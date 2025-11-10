Эта прогулка — путешествие в сердце Тбилиси. Мы пройдём по улочкам Старого города, где живёт душа Тифлиса. Обсудим, какой была столица в разные эпохи — от периода Золотого века Грузии до наших дней. Прогуляемся и по современным улицам. За годы жизни в этом городе я собрала увлекательные легенды, неожиданные факты и личные истории. Обязательно поделюсь всем с вами!
Описание экскурсии
- Район Авлабари. Мы встретимся в старинном квартале и отправимся во дворец царицы Дареджан, откуда открывается невероятный вид на город.
- Храм Метехи. У древнего места поговорим об основателе города и создании Тбилиси.
- Серные бани. Прогуляемся среди легендарных сооружений, где полторы тысячи лет назад была заложена столица Грузии.
- Старый город. Пройдём по узким улочкам до Инжирового ущелья — к водопаду посреди мегаполиса.
- Парк Рике. Заглянем в парк на левом берегу Куры.
- Стеклянный мост Мира. Окажемся у символа новой Грузии.
- Улица Абхази (Леселидзе). Устроим променад по одной из главных туристических улиц Тбилиси.
- Площадь Свободы. Посетим место, где вершится судьба современной Грузии.
- Храм Кашвети. Здесь закончим прогулку и обсудим историю проспекта Руставели и здания грузинского парламента.
Вы узнаете:
- Почему дворец царицы Дареджан считается одним из самых романтичных мест Тбилиси.
- Кто был основателем города и как связана с ним легенда о фазане.
- Как в самом сердце Тбилиси оказался водопад.
- Какие исторические события произошли на площади Свободы.
- Почему проспект Руставели называют культурной артерией города.
ежедневно в 12:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€23
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга — ваш гид в Тбилиси
Привет! Меня зовут Инга, и я человек, искренне влюблённый в Грузию. Эта страна — моя родина, и я считаю её самым удивительным местом на Земле. Здесь каждая улочка, каждый дворикЗадать вопрос
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
до 3 чел.
Мцхета и Тбилиси: погружение в историю и культуру Грузии
Откройте сердце Грузии с экскурсией по Мцхете и Тбилиси. Познакомьтесь с древними святынями и современной архитектурой в одном путешествии
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€155 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Насыщенное приключение: панорамы, грузинский Стоунхендж, Старый город, вино и грузинская культура
Начало: У вашего отеля
11 ноя в 10:30
12 ноя в 10:30
от €124
€130 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по историческим местам Грузии: Мцхета, Жинвали, Казбек
Погрузитесь в историю Грузии, посетив древние монастыри, крепости и горные перевалы. Узнайте о культуре и традициях горцев, наслаждаясь потрясающими видами
Начало: Тбилиси
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
€193 за всё до 3 чел.