Прогуляться по городу с местным жителем, отыскать секретные места и самые фотогеничные локации
Я открою для вас совсем другой Тбилиси — старинный и современный одновременно. Покажу популярные и малоизвестные места. Расскажу то, что знают только местные жители.
Мы отыщем усадьбу «коньячного короля» и особняк Берии, полюбуемся роскошными парадными, заглянем в старинный винный погреб. После экскурсии вы влюбитесь в Тбилиси, я вам это обещаю!
Мы отыщем усадьбу «коньячного короля» и особняк Берии, полюбуемся роскошными парадными, заглянем в старинный винный погреб. После экскурсии вы влюбитесь в Тбилиси, я вам это обещаю!
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы с вами прогуляемся по колоритным местным улочкам в поисках парадных лестниц, интересных деталей архитектуры и удачных ракурсов для фотографий.
Побываем в самых ярких локациях района Сололаки. Вы увидите легендарный мавританский дом, особняк Берии, который местные жители обходили стороной, готическую гимназию, усадьбу «коньячного короля» и места, где жили Чайковский, Гумилёв и Лермонтов.
Пройдём по району Абанотубани, где вы услышите историю возникновения Тбилиси и полюбуетесь водопадом в самом центре города.
Изучим театр марионеток Габриадзе, мост Мира, улицу Шардени. Вы увидите самого главного Тамаду и узнаете традиции грузинского застолья. Если захотите, заглянем в винный погреб 17 века и продегустируем лучшие сорта.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я — гид, чья семья 7 поколений живёт в Тбилиси. Рекомендую прийти на место встречи за 5-10 минут до начала.
- Дегустация вина в погребе включена в стоимость. Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
- Программа подойдёт всем ценителям интересных ракурсов и антуражных локаций для фотографий, искателям секретных и неожиданных мест города.
- Оплата экскурсии принимается на месте в евро.
- Не забудьте фотоаппарат или заряженный телефон, чтобы не упустить красивые кадры. И обязательно возьмите с собой хорошее настроение и улыбки!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Григол — ваш гид в Тбилиси
Меня зовут Григол, я родился и вырос в душевном Тбилиси. Вся моя семья живёт тут 7 поколений. Я организатор ваших путешествий по Грузии и просто человек, любящий рассказывать о тех или иных уголках своей многосторонней страны. В туризм я пришёл совершенно случайно и в довольно раннем возрасте. Поехав на экскурсию в первый раз, кстати это был Казбеги, увидев как работает гид, я понял, что это то, чем я хочу заниматься! С того момента прошло 12 лет, более 2000 экскурсий, более 15000 человек и, как видите, я всё ещё вожу экскурсии и организовываю туры. Одно могу сказать точно: Грузия не может никого разочаровать, именно поэтому на протяжении 12 лет я занимаюсь тем, что влюбляю множество путешественников в свою страну.
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