад и вода
- Оборудование для подключения музыки
- Брошюра с рецептами блюд в формате pdf
Что ещё можно добавить:
- Услуги фотографа — €70. Вы получите около 20 обработанных фотографий + исходники.
- Живую музыку — €100. На выбор — скрипач или грузинский певец + гитара.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 257 туристов
Добро пожаловать в Грузию, дорогие друзья! Меня зовут Валерий. Родился в Грузии. Всё моё детство и юношество прошли в Тбилиси. Я побывал в 18 странах мира и свободно разговариваю на 7 языках. По роду занятий я гид и переводчик, кроме того, большой любитель вина. За время моей туристической деятельности мне посчастливилось побывать на лучших винодельнях Грузии и её столицы. Буду рад поделиться с вами своими знаниями и знакомствами. До встречи в Тбилиси!
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