Мои заказы

Тбилиси на ладони: прошлое и настоящее за одну прогулку

Погрузиться в атмосферу города вместе с популярным блогером, бесконечно влюблённым в Грузию
Эта прогулка — путешествие в сердце Тбилиси. Мы пройдём по улочкам Старого города, где живёт душа Тифлиса. Обсудим, какой была столица в разные эпохи — от периода Золотого века Грузии до наших дней. Прогуляемся и по современным улицам. За годы жизни в этом городе я собрала увлекательные легенды, неожиданные факты и личные истории. Обязательно поделюсь всем с вами!
Тбилиси на ладони: прошлое и настоящее за одну прогулку© Инга
Тбилиси на ладони: прошлое и настоящее за одну прогулку© Инга
Тбилиси на ладони: прошлое и настоящее за одну прогулку© Инга
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

  • Район Авлабари. Мы встретимся в старинном квартале и отправимся во дворец царицы Дареджан, откуда открывается невероятный вид на город.
  • Храм Метехи. У древнего места поговорим об основателе города и создании Тбилиси.
  • Серные бани. Прогуляемся среди легендарных сооружений, где полторы тысячи лет назад была заложена столица Грузии.
  • Старый город. Пройдём по узким улочкам до Инжирового ущелья — к водопаду посреди мегаполиса.
  • Парк Рике. Заглянем в парк на левом берегу Куры.
  • Стеклянный мост Мира. Окажемся у символа новой Грузии.
  • Улица Абхази (Леселидзе). Устроим променад по одной из главных туристических улиц Тбилиси.
  • Площадь Свободы. Посетим место, где вершится судьба современной Грузии.
  • Храм Кашвети. Здесь закончим прогулку и обсудим историю проспекта Руставели и здания грузинского парламента.

Вы узнаете:

  • Почему дворец царицы Дареджан считается одним из самых романтичных мест Тбилиси.
  • Кто был основателем города и как связана с ним легенда о фазане.
  • Как в самом сердце Тбилиси оказался водопад.
  • Какие исторические события произошли на площади Свободы.
  • Почему проспект Руставели называют культурной артерией города.

ежедневно в 12:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€23
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга
Инга — ваш гид в Тбилиси
Привет! Меня зовут Инга, и я человек, искренне влюблённый в Грузию. Эта страна — моя родина, и я считаю её самым удивительным местом на Земле. Здесь каждая улочка, каждый дворик
читать дальше

и даже горный воздух пропитаны историей, традициями и теплотой. Более 5 лет я веду популярный блог о Грузии, в котором делюсь её тайнами, культурой и особенностями. Моя цель — вдохновлять людей увидеть Грузию глазами местного жителя, прочувствовать её душу. Я люблю рассказывать истории, которые сама узнала от бабушек, соседей и друзей, и показывать те места, которые обычно остаются за рамками туристических путеводителей. Каждая моя прогулка по Тбилиси или за его пределами — это способ поделиться своей любовью к этой стране. Надеюсь, что мои рассказы вдохновят вас узнать Грузию поближе!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии из Тбилиси

Мцхета - Тбилиси: столицы Иберии в прошлом и настоящем
На машине
9 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€155 за всё до 3 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
На машине
6 часов
-
5%
50 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Насыщенное приключение: панорамы, грузинский Стоунхендж, Старый город, вино и грузинская культура
Начало: У вашего отеля
11 ноя в 10:30
12 ноя в 10:30
от €124€130 за человека
Тур одного дня из Тбилиси: Мцхета, Казбеги, Ананури
На машине
10 часов
135 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по историческим местам Грузии: Мцхета, Жинвали, Казбек
Погрузитесь в историю Грузии, посетив древние монастыри, крепости и горные перевалы. Узнайте о культуре и традициях горцев, наслаждаясь потрясающими видами
Начало: Тбилиси
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
€193 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси