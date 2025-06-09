В эту поездку включено всё: грузинская еда, мастер-классы и винные дегустации, история, горы и закат на перевале, салют в звёздном небе, кальян и бани. Никаких расходов — и никаких забот! Расслабляйтесь, наслаждайтесь вкусами и красотами, пробуйте печь хлеб и делать чурчхелу, гуляйте по древним местам — мы сделали всё, чтобы чудесная Кахетия раскрылась перед вами по максимуму.

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Описание экскурсии

Манави — место, где вы будете своими руками ваять чурчхелу и тут же пробовать её с домашними винами, настойками и одним фирменным напитком.

Бадиаури — а здесь вы будете учиться печь грузинский хлеб в тандыре и пробовать его с деревенским сыром и мацони.

Сигнахи — город любви, где разворачивались события песни «Миллион алых роз». Здесь же находится самая длинная стена Грузии протяжённостью 5 км.

Монастырь Некреси, построенный в 6 веке святым отцом Абибосом. У подножия горы, на которой стоит обитель, накроем стол и будем жарить шашлыки, а вы за это время успеете подняться к монастырским стенам на машине.

Греми — средневековая крепость в живописном месте. Полюбуемся отсюда долинами и речными просторами.

Вазиани. Будем пробовать кахетинские вина на местной винодельне с лучшими сомелье. На веранде винодельни вы сможете покурить кальян и насладиться видами на горы Большого Кавказа. А затем мы посмотрим на замок Батони и 900-летний платан.

С 15 сентября по 15 октября вместо винодельни едем на сбор урожая. Будем топтать виноград ногами и пробовать кахетинские вина!

Перевал Гомбори — насладимся прекрасными видами и закатом. А коротким зимним днём, не успев на закат, запустим салют в звёздное небо.

Ужин и серные бани. Отправимся в ресторан ужинать, а затем, если пожелаете, вы отдохнёте в банях Тбилиси.

На протяжении всего маршрута вы будете вкусно есть. Предложим:

завтрак: пирог с сыром и картошкой, пирог с сыром, свёклой, шпинатом, пирог с фасолью, пирог с мясом, медовик, пахлаву, чай и кофе, чурчхелу, хлеб из тандыра, деревенский сыр и мацони (йогурт из молока буйволицы)

обед: шашлыки, хачапури на мангале, салаты, вино, фруктовые настойки, лимонады

ужин: хинкали с разными начинками, шкмерули, оджахури, хачапури, салаты, картошку, вино и лимонады

Организационные детали