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Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца

Прогулка по Тбилиси с местным гидом: уникальные места, исторические здания и секреты города. Погрузитесь в атмосферу старинного и современного Тбилиси
Экскурсия по Тбилиси с местным гидом откроет для вас уникальные места и исторические здания.

Прогулка по улочкам Сололаки, посещение особняка Берии и мавританского дома, знакомство с готической гимназией и усадьбой «коньячного
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короля».

Вы услышите истории о Чайковском, Гумилёве и Лермонтове, увидите водопад в центре города и театр марионеток Габриадзе. Экскурсия включает дегустацию вина в старинном погребе. Это идеальный выбор для ценителей интересных ракурсов и антуражных локаций для фотографий

5
96 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные места и исторические здания
  • 🏛️ Особняк Берии и мавританский дом
  • 🍷 Дегустация вина в погребе 17 века
  • 📸 Идеальные ракурсы для фотографий
  • 🗺️ Секретные и неожиданные места города
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца

Что можно увидеть

  • Мавританский дом
  • Особняк Берии
  • Готическая гимназия
  • Усадьба «коньячного короля»
  • Театр марионеток Габриадзе
  • Мост Мира
  • Улица Шардени
  • Водопад

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы с вами прогуляемся по колоритным местным улочкам в поисках парадных лестниц, интересных деталей архитектуры и удачных ракурсов для фотографий.
Побываем в самых ярких локациях района Сололаки. Вы увидите легендарный мавританский дом, особняк Берии, который местные жители обходили стороной, готическую гимназию, усадьбу «коньячного короля» и места, где жили Чайковский, Гумилёв и Лермонтов.
Пройдём по району Абанотубани, где вы услышите историю возникновения Тбилиси и полюбуетесь водопадом в самом центре города.
Изучим театр марионеток Габриадзе, мост Мира, улицу Шардени. Вы увидите самого главного Тамаду и узнаете традиции грузинского застолья. Если захотите, заглянем в винный погреб 17 века и продегустируем лучшие сорта.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я — гид, чья семья 7 поколений живёт в Тбилиси. Рекомендую прийти на место встречи за 5-10 минут до начала.
  • Дегустация вина в погребе включена в стоимость. Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
  • Программа подойдёт всем ценителям интересных ракурсов и антуражных локаций для фотографий, искателям секретных и неожиданных мест города.
  • Оплата экскурсии принимается на месте в евро.
  • Не забудьте фотоаппарат или заряженный телефон, чтобы не упустить красивые кадры. И обязательно возьмите с собой хорошее настроение и улыбки!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Григол
Григол — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 710 туристов
Меня зовут Григол, я родился и вырос в душевном Тбилиси. Вся моя семья живёт тут 7 поколений. Я организатор ваших путешествий по Грузии и просто человек, любящий рассказывать о тех
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или иных уголках своей многосторонней страны. В туризм пришёл совершенно случайно и в довольно раннем возрасте: поехав на экскурсию в первый раз, кстати это был Казбеги, увидев как работает гид, понял, что это то, чем хочу заниматься! С того момента прошло 12 лет, более 2000 экскурсий, более 15000 человек и, как видите, я всё ещё вожу экскурсии и организовываю туры. Одно могу сказать точно: Грузия не может никого разочаровать, именно поэтому я влюбляю множество путешественников в свою страну.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 96 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
2
3
2
1
1
Наталия
Григол отличный рассказчик. Очень интересно и с душой. Экскурсия от коренного тбилисца рассказанная от первого лица. С нами было четверо детей 11-15 лет они слушали всю экскурсию с огромным интересом и много для себя подчеркнули. Взрослые остались в восторге. Очень рекомендую!
Григол отличный рассказчик. Очень интересно и с душой. Экскурсия от коренного тбилисца рассказанная от первого лица.
Григол отличный рассказчик. Очень интересно и с душой. Экскурсия от коренного тбилисца рассказанная от первого лица.
Григол отличный рассказчик. Очень интересно и с душой. Экскурсия от коренного тбилисца рассказанная от первого лица.
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Наталья
Экскурсия с Григолом превзошла все наши ожидания. 4.5 часа пролетели, как одно мгновение. Это было увлекательно, познавательно и незабываемо!
Экскурсия с Григолом превзошла все наши ожидания. 4.5 часа пролетели, как одно мгновение. Это было увлекательно, познавательно и незабываемо!
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Елена
Огромная удача путешествия, когда ты так точно выбрал гида! Время с Григолом пролетает как миг и невероятно интересно! Открыл те факты, о которых даже не думала, что мы будем говорить! А какая харизма!
Особенное спасибо за организацию нашего отпуска в Грузии 🤩 Рекомендую каждому побывать хотя бы на 1 экскурсии у Григола! Потом вы просто не захотите смотреть других гидов)))
Огромная удача путешествия, когда ты так точно выбрал гида! Время с Григолом пролетает как миг и
Огромная удача путешествия, когда ты так точно выбрал гида! Время с Григолом пролетает как миг и
Огромная удача путешествия, когда ты так точно выбрал гида! Время с Григолом пролетает как миг и
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Марина
Экскурсию заказали накануне вечером, Григол очень быстро откликнулся несмотря на праздничные дни.
Выбирали по отзывам и фотографиям, и не прогадали)
Это была великолепная экскурсия, с интересными историческими фактами и личными историями из
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жизни.
4.5 часа пролетели как один миг, расставаться не хотелось 🤗 Завершили экскурсию в винном погребе, где звучали красивые тосты и вино лилось «рекой») нам помогли выбрать вино для себя и в подарок. Экскурсия получилась интерактивной и насыщенной. Наши пожелания учитывались.
Вернувшись в Грузию, мы обязательно еще раз обратимся к Григолу за очередной интересной экскурсией 😊

Экскурсию заказали накануне вечером, Григол очень быстро откликнулся несмотря на праздничные дни.
Экскурсию заказали накануне вечером, Григол очень быстро откликнулся несмотря на праздничные дни.
Экскурсию заказали накануне вечером, Григол очень быстро откликнулся несмотря на праздничные дни.
Экскурсию заказали накануне вечером, Григол очень быстро откликнулся несмотря на праздничные дни.
Экскурсию заказали накануне вечером, Григол очень быстро откликнулся несмотря на праздничные дни.
Экскурсию заказали накануне вечером, Григол очень быстро откликнулся несмотря на праздничные дни.
Экскурсию заказали накануне вечером, Григол очень быстро откликнулся несмотря на праздничные дни.
Экскурсию заказали накануне вечером, Григол очень быстро откликнулся несмотря на праздничные дни.+1
Экскурсию заказали накануне вечером, Григол очень быстро откликнулся несмотря на праздничные дни.
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И
Григол оказался невероятным собеседником, с уникальным и нестандартным подходом к проведению обзорной экскурсии. Эта была не первая экскурсия по Тбилиси и с уверенностью могу сказать, что более органичного погружения в атмосферу старых тбилисских двориков с воспоминаниями о детских и юношеских годах, Вы не найдете.
Григол оказался невероятным собеседником, с уникальным и нестандартным подходом к проведению обзорной экскурсии. Эта была не
Григол оказался невероятным собеседником, с уникальным и нестандартным подходом к проведению обзорной экскурсии. Эта была не
Григол оказался невероятным собеседником, с уникальным и нестандартным подходом к проведению обзорной экскурсии. Эта была не
Григол оказался невероятным собеседником, с уникальным и нестандартным подходом к проведению обзорной экскурсии. Эта была не
Григол оказался невероятным собеседником, с уникальным и нестандартным подходом к проведению обзорной экскурсии. Эта была не
Григол оказался невероятным собеседником, с уникальным и нестандартным подходом к проведению обзорной экскурсии. Эта была не
Григол оказался невероятным собеседником, с уникальным и нестандартным подходом к проведению обзорной экскурсии. Эта была не
Григол оказался невероятным собеседником, с уникальным и нестандартным подходом к проведению обзорной экскурсии. Эта была не
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Сергей
Очень интересная, немного пьяная и увлекательная прогулка по городу. Григол весело и профессионально рассказывает про свой город. Всем рекомендую.
Очень интересная, немного пьяная и увлекательная прогулка по городу. Григол весело и профессионально рассказывает про свой город. Всем рекомендую.
Очень интересная, немного пьяная и увлекательная прогулка по городу. Григол весело и профессионально рассказывает про свой город. Всем рекомендую.
Очень интересная, немного пьяная и увлекательная прогулка по городу. Григол весело и профессионально рассказывает про свой город. Всем рекомендую.
Очень интересная, немного пьяная и увлекательная прогулка по городу. Григол весело и профессионально рассказывает про свой город. Всем рекомендую.
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Входит в следующие категории Тбилиси

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