Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани

Посетить духовную столицу Грузии и винодельню в старинной усадьбе князя из рода Багратиони

В путешествии вы отправитесь в город, занимающий особое место в сердце каждого грузина.

Осмотрите главные святыни Мцхеты и прикоснетесь к истокам распространения христианства на нашей земле.

А после посетите атмосферное поместье — одно из тех, что считают символом эпохи последних царей Грузии. Вас познакомят с историей Шато Мухрани и проведут винные мастер-классы с дегустациями по выбору.
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
Священная Мцхета и аристократический Шато Мухрани
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Описание

Что вас ожидает

Первая столица Грузии

Итак, в первой части поездки мы посетим сакральную Мцхету — город бесценного исторического и культурного наследия. Вы увидите места из грузинских летописей и те самые пейзажи, которыми восхищались мастера слова и кисти: Пушкин, Верещагин, Лермонтов, Айвазовский. Рассмотрите монастырь Джвари с неповторимым, измученным временем фасадом храма Креста. Исследуете близлежащие руины, в прошлом части великих бастионов. Мы затронем историю царского рода Багратиони, о котором гласят многие легенды и сказания. А в Светицховели, который являлся кафедральным собором, поговорим о развитии христианства в Грузии и о том, как вера объединила людей.

Шато Мухрани: родовая усадьба Багратиони и винные традиции

После экскурсии по историческим памятникам мы поедем в местечко недалеко от Мцхеты, где вы погрузитесь в атмосферу настоящей грузинской аристократии. В центре усадьбы — белоснежное здание, принадлежавшее Иванэ Мухранбатони, представителю знаменитого царского рода. На территории старинного поместья — виноградники и выстроенная на их основе винодельня, славящаяся изысканными грузинскими винами. Есть конюшни и сады. Место завораживает красотой и легко погружает в ностальгию по былым временам.

Вы сможете выбрать один из нескольких вариантов знакомства с Шато Мухрани. Это может быть экскурсия по помещениям с обзором архитектуры и истории, прогулка по винному комплексу 19 века, дегустации, различные эногастрономические мастер-классы, обзор квалификации и сортов вин. Вам также расскажут, какие традиции сохраняются на винодельне и какие новаторские технологии здесь применяют.

Организационные детали

  • Экскурсия по Шато Мухрани оплачивается отдельно на месте, в зависимости от выбранной вами опции — цена составит 70-150 лари/человека
  • Также вам предложат конные прогулки: 1 час — 80 лари/человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Вахтанга Горгасали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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