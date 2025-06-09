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Вкусная Кахетия (всё включено)

Есть, пить, наслаждаться закатом и париться - но только в серных банях
В эту поездку включено всё: грузинская еда, мастер-классы и винные дегустации, история, горы и закат на перевале, салют в звёздном небе, кальян и бани.

Никаких расходов — и никаких забот! Расслабляйтесь, наслаждайтесь вкусами и красотами, пробуйте печь хлеб и делать чурчхелу, гуляйте по древним местам — мы сделали всё, чтобы чудесная Кахетия раскрылась перед вами по максимуму.
5
1 отзыв
Вкусная Кахетия (всё включено)
Вкусная Кахетия (всё включено)
Вкусная Кахетия (всё включено)

Описание экскурсии

Манави — место, где вы будете своими руками ваять чурчхелу и тут же пробовать её с домашними винами, настойками и одним фирменным напитком.

Бадиаури — а здесь вы будете учиться печь грузинский хлеб в тандыре и пробовать его с деревенским сыром и мацони.

Сигнахи — город любви, где разворачивались события песни «Миллион алых роз». Здесь же находится самая длинная стена Грузии протяжённостью 5 км.

Монастырь Некреси, построенный в 6 веке святым отцом Абибосом. У подножия горы, на которой стоит обитель, накроем стол и будем жарить шашлыки, а вы за это время успеете подняться к монастырским стенам на машине.

Греми — средневековая крепость в живописном месте. Полюбуемся отсюда долинами и речными просторами.

Вазиани. Будем пробовать кахетинские вина на местной винодельне с лучшими сомелье. На веранде винодельни вы сможете покурить кальян и насладиться видами на горы Большого Кавказа. А затем мы посмотрим на замок Батони и 900-летний платан.

С 15 сентября по 15 октября вместо винодельни едем на сбор урожая. Будем топтать виноград ногами и пробовать кахетинские вина!

Перевал Гомбори — насладимся прекрасными видами и закатом. А коротким зимним днём, не успев на закат, запустим салют в звёздное небо.

Ужин и серные бани. Отправимся в ресторан ужинать, а затем, если пожелаете, вы отдохнёте в банях Тбилиси.

На протяжении всего маршрута вы будете вкусно есть. Предложим:

  • завтрак: пирог с сыром и картошкой, пирог с сыром, свёклой, шпинатом, пирог с фасолью, пирог с мясом, медовик, пахлаву, чай и кофе, чурчхелу, хлеб из тандыра, деревенский сыр и мацони (йогурт из молока буйволицы)
  • обед: шашлыки, хачапури на мангале, салаты, вино, фруктовые настойки, лимонады
  • ужин: хинкали с разными начинками, шкмерули, оджахури, хачапури, салаты, картошку, вино и лимонады

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • В стоимость всё включено: питание, трансфер с водителем, услуги гида, мастер-классы и дегустации, кальян и серная баня в Тбилиси (по желанию)
  • Промежутки между локациями от Тбилиси до Кахетии — около 30 минут. Из Кахетии до Тбилиси едем 1–1,5 часа
  • Окончание программы в 20:00–21:00 у тбилисских бань
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€68
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 192 туристов
Здравствуйте, меня зовут Георгий. Я организовываю авторские экскурсии по всей Грузии в формате "всё включено". Я и моя команда устроим вам незабываемое путешествие по самым красивым локациям. Пожарим шашлыки, хачапури
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на вертеле и попробуем их с разными грузинскими салатами на природе. Вы продегустируете мои фруктовые настойки и разные сорта грузинских вин. По желанию сможете покурить кальян - это входит в стоимость. В поездках вы не будете спешить, мы уделяем максимум времени каждой локации, чтобы познать достопримечательности по полной!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Екатерина
Это была одна из самых замечательных экскурсий из тех, на которых мы бывали. А бывали мы много где. Все продумано до мелочей. Георгий очень внимателен, всегда на связи, клиенто-ориентирован. Нам
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понравилось абсолютно всё - и выстроенный маршрут по Кахетии, и насыщенная программа, и доброжелательный и очень осведомлённый в истории Грузии гид Александр, и еда и напитки, которых было уж очень много)) (отдельное спасибо маме Георгия за выпечку!). Редко могу рекомендовать услуги и довольно редко пишу отзывы, но здесь появилось искреннее желание порекомендовать на трипстере, своим знакомым и друзьям. Обязательно вернемся в Грузию и только к Георгию за экскурсиями!

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