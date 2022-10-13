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Описание
Что вас ожидает
Первая столица Грузии
Итак, в первой части поездки мы посетим сакральную Мцхету — город бесценного исторического и культурного наследия. Вы увидите места из грузинских летописей и те самые пейзажи, которыми восхищались мастера слова и кисти: Пушкин, Верещагин, Лермонтов, Айвазовский. Рассмотрите монастырь Джвари с неповторимым, измученным временем фасадом храма Креста. Исследуете близлежащие руины, в прошлом части великих бастионов. Мы затронем историю царского рода Багратиони, о котором гласят многие легенды и сказания. А в Светицховели, который являлся кафедральным собором, поговорим о развитии христианства в Грузии и о том, как вера объединила людей.
Шато Мухрани: родовая усадьба Багратиони и винные традиции
После экскурсии по историческим памятникам мы поедем в местечко недалеко от Мцхеты, где вы погрузитесь в атмосферу настоящей грузинской аристократии. В центре усадьбы — белоснежное здание, принадлежавшее Иванэ Мухранбатони, представителю знаменитого царского рода. На территории старинного поместья — виноградники и выстроенная на их основе винодельня, славящаяся изысканными грузинскими винами. Есть конюшни и сады. Место завораживает красотой и легко погружает в ностальгию по былым временам.
Вы сможете выбрать один из нескольких вариантов знакомства с Шато Мухрани. Это может быть экскурсия по помещениям с обзором архитектуры и истории, прогулка по винному комплексу 19 века, дегустации, различные эногастрономические мастер-классы, обзор квалификации и сортов вин. Вам также расскажут, какие традиции сохраняются на винодельне и какие новаторские технологии здесь применяют.
Организационные детали
Экскурсия по Шато Мухрани оплачивается отдельно на месте, в зависимости от выбранной вами опции — цена составит 70-150 лари/человека
Также вам предложат конные прогулки: 1 час — 80 лари/человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Вахтанга Горгасали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Провёл 833 экскурсии для 1026 туристов
Здравствуйте, меня зовут Эдуард. Путешествуя по всему миру, я понял, что прекраснее и безопаснее места, чем моя Грузия, просто не существует! Буду рад показать вам истинную красоту моей страны в компании гидов-единомышленников.