Тбилиси элегантный, игристый, культурный. Всё включено
Индивидуальная экскурсия по Тбилиси с дегустацией вина и коньяка, прогулками по историческим местам и посещением музеев. Всё включено для вашего комфорта
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси с экскурсией, которая сочетает дегустации игристых вин и коньяка, прогулки по колоритным районам и посещение музеев. В компании сомелье вы попробуете Pét-Nat и насладитесь авторским шоколадом. читать дальше
Путешествие на автомобиле бизнес-класса позволит увидеть Старый Тбилиси, Сололаки и другие районы. Это идеальный выбор для тех, кто ценит эстетику и камерность. Все включено, чтобы вы могли полностью насладиться культурой и вкусами города
Дегустация молодых игристых вин Pét-Nat (30–45 минут) В уютном заведении вы попробуете три вида игристых вин и полакомитесь идеально подобранными закусками — сырами и паштетами на багетах. Профессиональный сомелье расскажет историю происхождения Pét-Nat и поделится особенностями его производства. И подаст напиток так, чтобы вы оценили его по-настоящему.
Культурный перерыв или кофейная/чайная пауза — на выбор (30–45 минут) Мы предложим вам:
Посетить Национальную картинную галерею с работами Нико Пиросмани, Музей современного искусства Зураба Церетели или Музей изобразительных искусств
ИЛИ
Пореклаксировать на чайной церемонии или насладиться кофе
Дегустация коньяка и авторского шоколада (30–45 минут) Во втором заведении вы откроете для себя уникальное сочетание премиального коньяка и авторского шоколада с сухофруктами и грецкими орехами. Этот опыт дополнит рассказ о тонкостях вкусовой гармонии.
Знакомство с городом
Переезжая от одной локации к другой, вы увидите самые интересные районы Тбилиси — площадь Орбелиани, Старый город, Сололаки, проспект Руставели и Мтацминду. А мы расскажем кое-что интересное об этих местах.
Организационные детали
В качестве трансфера мы используем такси бизнес-класса. Как правило, это автомобили Toyota Camry и Tesla
В стоимость включено: посещение музея, кофейни или чайной (на выбор), дегустации, трансфер
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Руставели»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 729 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за читать дальше
моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!
А
Андрей
21 июн 2025
Отличная, получилась прогулка. Мы договорились с Валерием на индивидуальный формат, включающий больше, чем стандартная программа. Несмотря на дождливую погоду все прошло отлично. Валерий все время был очень внимателен и любезен к нам.