Незабываемый тур в колыбель виноделия и чудный край Грузии — Кахетию.
Здесь мы испробуем вкус настоящего грузинского вина и что не мало важно, узнаем историю ремесла виноделов. Побываем на винном заводе Шуми.
Здесь мы испробуем вкус настоящего грузинского вина и что не мало важно, узнаем историю ремесла виноделов. Побываем на винном заводе Шуми.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Экскурсия проводится на комфортном минивене марки Тоёта Сиенна. В машине присутствует Wi-Fi, холодная вода, зарядочные устройство. Незабываемый тур в колыбель виноделия и чудный край Грузии — Кахетию. Здесь мы испробуем вкус настоящего грузинского вина и что не мало важно, узнаем историю ремесла виноделов. Побываем на винном заводе Шуми. Что вас ожидает: Седая древняя крепость Начнем мы наше путешествие с вершины Гомборского перевала (1620 м. над у/м), где обязательно насладимся прекрасными видами, сидя в гамаке и попивая горячий кофе. Прогулка в самом «сердце» Кахетии После отдыха едем гулять по городу Телави, где зайдем в крепость царя Ираклия II и полюбуемся прекрасными видами Алазанской долины и Кавказским хребтом. Вот мы и прибываем к основным местам нашего винного тура — винному заводу Корпорация Киндзмараули, где вы попробуете вино Киндзмараулина её родине. Здесь вас ждёт дегустация и экскурсия по заводу. По желанию можно заказать мастер-класс грузинской кухни (хинкали, хачапури, шашлык, чурчхела). Домашнее вино и вкуснейший шашлык Следующая наша остановка это женский монастырь в деревне Бодбе. Там, где провела последние годы своей жизни Св. Нино. И в заключении нашей экскурсии мы заедим в прекрасный город любви. Город Сигнаги, в котором царит любовь и гормония. Проголодались? Так вперёд, пробывать домашнюю, грузинскую кухню и самый вкусный шашлык во всей Грузии! Женский монастырь «Бодбе» находится всего в 2 км. от города любви Сигнахи. Знаменит он тем, что именно здесь покоятся мощи самой почитаемой в Грузии Святой Нино. В разное время тут были то мужской, то женский монастырь, то полное запустение. Храм, построенный в IV изначально над могилой Святой Нино, к сожалению не сохранился. В данный момент вы сможете увидеть на этом месте кафедральный собор в честь Святого Георгия. Его стены покрывали фрески с изображениями сцен из Заветов. Некоторые из них сохранились и по сей день. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Среда, пятница, воскресенье в 10:00 Предварительно уточните свободна ли дата.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Бадиаури (деревня сыр отдела)
- Винный завод Корпорация Киндзмараули
- Смотровая площадка на Алазанскую долину
- Город Сигнахи
- Женский монастырь Бодбе
- Дегустация вина в вином погребе в Сигнахи из квеври
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Страховка
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, воскресенье в 10:00 Предварительно уточните свободна ли дата.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Свяжитесь с нами WatsApp или Viber +79175863997 и мы сообщим вам точное время
- Когда за вами приедет трансфер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
13 мая 2024
В спокойном размеренном темпе насладились Кахетией! Пекли сами шоти, были на дегустации старейшего завода Киндзмараули. Наслаждались головокружительными видами Алазанской долины за вкусным обедом в кафе. Гуляли по городу Сигнахи и монастырю Бодве. Экскурсовод Славик просто покорил нас своим теплом, юмором и заботой. Насоушались много стихотворений, тостов и просто весёлых историй! Очень довольны экскурсией!
Входит в следующие категории Тбилиси
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