Причин, чтобы посетить Грузию, масса: удивительные достопримечательности, живописная природа, приятный климат, душевные люди, вкуснейшая кухня и ароматное вино.
Побывав здесь всего лишь раз, вы обязательно захотите вернуться в Грузию повторно! Откройте
Побывав здесь всего лишь раз, вы обязательно захотите вернуться в Грузию повторно! Откройте
Описание тура
Программа тура: 1 день. Прибытие в Грузию. Прибытие в город-красавец Тбилиси, трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле. 2 день. Авторский тур по двум столицам Грузии — Тбилиси и Мцхета. Сегодня вас ждет авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца. Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда. После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому ущелью, затем отправимся к серным баням. Здесь на символичном мосту Любви у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали, увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира! Далее выезд во Мцхета. Мцхета — древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас будет возможность ознакомиться с:
Кафедральным собором Светицховели (XI в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом».
Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Кахетия — солнечный край грузинского виноделия. Путешествие начнется с изумительного серпантина Гамборского перевала. Прибытие в Телави — родину «Мимино». В нынешней кахетинской столице — Телави — вы окажетесь среди пышной зелени платанов и тутовых деревьев. В центральной части мы познакомим вас с крепостью «Батонисцихе» (королевским комплексом) и покажем знаменитый 900-летний платан. Далее прибытие в резиденцию кахетинских царей. В усадьбе древнего княжеского рода Грузии, музее Александра Чавчавадзе, вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого дерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова. Далее мы отправляемся в Сигнахи — город любви! Вино — главный бренд Кахетии. Потому следующая остановка винный VIP марани, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, увидите, ознакомитесь с технологиями и продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии. Далее вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином (дополнительно оплачивается на месте). В очаровательном городке Сигнахи на террасах со сплетенными в клубок извилистыми улочками вы познакомитесь с историей его главной достопримечательности — старинной крепости, построенной Ираклием Вторым. Узнаете об особенностях фортификационного сооружения, а поднявшись наверх, откроете впечатляющие пейзажи на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор. 4 день. Курорт Боржоми и умопомрачительный замок Рабат. Боржоми — очень красивый регион, знаменитый своими источниками с целебной минеральной воды, открытыми в первой половине прошлого века. Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь ждет лучший вид на Боржоми (оплата за подъёмники на месте). Прибытие в Ахалцихе. Город Ахалцихе (старое название Ломсия) является административным центром региона Самцхе-Джавахети и Ахалцихского района. Город расположен в котловине Ахалцихе, на берегах реки Поцхови, на высоте 1000 м. над уровнем моря. Здесь мы посетим крепость Рабат — один большой город в городе. Войдя в замок, вы полюбуетесь впечатляющими средневековыми стенами и башнями в самом сердце Ахалцихе. Исследуйте внутренний двор, сочетающий в себе османскую и грузинскую архитектуру, и откройте для себя разнообразные религиозные сооружения, включая мечети, церкви и синагогу. Посетите музей, демонстрирующий историю региона, а затем поднимитесь на сторожевые башни, чтобы полюбоваться панорамным видом. 5 день. Выезд в Аджарию через Кутаиси. Легендарный Кутаиси — центр Имеретинского региона, расположенный на обоих берегах реки Риони, среди живописных пейзажей западной Грузии. Вас ждет обзорная экскурсия в Кутаиси с остановками для памятных фото. Посетим Монастырь Баграти — Успения Богородицы. Один из самых больших храмов в Грузии и один из важнейших по своей исторической роли. Остановка на обед (время и место предусматривается гидом по маршруту). Прибытие в Батуми. Батуми — сердце Аджарии. Это изумительно красивый город, в который вы обязательно захотите вернуться вновь и вновь. Размещение в отеле Батуми. Свободный вечер. 6 день. Батуми. Завтрак в отеле. Свободное время. Во второй половине дня предлагаем отправиться в один из лучших ресторанов Батуми, где вас ждет вкуснейший национальный поздний обед/ранний ужин и знаменитое грузинское вино. Теплая приятная атмосфера, безумно вкусная грузинская кухня и бокал вина — лучшее начало знакомства с местным колоритом (оплата на месте). Обзорная экскурсия по Батуми. Начнем мы ее с дегустации вкуснейших аджарских вин. После мега наслаждения, отправимся на прогулку по старой части Батуми. Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям — Европы, Театральной и кусочке Италии — Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками. Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. После посетим местный символ любви — статую Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое — бесподобно красивое зрелище! 7 день. Свободный день. Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии:.
Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Кахетия — солнечный край грузинского виноделия. Путешествие начнется с изумительного серпантина Гамборского перевала. Прибытие в Телави — родину «Мимино». В нынешней кахетинской столице — Телави — вы окажетесь среди пышной зелени платанов и тутовых деревьев. В центральной части мы познакомим вас с крепостью «Батонисцихе» (королевским комплексом) и покажем знаменитый 900-летний платан. Далее прибытие в резиденцию кахетинских царей. В усадьбе древнего княжеского рода Грузии, музее Александра Чавчавадзе, вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого дерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова. Далее мы отправляемся в Сигнахи — город любви! Вино — главный бренд Кахетии. Потому следующая остановка винный VIP марани, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, увидите, ознакомитесь с технологиями и продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии. Далее вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином (дополнительно оплачивается на месте). В очаровательном городке Сигнахи на террасах со сплетенными в клубок извилистыми улочками вы познакомитесь с историей его главной достопримечательности — старинной крепости, построенной Ираклием Вторым. Узнаете об особенностях фортификационного сооружения, а поднявшись наверх, откроете впечатляющие пейзажи на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор. 4 день. Курорт Боржоми и умопомрачительный замок Рабат. Боржоми — очень красивый регион, знаменитый своими источниками с целебной минеральной воды, открытыми в первой половине прошлого века. Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь ждет лучший вид на Боржоми (оплата за подъёмники на месте). Прибытие в Ахалцихе. Город Ахалцихе (старое название Ломсия) является административным центром региона Самцхе-Джавахети и Ахалцихского района. Город расположен в котловине Ахалцихе, на берегах реки Поцхови, на высоте 1000 м. над уровнем моря. Здесь мы посетим крепость Рабат — один большой город в городе. Войдя в замок, вы полюбуетесь впечатляющими средневековыми стенами и башнями в самом сердце Ахалцихе. Исследуйте внутренний двор, сочетающий в себе османскую и грузинскую архитектуру, и откройте для себя разнообразные религиозные сооружения, включая мечети, церкви и синагогу. Посетите музей, демонстрирующий историю региона, а затем поднимитесь на сторожевые башни, чтобы полюбоваться панорамным видом. 5 день. Выезд в Аджарию через Кутаиси. Легендарный Кутаиси — центр Имеретинского региона, расположенный на обоих берегах реки Риони, среди живописных пейзажей западной Грузии. Вас ждет обзорная экскурсия в Кутаиси с остановками для памятных фото. Посетим Монастырь Баграти — Успения Богородицы. Один из самых больших храмов в Грузии и один из важнейших по своей исторической роли. Остановка на обед (время и место предусматривается гидом по маршруту). Прибытие в Батуми. Батуми — сердце Аджарии. Это изумительно красивый город, в который вы обязательно захотите вернуться вновь и вновь. Размещение в отеле Батуми. Свободный вечер. 6 день. Батуми. Завтрак в отеле. Свободное время. Во второй половине дня предлагаем отправиться в один из лучших ресторанов Батуми, где вас ждет вкуснейший национальный поздний обед/ранний ужин и знаменитое грузинское вино. Теплая приятная атмосфера, безумно вкусная грузинская кухня и бокал вина — лучшее начало знакомства с местным колоритом (оплата на месте). Обзорная экскурсия по Батуми. Начнем мы ее с дегустации вкуснейших аджарских вин. После мега наслаждения, отправимся на прогулку по старой части Батуми. Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям — Европы, Театральной и кусочке Италии — Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками. Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. После посетим местный символ любви — статую Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое — бесподобно красивое зрелище! 7 день. Свободный день. Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии:.
• Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Кахетия — солнечный край грузинского виноделия. Путешествие начнется с изумительного серпантина Гамборского перевала. Прибытие в Телави — родину «Мимино». В нынешней кахетинской столице — Телави — вы окажетесь среди пышной зелени платанов и тутовых деревьев. В центральной части мы познакомим вас с крепостью «Батонисцихе» (королевским комплексом) и покажем знаменитый 900-летний платан. Далее прибытие в резиденцию кахетинских царей. В усадьбе древнего княжеского рода Грузии, музее Александра Чавчавадзе, вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого дерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова. Далее мы отправляемся в Сигнахи — город любви! Вино — главный бренд Кахетии. Потому следующая остановка винный VIP марани, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, увидите, ознакомитесь с технологиями и продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии. Далее вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином (дополнительно оплачивается на месте). В очаровательном городке Сигнахи на террасах со сплетенными в клубок извилистыми улочками вы познакомитесь с историей его главной достопримечательности — старинной крепости, построенной Ираклием Вторым. Узнаете об особенностях фортификационного сооружения, а поднявшись наверх, откроете впечатляющие пейзажи на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор. 4 день. Курорт Боржоми и умопомрачительный замок Рабат. Боржоми — очень красивый регион, знаменитый своими источниками с целебной минеральной воды, открытыми в первой половине прошлого века. Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь ждет лучший вид на Боржоми (оплата за подъёмники на месте). Прибытие в Ахалцихе. Город Ахалцихе (старое название Ломсия) является административным центром региона Самцхе-Джавахети и Ахалцихского района. Город расположен в котловине Ахалцихе, на берегах реки Поцхови, на высоте 1000 м. над уровнем моря. Здесь мы посетим крепость Рабат — один большой город в городе. Войдя в замок, вы полюбуетесь впечатляющими средневековыми стенами и башнями в самом сердце Ахалцихе. Исследуйте внутренний двор, сочетающий в себе османскую и грузинскую архитектуру, и откройте для себя разнообразные религиозные сооружения, включая мечети, церкви и синагогу. Посетите музей, демонстрирующий историю региона, а затем поднимитесь на сторожевые башни, чтобы полюбоваться панорамным видом. 5 день. Выезд в Аджарию через Кутаиси. Легендарный Кутаиси — центр Имеретинского региона, расположенный на обоих берегах реки Риони, среди живописных пейзажей западной Грузии. Вас ждет обзорная экскурсия в Кутаиси с остановками для памятных фото. Посетим Монастырь Баграти — Успения Богородицы. Один из самых больших храмов в Грузии и один из важнейших по своей исторической роли. Остановка на обед (время и место предусматривается гидом по маршруту). Прибытие в Батуми. Батуми — сердце Аджарии. Это изумительно красивый город, в который вы обязательно захотите вернуться вновь и вновь. Размещение в отеле Батуми. Свободный вечер. 6 день. Батуми. Завтрак в отеле. Свободное время. Во второй половине дня предлагаем отправиться в один из лучших ресторанов Батуми, где вас ждет вкуснейший национальный поздний обед/ранний ужин и знаменитое грузинское вино. Теплая приятная атмосфера, безумно вкусная грузинская кухня и бокал вина — лучшее начало знакомства с местным колоритом (оплата на месте). Обзорная экскурсия по Батуми. Начнем мы ее с дегустации вкуснейших аджарских вин. После мега наслаждения, отправимся на прогулку по старой части Батуми. Батуми — солнечный, доброжелательный и очень колоритный город на берегу Черного моря. Вы пройдете по его ухоженной современной набережной, заглянете в турецкий квартал, увидите старинные мечети и церкви. Знакомство с городом мы начнем со Старого города с его мощеными улочками и малоэтажными постройками, пройдем по трем батумским площадям — Европы, Театральной и кусочке Италии — Пьяцца. После заглянем в турецкий квартал с пестрыми магазинчиками и характерным восточными колоритом, увидим мечеть Орта Джаме, построенную в 1866 году. А на улице Руставели — главной артерии города — вы понаблюдаете за батумскими контрастами, когда высотные здания соседствуют с уютными двориками, а европейская архитектура — с османскими постройками. Далее мы прогуляемся по живописной набережной, отыщем бамбуковую рощу, японский уголок и Летний театр. Насладимся лазерным шоу поющих фонтанов. После посетим местный символ любви — статую Али и Нино. Статуя представляет собой фигуры женщины и мужчины. Они стремятся друг к другу, в течение 8-10 минут они двигаются очень оригинально и красиво. А в конце они сливаются так, что как будто одно целое — бесподобно красивое зрелище! 7 день. Свободный день. Факультативно предлагаем групповые (или индивидуальные) экскурсии по Аджарии:
- Фототур с прогулкой на яхте — девичник / романтическая прогулка.
- Фототур в горах Аджарии — девичник.
- Ботанический сад и крепость Петра — умопомрачительные виды Аджарии.
- Кутаиси с посещением пещер: Прометей или Сатаплия.
- Турция, Трабзон (экскурсия + шопинг).
- Кутаиси + Каньон «Мартвили».
- Горная Аджария — арочные мосты, водопады и танцевальное шоу. 8 день. Окончание программы. Выселение из отеля до 11-12 дня. В течение всего дня мы представляем трансфер в аэропорт непосредственно под ваш рейс.
См. расписание.
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3* (трехместный номер)
|$935
|Отель 3* (одноместный номер)
|$1155
|Отель 3* (двухместный номер)
|$955
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Вахтангу Горгасали
- Храм Метехи
- Парк Рике
- Инжировое ущелье
- Серные бани
- Театр кукол Габриадзе
- Мост Мира
- Мцхета
- Кафедральный собор Светицховели
- Монастырский храм «Джвари»
- Алазанская долина
- Телави
- Крепость Батонисцихе
- Дом-музей Александра Чавчавадзе
- Сигнахи
- Боржоми
- Ахалцихе
- Крепость Рабат
- Кутаиси
- Монастырь Баграти
- Батуми
- Старый город
- Площади Европы, Театральная и Пьяцца
- Турецкий квартал
- Улица Руставелли
- Статуя Али и Нино
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорт под все авиа перелёты
- Все трансферы по программе
- Услуги гида
- Проживание в Тбилиси 3 ночи - отель 3***
- Проживание в Батуми 3 ночи - отель 3***
- Проживание в Ахалцихе в гостином доме
- Питание: ежедневно завтраки в отелях Тбилиси, Батуми и Ахалцихе
- Ужин в гостином доме в Ахалцихе
- Все экскурсии по программе
- Все входные билеты по маршруту
- Канатная дорога (Парк Рике - Нарикала)
- Посещение поместья и парка князя Александра Цинандали
- Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
- Дегустация Аджарского вина
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси
Завершение: Аэропорт Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание.
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси - Тбилиси / Батуми - Кутаиси)
- За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лика
7 янв 2024
Много фото, много красоты, много полезной информации, знакомства, общение. Спасибо за такой классный тур, собираюсь поехать снова, только уже на Ртвели- сбор урожая и выжимка винограда ногами, это будет шоу! Уже знаю, уверена в его успехе! Едем всей семьей и только с Мераби!
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