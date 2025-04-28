Тбилиси для меня близкий, сердечный друг, поэтому я расскажу вам о нём как о живом человеке со своей судьбой, счастьем и горестями. Вы побываете у истоков Тифлиса и осмотрите храм 6 века. Услышите истории, что хранят парадные буржуазного Сололаки. Навестите уточку Тасю. Отыщете хипстерский район, увидите трогательный театр марионеток. И прислушаетесь к песням этого многоликого города.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Древний район бань, где в 5 веке был основан Тбилиси, а позднее построен комплекс серных бань, где купались Пушкин, Дюма и Толстой

Водопад Легвтахеви — да-да настоящий 22-метровый водопад прямо в городе

Крепость Нарикала

Храмы Сурб Геворг и Земо Бетлеми с потрясающим панорамным видом на город

Буржуазный квартал 19 века Сололаки с расписными парадными

Площадь Свободы

Башня с часами театра марионеток Резо Габриадзе

И конечно, винный бар, где можно завершить экскурсию бокалом настоящего грузинского вина!

Рассказывая о Тбилиси как о друге, я не буду вас томить фактами из Википедии. Лучше узнать новый город с человеческой стороны, но через призму истории.

Вы услышите о судьбах людей, живших в домах Сололаки — например, о знаменитой семье Сименс, Давиде Сараджишвили и его доме, где сохранилась мозаика. Её копия сейчас лежит на дне Атлантики вместе с «Титаником». Вы также познакомитесь не только с историей знаменитой бетлемской лестницы, но и с её жительницей — уточкой Тасей.

И это далеко не всё, что будет на нашей прогулке!

Кому подойдёт экскурсия

И тем, кто приехал в Тбилиси впервые, и тем, кто уже бывал здесь или даже живёт несколько лет (проверено на местных жителях).

Организационные детали