Описание тура
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право изменить или отменить программу из-за погодных условий или форс-мажора с предложением альтернативы.
Программа тура по дням
Прибытие в Тбилиси
Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отправимся в отель в центре города. По дороге поможем обменять рубли или другую валюту и подскажем обменники с выгодным курсом лари.
Заселение в отель — с 14:00. После размещения останется свободное время для отдыха.
В 19:30 поедем на приветственный ужин в ресторан с национальной музыкой и танцами. Познакомимся с грузинской кухней и попробуем традиционные блюда.
Старый Тбилиси, крепость Нарикала и панорамы города
В 8:30 — завтрак в отеле. В 9:30 отправимся на пешеходную экскурсию по Тбилиси.
Начнём с исторического центра у подножия горы Мтацминда. Пройдём среди самобытных домов, нависающих над скалой, с резными балконами и верандами. Прогуляемся по набережной реки Мтквари.
Затем зайдём в район Абанотубани — квартал серных бань, построенных на природных источниках.
Увидим крепость Нарикала 4 века, подойдём к храму Метехи — древней цитадели и бывшей резиденции грузинских царей. Здесь откроется панорама на Старый город.
Прогуляемся по узким улочкам Бетлеми и Гоми с традиционными домами и ажурными балконами. Затем выйдем на улицу Шардени и перейдём по пешеходному мосту Мира через Куру.
Поднимемся по канатной дороге к крепости Нарикала. После этого проедем по проспекту Руставели и послушаем истории об основании города. Заглянем к башне театра марионеток Резо Габриадзе.
После экскурсии — свободное время.
Кахетия: винная дегустация, Бодбе и Сигнахи
В 8:30 — завтрак в отеле. В 9:00 отправимся в Кахетию — винный регион Грузии.
В 11:30 остановимся на заводе «Кахетинское традиционное виноделие» в селе Велисцихе. Познакомимся с производством и продегустируем 7 видов вина и коньяка. По желанию можно посетить частную винодельню.
В 12:30 заедем в село Бадиаури, где покажут процесс выпечки хлеба в тандыре. Здесь же попробуем домашний сыр и чурчхелу.
Далее посетим монастырский комплекс Святого Георгия в Бодбе, где находится Кафедральный собор и покоятся мощи святой Нино.
После отправимся в Сигнахи — город любви, расположенный на вершине горы. Прогуляемся по его улочкам и увидим крепостную стену с башнями 18 века. С высоты откроются виды на Алазанскую долину и Кавказский хребет.
Сделаем остановку на обед в кафе с видом на горы.
Вернёмся в Тбилиси примерно к 19:00. После — свободное время.
Сололаки и Чугурети, истории известных людей и Мтацминда
В 8:00 — завтрак в отеле. Сегодня будем гулять по районам Сололаки и Чугурети, где сохранились старинные парадные с росписями, коваными лестницами и высокими потолками.
Дойдём до площади, связанной с историей Нико Пиросмани, и увидим балкон, с которого Маргарита де Севр отправляла ему воздушный поцелуй.
Увидим особняк, где снимался фильм «17 мгновений весны», а также дома, где жили Пётр Чайковский, Николай Гумилёв, Илья Чавчавадзе и Михаил Лермонтов. Осмотрим гимназию в готическом стиле и место встречи Грибоедова с Нино Чавчавадзе.
Прогуляемся по улицам, связанным с именами Параджанова, Окуджавы и Таривердиева.
Поднимемся на фуникулёре на Мтацминду (по желанию, за доплату), прогуляемся по парку и посетим могилу Грибоедова и Нино.
Далее выйдем на площадь Орбелиани, где находится резиденция президента Грузии. Пройдём по проспекту Давида Агмашенебели с кафе и магазинами.
Узнаем историю Мелик-Азарянца, владельца доходного дома на проспекте Шота Руставели.
В завершение поедем к монументу «История Грузии» Зураба Церетели и увидим Тбилисское море.
После экскурсии — свободное время.
Мцхета, монастырь Джвари и пещерный город Уплисцихе
В 8:00 — завтрак в отеле. В 8:30 отправимся в Мцхету. Здесь узнаем историю Святой Нино и распространения христианства в Грузии. Поднимемся к монастырю Джвари, откуда открывается вид на слияние рек Арагви и Куры.
Далее поедем в пещерный город Уплисцихе, расположенный в 90 км от Тбилиси. Он основан в 8 веке до н. э. Пройдём по высеченным в скале улицам и увидим древние помещения: пекарню, винодавильни, хранилища, зал для жертвоприношений и другие постройки.
В 14:30 остановимся на обед — в семье Сталбера (при группе от 10 человек, за доплату) или в кафе.
После вернёмся в Тбилиси. Вечером — свободное время.
Окончание тура
Завтрак в отеле. Выселение — до 12:00. Затем трансфер в аэропорт Тбилиси.
При желании можно прилететь раньше или продлить поездку.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|63 000 ₽
|1-местное размещение
|76 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужин
- Трансферы
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Дегустация вин на заводе КТВ
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Остальное питание (1500-1600 ₽ за обед)
- Трансфер из аэропорта Владикавказа до Тбилиси (по запросу)
- Дегустация вин на частных винодельнях
- Подъём на Мтацминду на фуникулёре
- Медицинская страховка