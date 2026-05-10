Экскурсия по Тбилиси с местным гидом откроет для вас уникальные места и исторические здания.
Прогулка по улочкам Сололаки, посещение особняка Берии и мавританского дома, знакомство с готической гимназией и усадьбой «коньячного
Прогулка по улочкам Сололаки, посещение особняка Берии и мавританского дома, знакомство с готической гимназией и усадьбой «коньячного
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные места и исторические здания
- 🏛️ Особняк Берии и мавританский дом
- 🍷 Дегустация вина в погребе 17 века
- 📸 Идеальные ракурсы для фотографий
- 🗺️ Секретные и неожиданные места города
Что можно увидеть
- Мавританский дом
- Особняк Берии
- Готическая гимназия
- Усадьба «коньячного короля»
- Театр марионеток Габриадзе
- Мост Мира
- Улица Шардени
- Водопад
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы с вами прогуляемся по колоритным местным улочкам в поисках парадных лестниц, интересных деталей архитектуры и удачных ракурсов для фотографий.
Побываем в самых ярких локациях района Сололаки. Вы увидите легендарный мавританский дом, особняк Берии, который местные жители обходили стороной, готическую гимназию, усадьбу «коньячного короля» и места, где жили Чайковский, Гумилёв и Лермонтов.
Пройдём по району Абанотубани, где вы услышите историю возникновения Тбилиси и полюбуетесь водопадом в самом центре города.
Изучим театр марионеток Габриадзе, мост Мира, улицу Шардени. Вы увидите самого главного Тамаду и узнаете традиции грузинского застолья. Если захотите, заглянем в винный погреб 17 века и продегустируем лучшие сорта.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я — гид, чья семья 7 поколений живёт в Тбилиси. Рекомендую прийти на место встречи за 5-10 минут до начала.
- Дегустация вина в погребе включена в стоимость. Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
- Программа подойдёт всем ценителям интересных ракурсов и антуражных локаций для фотографий, искателям секретных и неожиданных мест города.
- Оплата экскурсии принимается на месте в евро.
- Не забудьте фотоаппарат или заряженный телефон, чтобы не упустить красивые кадры. И обязательно возьмите с собой хорошее настроение и улыбки!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Григол — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 710 туристов
Меня зовут Григол, я родился и вырос в душевном Тбилиси. Вся моя семья живёт тут 7 поколений. Я организатор ваших путешествий по Грузии и просто человек, любящий рассказывать о тех
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 96 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Григол отличный рассказчик. Очень интересно и с душой. Экскурсия от коренного тбилисца рассказанная от первого лица. С нами было четверо детей 11-15 лет они слушали всю экскурсию с огромным интересом и много для себя подчеркнули. Взрослые остались в восторге. Очень рекомендую!
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Экскурсия с Григолом превзошла все наши ожидания. 4.5 часа пролетели, как одно мгновение. Это было увлекательно, познавательно и незабываемо!
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Огромная удача путешествия, когда ты так точно выбрал гида! Время с Григолом пролетает как миг и невероятно интересно! Открыл те факты, о которых даже не думала, что мы будем говорить! А какая харизма!
Особенное спасибо за организацию нашего отпуска в Грузии 🤩 Рекомендую каждому побывать хотя бы на 1 экскурсии у Григола! Потом вы просто не захотите смотреть других гидов)))
Особенное спасибо за организацию нашего отпуска в Грузии 🤩 Рекомендую каждому побывать хотя бы на 1 экскурсии у Григола! Потом вы просто не захотите смотреть других гидов)))
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Экскурсию заказали накануне вечером, Григол очень быстро откликнулся несмотря на праздничные дни.
Выбирали по отзывам и фотографиям, и не прогадали)
Это была великолепная экскурсия, с интересными историческими фактами и личными историями из
Выбирали по отзывам и фотографиям, и не прогадали)
Это была великолепная экскурсия, с интересными историческими фактами и личными историями из
+1
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И
Григол оказался невероятным собеседником, с уникальным и нестандартным подходом к проведению обзорной экскурсии. Эта была не первая экскурсия по Тбилиси и с уверенностью могу сказать, что более органичного погружения в атмосферу старых тбилисских двориков с воспоминаниями о детских и юношеских годах, Вы не найдете.
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Очень интересная, немного пьяная и увлекательная прогулка по городу. Григол весело и профессионально рассказывает про свой город. Всем рекомендую.
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