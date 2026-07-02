В путешествии вы отправитесь в город, занимающий особое место в сердце каждого грузина. Осмотрите главные святыни Мцхеты и прикоснетесь к истокам распространения христианства на нашей земле. А после посетите атмосферное поместье — одно из тех, что считают символом эпохи последних царей Грузии. Вас познакомят с историей Шато Мухрани и проведут винные мастер-классы с дегустациями по выбору.

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Описание экскурсии

Первая столица Грузии

Итак, в первой части поездки мы посетим сакральную Мцхету — город бесценного исторического и культурного наследия. Вы увидите места из грузинских летописей и те самые пейзажи, которыми восхищались мастера слова и кисти: Пушкин, Верещагин, Лермонтов, Айвазовский. Рассмотрите монастырь Джвари с неповторимым, измученным временем фасадом храма Креста. Исследуете близлежащие руины, в прошлом части великих бастионов. Мы затронем историю царского рода Багратиони, о котором гласят многие легенды и сказания. А в Светицховели, который являлся кафедральным собором, поговорим о развитии христианства в Грузии и о том, как вера объединила людей.

Шато Мухрани: родовая усадьба Багратиони и винные традиции

После экскурсии по историческим памятникам мы поедем в местечко недалеко от Мцхеты, где вы погрузитесь в атмосферу настоящей грузинской аристократии. В центре усадьбы — белоснежное здание, принадлежавшее Иванэ Мухранбатони, представителю знаменитого царского рода. На территории старинного поместья — виноградники и выстроенная на их основе винодельня, славящаяся изысканными грузинскими винами. Есть конюшни и сады. Место завораживает красотой и легко погружает в ностальгию по былым временам.

Вы сможете выбрать один из нескольких вариантов знакомства с Шато Мухрани. Это может быть экскурсия по помещениям с обзором архитектуры и истории, прогулка по винному комплексу 19 века, дегустации, различные эногастрономические мастер-классы, обзор квалификации и сортов вин. Вам также расскажут, какие традиции сохраняются на винодельне и какие новаторские технологии здесь применяют.

Организационные детали