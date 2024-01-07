Программа тура: 1 день. Прибытие в Грузию. Прибытие в город-красавец Тбилиси, трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле. 2 день. Авторский тур по двум столицам Грузии — Тбилиси и Мцхета. Сегодня вас ждет авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца. Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда. После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому ущелью, затем отправимся к серным баням. Здесь на символичном мосту Любви у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали, увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира! Далее выезд во Мцхета. Мцхета — древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас будет возможность ознакомиться с:

Кафедральным собором Светицховели (XI в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом».

Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Кахетия — солнечный край грузинского виноделия. Путешествие начнется с изумительного серпантина Гамборского перевала. Прибытие в Телави — родину «Мимино». В нынешней кахетинской столице — Телави — вы окажетесь среди пышной зелени платанов и тутовых деревьев. В центральной части мы познакомим вас с крепостью «Батонисцихе» (королевским комплексом) и покажем знаменитый 900-летний платан. Далее прибытие в резиденцию кахетинских царей. В усадьбе древнего княжеского рода Грузии, музее Александра Чавчавадзе, вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого дерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова. Далее мы отправляемся в Сигнахи — город любви! Вино — главный бренд Кахетии. Потому следующая остановка винный VIP марани, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, увидите, ознакомитесь с технологиями и продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии. Далее вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином (дополнительно оплачивается на месте). В очаровательном городке Сигнахи на террасах со сплетенными в клубок извилистыми улочками вы познакомитесь с историей его главной достопримечательности — старинной крепости, построенной Ираклием Вторым. Узнаете об особенностях фортификационного сооружения, а поднявшись наверх, откроете впечатляющие пейзажи на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор. 4 день. Курорт Боржоми и умопомрачительный замок Рабат. Боржоми — очень красивый регион, знаменитый своими источниками с целебной минеральной воды, открытыми в первой половине прошлого века. Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь ждет лучший вид на Боржоми (оплата за подъёмники на месте). Прибытие в Ахалцихе. Город Ахалцихе (старое название Ломсия) является административным центром региона Самцхе-Джавахети и Ахалцихского района. Город расположен в котловине Ахалцихе, на берегах реки Поцхови, на высоте 1000 м. над уровнем моря. Здесь мы посетим крепость Рабат — один большой город в городе. Войдя в замок, вы полюбуетесь впечатляющими средневековыми стенами и башнями в самом сердце Ахалцихе. Исследуйте внутренний двор, сочетающий в себе османскую и грузинскую архитектуру, и откройте для себя разнообразные религиозные сооружения, включая мечети, церкви и синагогу. Посетите музей, демонстрирующий историю региона, а затем поднимитесь на сторожевые башни, чтобы полюбоваться панорамным видом. 5 день. Выезд в Аджарию через Кутаиси. Легендарный Кутаиси — центр Имеретинского региона, расположенный на обоих берегах реки Риони, среди живописных пейзажей западной Грузии. Вас ждет обзорная экскурсия в Кутаиси с остановками для памятных фото. Посетим Монастырь Баграти — Успения Богородицы. Один из самых больших храмов в Грузии и один из важнейших по своей исторической роли. Остановка на обед (время и место предусматривается гидом по маршруту). Прибытие в Батуми. Батуми — сердце Аджарии. Это изумительно красивый город, в который вы обязательно захотите вернуться вновь и вновь. Размещение в отеле Батуми. Свободный вечер. 6 день. Батуми. Завтрак в отеле. Свободное время. Во второй половине дня предлагаем отправиться в один из лучших ресторанов Батуми, где вас ждет вкуснейший национальный поздний обед/ранний ужин и знаменитое грузинское вино. Теплая приятная атмосфера, безумно вкусная грузинская кухня и бокал вина — лучшее начало знакомства с местным колоритом (оплата на месте). Обзорная экскурсия по Батуми. Начнем мы ее с дегустации вкуснейших аджарских вин. После мега наслаждения, отправимся на прогулку по старой части Батуми. Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям — Европы, Театральной и кусочке Италии — Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками. Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. После посетим местный символ любви — статую Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое — бесподобно красивое зрелище! 7 день. Свободный день. Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии:.

Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Кахетия — солнечный край грузинского виноделия. Путешествие начнется с изумительного серпантина Гамборского перевала. Прибытие в Телави — родину «Мимино». В нынешней кахетинской столице — Телави — вы окажетесь среди пышной зелени платанов и тутовых деревьев. В центральной части мы познакомим вас с крепостью «Батонисцихе» (королевским комплексом) и покажем знаменитый 900-летний платан. Далее прибытие в резиденцию кахетинских царей. В усадьбе древнего княжеского рода Грузии, музее Александра Чавчавадзе, вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого дерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова. Далее мы отправляемся в Сигнахи — город любви! Вино — главный бренд Кахетии. Потому следующая остановка винный VIP марани, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, увидите, ознакомитесь с технологиями и продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии. Далее вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином (дополнительно оплачивается на месте). В очаровательном городке Сигнахи на террасах со сплетенными в клубок извилистыми улочками вы познакомитесь с историей его главной достопримечательности — старинной крепости, построенной Ираклием Вторым. Узнаете об особенностях фортификационного сооружения, а поднявшись наверх, откроете впечатляющие пейзажи на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор. 4 день. Курорт Боржоми и умопомрачительный замок Рабат. Боржоми — очень красивый регион, знаменитый своими источниками с целебной минеральной воды, открытыми в первой половине прошлого века. Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь ждет лучший вид на Боржоми (оплата за подъёмники на месте). Прибытие в Ахалцихе. Город Ахалцихе (старое название Ломсия) является административным центром региона Самцхе-Джавахети и Ахалцихского района. Город расположен в котловине Ахалцихе, на берегах реки Поцхови, на высоте 1000 м. над уровнем моря. Здесь мы посетим крепость Рабат — один большой город в городе. Войдя в замок, вы полюбуетесь впечатляющими средневековыми стенами и башнями в самом сердце Ахалцихе. Исследуйте внутренний двор, сочетающий в себе османскую и грузинскую архитектуру, и откройте для себя разнообразные религиозные сооружения, включая мечети, церкви и синагогу. Посетите музей, демонстрирующий историю региона, а затем поднимитесь на сторожевые башни, чтобы полюбоваться панорамным видом. 5 день. Выезд в Аджарию через Кутаиси. Легендарный Кутаиси — центр Имеретинского региона, расположенный на обоих берегах реки Риони, среди живописных пейзажей западной Грузии. Вас ждет обзорная экскурсия в Кутаиси с остановками для памятных фото. Посетим Монастырь Баграти — Успения Богородицы. Один из самых больших храмов в Грузии и один из важнейших по своей исторической роли. Остановка на обед (время и место предусматривается гидом по маршруту). Прибытие в Батуми. Батуми — сердце Аджарии. Это изумительно красивый город, в который вы обязательно захотите вернуться вновь и вновь. Размещение в отеле Батуми. Свободный вечер. 6 день. Батуми. Завтрак в отеле. Свободное время. Во второй половине дня предлагаем отправиться в один из лучших ресторанов Батуми, где вас ждет вкуснейший национальный поздний обед/ранний ужин и знаменитое грузинское вино. Теплая приятная атмосфера, безумно вкусная грузинская кухня и бокал вина — лучшее начало знакомства с местным колоритом (оплата на месте). Обзорная экскурсия по Батуми. Начнем мы ее с дегустации вкуснейших аджарских вин. После мега наслаждения, отправимся на прогулку по старой части Батуми. Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям — Европы, Театральной и кусочке Италии — Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками. Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. После посетим местный символ любви — статую Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое — бесподобно красивое зрелище! 7 день. Свободный день. Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии:.

• Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Кахетия — солнечный край грузинского виноделия. Путешествие начнется с изумительного серпантина Гамборского перевала. Прибытие в Телави — родину «Мимино». В нынешней кахетинской столице — Телави — вы окажетесь среди пышной зелени платанов и тутовых деревьев. В центральной части мы познакомим вас с крепостью «Батонисцихе» (королевским комплексом) и покажем знаменитый 900-летний платан. Далее прибытие в резиденцию кахетинских царей. В усадьбе древнего княжеского рода Грузии, музее Александра Чавчавадзе, вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого дерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова. Далее мы отправляемся в Сигнахи — город любви! Вино — главный бренд Кахетии. Потому следующая остановка винный VIP марани, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, увидите, ознакомитесь с технологиями и продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии. Далее вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином (дополнительно оплачивается на месте). В очаровательном городке Сигнахи на террасах со сплетенными в клубок извилистыми улочками вы познакомитесь с историей его главной достопримечательности — старинной крепости, построенной Ираклием Вторым. Узнаете об особенностях фортификационного сооружения, а поднявшись наверх, откроете впечатляющие пейзажи на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор. 4 день. Курорт Боржоми и умопомрачительный замок Рабат. Боржоми — очень красивый регион, знаменитый своими источниками с целебной минеральной воды, открытыми в первой половине прошлого века. Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь ждет лучший вид на Боржоми (оплата за подъёмники на месте). Прибытие в Ахалцихе. Город Ахалцихе (старое название Ломсия) является административным центром региона Самцхе-Джавахети и Ахалцихского района. Город расположен в котловине Ахалцихе, на берегах реки Поцхови, на высоте 1000 м. над уровнем моря. Здесь мы посетим крепость Рабат — один большой город в городе. Войдя в замок, вы полюбуетесь впечатляющими средневековыми стенами и башнями в самом сердце Ахалцихе. Исследуйте внутренний двор, сочетающий в себе османскую и грузинскую архитектуру, и откройте для себя разнообразные религиозные сооружения, включая мечети, церкви и синагогу. Посетите музей, демонстрирующий историю региона, а затем поднимитесь на сторожевые башни, чтобы полюбоваться панорамным видом. 5 день. Выезд в Аджарию через Кутаиси. Легендарный Кутаиси — центр Имеретинского региона, расположенный на обоих берегах реки Риони, среди живописных пейзажей западной Грузии. Вас ждет обзорная экскурсия в Кутаиси с остановками для памятных фото. Посетим Монастырь Баграти — Успения Богородицы. Один из самых больших храмов в Грузии и один из важнейших по своей исторической роли. Остановка на обед (время и место предусматривается гидом по маршруту). Прибытие в Батуми. Батуми — сердце Аджарии. Это изумительно красивый город, в который вы обязательно захотите вернуться вновь и вновь. Размещение в отеле Батуми. Свободный вечер. 6 день. Батуми. Завтрак в отеле. Свободное время. Во второй половине дня предлагаем отправиться в один из лучших ресторанов Батуми, где вас ждет вкуснейший национальный поздний обед/ранний ужин и знаменитое грузинское вино. Теплая приятная атмосфера, безумно вкусная грузинская кухня и бокал вина — лучшее начало знакомства с местным колоритом (оплата на месте). Обзорная экскурсия по Батуми. Начнем мы ее с дегустации вкуснейших аджарских вин. После мега наслаждения, отправимся на прогулку по старой части Батуми. Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям — Европы, Театральной и кусочке Италии — Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками. Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. После посетим местный символ любви — статую Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое — бесподобно красивое зрелище! 7 день. Свободный день. Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии: