Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца

Прогуляться по городу с местным жителем, отыскать секретные места и самые фотогеничные локации

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Ответы на вопросы
Я открою для вас совсем другой Тбилиси — старинный и современный одновременно. Покажу популярные и малоизвестные места. Расскажу то, что знают только местные жители.

Мы отыщем усадьбу «коньячного короля» и особняк Берии, полюбуемся роскошными парадными, заглянем в старинный винный погреб. После экскурсии вы влюбитесь в Тбилиси, я вам это обещаю!
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
Колоритный Тбилиси от коренного тбилисца
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы с вами прогуляемся по колоритным местным улочкам в поисках парадных лестниц, интересных деталей архитектуры и удачных ракурсов для фотографий.
Побываем в самых ярких локациях района Сололаки. Вы увидите легендарный мавританский дом, особняк Берии, который местные жители обходили стороной, готическую гимназию, усадьбу «коньячного короля» и места, где жили Чайковский, Гумилёв и Лермонтов.
Пройдём по району Абанотубани, где вы услышите историю возникновения Тбилиси и полюбуетесь водопадом в самом центре города.
Изучим театр марионеток Габриадзе, мост Мира, улицу Шардени. Вы увидите самого главного Тамаду и узнаете традиции грузинского застолья. Если захотите, заглянем в винный погреб 17 века и продегустируем лучшие сорта.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я — гид, чья семья 7 поколений живёт в Тбилиси. Рекомендую прийти на место встречи за 5-10 минут до начала.
  • Дегустация вина в погребе включена в стоимость. Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
  • Программа подойдёт всем ценителям интересных ракурсов и антуражных локаций для фотографий, искателям секретных и неожиданных мест города.
  • Оплата экскурсии принимается на месте в евро.
  • Не забудьте фотоаппарат или заряженный телефон, чтобы не упустить красивые кадры. И обязательно возьмите с собой хорошее настроение и улыбки!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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