Описание экскурсии

Дегустация молодых игристых вин Pét-Nat (30–45 минут)

В уютном заведении вы попробуете три вида игристых вин и полакомитесь идеально подобранными закусками — сырами и паштетами на багетах. Профессиональный сомелье расскажет историю происхождения Pét-Nat и поделится особенностями его производства. И подаст напиток так, чтобы вы оценили его по-настоящему.

Культурный перерыв или кофейная/чайная пауза — на выбор (30–45 минут)

Мы предложим вам:

Посетить Национальную картинную галерею с работами Нико Пиросмани, Музей современного искусства Зураба Церетели или Музей изобразительных искусств

ИЛИ

Пореклаксировать на чайной церемонии или насладиться кофе

Дегустация коньяка и авторского шоколада (30–45 минут)

Во втором заведении вы откроете для себя уникальное сочетание премиального коньяка и авторского шоколада с сухофруктами и грецкими орехами. Этот опыт дополнит рассказ о тонкостях вкусовой гармонии.

Знакомство с городом

Переезжая от одной локации к другой, вы увидите самые интересные районы Тбилиси — площадь Орбелиани, Старый город, Сололаки, проспект Руставели и Мтацминду. А мы расскажем кое-что интересное об этих местах.

