Описание экскурсии

Экскурсия проводится на комфортном минивене марки Тоёта Сиенна. В машине присутствует Wi-Fi, холодная вода, зарядочные устройство. Незабываемый тур в колыбель виноделия и чудный край Грузии — Кахетию. Здесь мы испробуем вкус настоящего грузинского вина и что не мало важно, узнаем историю ремесла виноделов. Побываем на винном заводе Шуми. Что вас ожидает: Седая древняя крепость Начнем мы наше путешествие с вершины Гомборского перевала (1620 м. над у/м), где обязательно насладимся прекрасными видами, сидя в гамаке и попивая горячий кофе. Прогулка в самом «сердце» Кахетии После отдыха едем гулять по городу Телави, где зайдем в крепость царя Ираклия II и полюбуемся прекрасными видами Алазанской долины и Кавказским хребтом. Вот мы и прибываем к основным местам нашего винного тура — винному заводу Корпорация Киндзмараули, где вы попробуете вино Киндзмараулина её родине. Здесь вас ждёт дегустация и экскурсия по заводу. По желанию можно заказать мастер-класс грузинской кухни (хинкали, хачапури, шашлык, чурчхела). Домашнее вино и вкуснейший шашлык Следующая наша остановка это женский монастырь в деревне Бодбе. Там, где провела последние годы своей жизни Св. Нино. И в заключении нашей экскурсии мы заедим в прекрасный город любви. Город Сигнаги, в котором царит любовь и гормония. Проголодались? Так вперёд, пробывать домашнюю, грузинскую кухню и самый вкусный шашлык во всей Грузии! Женский монастырь «Бодбе» находится всего в 2 км. от города любви Сигнахи. Знаменит он тем, что именно здесь покоятся мощи самой почитаемой в Грузии Святой Нино. В разное время тут были то мужской, то женский монастырь, то полное запустение. Храм, построенный в IV изначально над могилой Святой Нино, к сожалению не сохранился. В данный момент вы сможете увидеть на этом месте кафедральный собор в честь Святого Георгия. Его стены покрывали фрески с изображениями сцен из Заветов. Некоторые из них сохранились и по сей день. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.