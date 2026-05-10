Что вас ожидает

Мы с вами прогуляемся по колоритным местным улочкам в поисках парадных лестниц, интересных деталей архитектуры и удачных ракурсов для фотографий.

Побываем в самых ярких локациях района Сололаки. Вы увидите легендарный мавританский дом, особняк Берии, который местные жители обходили стороной, готическую гимназию, усадьбу «коньячного короля» и места, где жили Чайковский, Гумилёв и Лермонтов.

Пройдём по району Абанотубани, где вы услышите историю возникновения Тбилиси и полюбуетесь водопадом в самом центре города.

Изучим театр марионеток Габриадзе, мост Мира, улицу Шардени. Вы увидите самого главного Тамаду и узнаете традиции грузинского застолья. Если захотите, заглянем в винный погреб 17 века и продегустируем лучшие сорта.

Организационные детали