Итак, в первой части поездки мы посетим сакральную Мцхету — город бесценного исторического и культурного наследия. Вы увидите места из грузинских летописей и те самые пейзажи, которыми восхищались мастера слова и кисти: Пушкин, Верещагин, Лермонтов, Айвазовский. Рассмотрите монастырь Джвари с неповторимым, измученным временем фасадом храма Креста. Исследуете близлежащие руины, в прошлом части великих бастионов. Мы затронем историю царского рода Багратиони, о котором гласят многие легенды и сказания. А в Светицховели, который являлся кафедральным собором, поговорим о развитии христианства в Грузии и о том, как вера объединила людей.
Шато Мухрани: родовая усадьба Багратиони и винные традиции
После экскурсии по историческим памятникам мы поедем в местечко недалеко от Мцхеты, где вы погрузитесь в атмосферу настоящей грузинской аристократии. В центре усадьбы — белоснежное здание, принадлежавшее Иванэ Мухранбатони, представителю знаменитого царского рода. На территории старинного поместья — виноградники и выстроенная на их основе винодельня, славящаяся изысканными грузинскими винами. Есть конюшни и сады. Место завораживает красотой и легко погружает в ностальгию по былым временам.
Вы сможете выбрать один из нескольких вариантов знакомства с Шато Мухрани. Это может быть экскурсия по помещениям с обзором архитектуры и истории, прогулка по винному комплексу 19 века, дегустации, различные эногастрономические мастер-классы, обзор квалификации и сортов вин. Вам также расскажут, какие традиции сохраняются на винодельне и какие новаторские технологии здесь применяют.
Организационные детали
Экскурсия по Шато Мухрани оплачивается отдельно на месте, в зависимости от выбранной вами опции — цена составит 70-150 лари/человека
Также вам предложат конные прогулки: 1 час — 80 лари/человека
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
При бронировании этого маршрута – пешая экскурсия по Тбилиси в подарок! Подробности уточняйте в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Вахтанга Горгасали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4249 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин читать дальшеуменьшить
на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы.
Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре.
Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Anna
Если бы можно было поставить 10 баллов, мы бы поставили 100! От всей души благодарим всю команду за чудесное пребывание в Тбилиси и окрестностях! Эдуард, Карина, Гоча- прекрасные люди, которые читать дальшеуменьшить
сделали наше путешествие наполненным интересными историческими фактами, душевными беседами, красивейшими местами, вкусными блюдами и лучшим вином! Мцхета обязательна для посещения, чтобы лучше узнать историю и религию, полюбоваться пейзажами, Шато Мухрани - безумно красивое место, и замок, и винный погреб! обязательно приедем еще!
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Е
Елена
Съездили в роскошное шато Мухрани.
После заказа на Tripster, Эдуард сразу ответил, все подробно пояснил по поездке и всё время был на связи. Все экскурсии и дегустацию в шато компания заказала для читать дальшеуменьшить
нас.
Экскурсии и дегустация в шато проводится на грузинском и английском языках, очень профессиональный гид Гоча, который сопровождал нас, стал нашим переводчиком. Гоча возил нас на комфортабельном автомобиле и сопровождал нас всю поездку.
Очень пунктуальный гид- всё строго по времени и по плану, рассказал нам много о жизни людей в Грузии и интересные факты из истории. Великолепный сервис! Однозначно рекомендую эту компанию!
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Максим
Это была замечательная поездка благодаря нашему водителю и гиду Гоче и организатору Эдуарду. У нас возникли проблемы с посадкой, так как весь центр города был перекрыт, а мы живем в 50 читать дальшеуменьшить
метрах от Кафедрального собора где в этот день проходили похороны Патриарха, однако нас нашли и подобрали от ближайшей возможной точки. Гоча очень интересно и подробно рассказал об истории, культуре Грузии и православного христианства, а также поддержал увлекательную беседу. Само Шато выглядит замечательно, на территории много зелени, все ухожено. Здание изнутри роскошно отделано мрамором и красным деревом, много образцов интересной мебели и антиквариата. Интересная экскурсия, особенно тем кто увлекается вином и виноделием. В погребе есть вина как в западном, так и в грузинском стиле. Дегустация проходит в просторной красивой оранжерее, все очень хорошо организовано, сервис отличный, вина редкие и качественные. На пути обратно мы заехали в Мцхету, Гоча зашел с нами в храм и подробно рассказал об его истории. Впечателения прекрасные, всем рекомендуем!
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Натали
Благодарность организаторам за нашу поездку: сделать наш отдых незабываемым старались все, начиная от руководителя агентства - Эдуарда, который преподнес подарок, гида Карины и водителя Рафаэля, которые окружили нас заботой!
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Е
Евгения
Очень интересно и хочется возвращаться снова и снова в это замечательное место, а Карина и Батоно Эдуардо-радушные хозяева, поражающие гостеприимством.
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