Тбилиси для меня близкий, сердечный друг, поэтому я расскажу вам о нём как о живом человеке со своей судьбой, счастьем и горестями. Вы побываете у истоков Тифлиса и осмотрите храм 6 века. Услышите истории, что хранят парадные буржуазного Сололаки. Навестите уточку Тасю. Отыщете хипстерский район, увидите трогательный театр марионеток. И прислушаетесь к песням этого многоликого города.
Описание экскурсии
- Древний район бань, где в 5 веке был основан Тбилиси, а позднее построен комплекс серных бань, где купались Пушкин, Дюма и Толстой
- Водопад Легвтахеви — да-да настоящий 22-метровый водопад прямо в городе
- Крепость Нарикала
- Храмы Сурб Геворг и Земо Бетлеми с потрясающим панорамным видом на город
- Буржуазный квартал 19 века Сололаки с расписными парадными
- Площадь Свободы
- Башня с часами театра марионеток Резо Габриадзе
- И конечно, винный бар, где можно завершить экскурсию бокалом настоящего грузинского вина!
Рассказывая о Тбилиси как о друге, я не буду вас томить фактами из Википедии. Лучше узнать новый город с человеческой стороны, но через призму истории.
Вы услышите о судьбах людей, живших в домах Сололаки — например, о знаменитой семье Сименс, Давиде Сараджишвили и его доме, где сохранилась мозаика. Её копия сейчас лежит на дне Атлантики вместе с «Титаником». Вы также познакомитесь не только с историей знаменитой бетлемской лестницы, но и с её жительницей — уточкой Тасей.
И это далеко не всё, что будет на нашей прогулке!
Кому подойдёт экскурсия
И тем, кто приехал в Тбилиси впервые, и тем, кто уже бывал здесь или даже живёт несколько лет (проверено на местных жителях).
Организационные детали
- Маршрут проходит по холмистым брусчатым улочкам Тбилиси — будьте, пожалуйста, к этому готовы
- Позаботьтесь об удобной обуви и головном уборе — у нас яркое солнце
- Дополнительные расходы: напитки в винном баре (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|До 5 человек
|€35
|От 5 человек
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Тбилиси
Я живу в Тбилиси с 2021 года, но жизнь связала меня с Грузией 19 лет назад, когда я вышла замуж за грузинского композитора. Я переводчик по образованию, а также профессиональныйЗадать вопрос
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