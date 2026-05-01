2 столицы, винный край и пещерный город: путешествие по знаковым локациям Грузии

Погулять по Тбилиси и Мцхете, побывать в Кахетии и исследовать Уплисцихе
Резные балконы Старого города, мост Мира над Курой, крепость Нарикала и квартал Абанотубани — так нас встретит Тбилиси. Подъём по канатной дороге позволит увидеть город с высоты. В Кахетии вы
сможете продегустировать вина и попробовать хлеб из тандыра. В Сигнахи откроется вид на Алазанскую долину. Заглянем в Мцхету и осмотрим монастырь Джвари, затем — пещерный город Уплисцихе. Завершат поездку прогулки по Сололаки и Чугурети, подъём на Мтацминду и монумент «История Грузии».

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право изменить или отменить программу из-за погодных условий или форс-мажора с предложением альтернативы.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тбилиси

Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отправимся в отель в центре города. По дороге поможем обменять рубли или другую валюту и подскажем обменники с выгодным курсом лари.

Заселение в отель — с 14:00. После размещения останется свободное время для отдыха.

В 19:30 поедем на приветственный ужин в ресторан с национальной музыкой и танцами. Познакомимся с грузинской кухней и попробуем традиционные блюда.

2 день

Старый Тбилиси, крепость Нарикала и панорамы города

В 8:30 — завтрак в отеле. В 9:30 отправимся на пешеходную экскурсию по Тбилиси.

Начнём с исторического центра у подножия горы Мтацминда. Пройдём среди самобытных домов, нависающих над скалой, с резными балконами и верандами. Прогуляемся по набережной реки Мтквари.

Затем зайдём в район Абанотубани — квартал серных бань, построенных на природных источниках.

Увидим крепость Нарикала 4 века, подойдём к храму Метехи — древней цитадели и бывшей резиденции грузинских царей. Здесь откроется панорама на Старый город.
Прогуляемся по узким улочкам Бетлеми и Гоми с традиционными домами и ажурными балконами. Затем выйдем на улицу Шардени и перейдём по пешеходному мосту Мира через Куру.

Поднимемся по канатной дороге к крепости Нарикала. После этого проедем по проспекту Руставели и послушаем истории об основании города. Заглянем к башне театра марионеток Резо Габриадзе.

После экскурсии — свободное время.

3 день

Кахетия: винная дегустация, Бодбе и Сигнахи

В 8:30 — завтрак в отеле. В 9:00 отправимся в Кахетию — винный регион Грузии.

В 11:30 остановимся на заводе «Кахетинское традиционное виноделие» в селе Велисцихе. Познакомимся с производством и продегустируем 7 видов вина и коньяка. По желанию можно посетить частную винодельню.

В 12:30 заедем в село Бадиаури, где покажут процесс выпечки хлеба в тандыре. Здесь же попробуем домашний сыр и чурчхелу.

Далее посетим монастырский комплекс Святого Георгия в Бодбе, где находится Кафедральный собор и покоятся мощи святой Нино.

После отправимся в Сигнахи — город любви, расположенный на вершине горы. Прогуляемся по его улочкам и увидим крепостную стену с башнями 18 века. С высоты откроются виды на Алазанскую долину и Кавказский хребет.

Сделаем остановку на обед в кафе с видом на горы.

Вернёмся в Тбилиси примерно к 19:00. После — свободное время.

4 день

Сололаки и Чугурети, истории известных людей и Мтацминда

В 8:00 — завтрак в отеле. Сегодня будем гулять по районам Сололаки и Чугурети, где сохранились старинные парадные с росписями, коваными лестницами и высокими потолками.

Дойдём до площади, связанной с историей Нико Пиросмани, и увидим балкон, с которого Маргарита де Севр отправляла ему воздушный поцелуй.

Увидим особняк, где снимался фильм «17 мгновений весны», а также дома, где жили Пётр Чайковский, Николай Гумилёв, Илья Чавчавадзе и Михаил Лермонтов. Осмотрим гимназию в готическом стиле и место встречи Грибоедова с Нино Чавчавадзе.

Прогуляемся по улицам, связанным с именами Параджанова, Окуджавы и Таривердиева.

Поднимемся на фуникулёре на Мтацминду (по желанию, за доплату), прогуляемся по парку и посетим могилу Грибоедова и Нино.

Далее выйдем на площадь Орбелиани, где находится резиденция президента Грузии. Пройдём по проспекту Давида Агмашенебели с кафе и магазинами.

Узнаем историю Мелик-Азарянца, владельца доходного дома на проспекте Шота Руставели.

В завершение поедем к монументу «История Грузии» Зураба Церетели и увидим Тбилисское море.

После экскурсии — свободное время.

5 день

Мцхета, монастырь Джвари и пещерный город Уплисцихе

В 8:00 — завтрак в отеле. В 8:30 отправимся в Мцхету. Здесь узнаем историю Святой Нино и распространения христианства в Грузии. Поднимемся к монастырю Джвари, откуда открывается вид на слияние рек Арагви и Куры.

Далее поедем в пещерный город Уплисцихе, расположенный в 90 км от Тбилиси. Он основан в 8 веке до н. э. Пройдём по высеченным в скале улицам и увидим древние помещения: пекарню, винодавильни, хранилища, зал для жертвоприношений и другие постройки.

В 14:30 остановимся на обед — в семье Сталбера (при группе от 10 человек, за доплату) или в кафе.

После вернёмся в Тбилиси. Вечером — свободное время.

6 день

Окончание тура

Завтрак в отеле. Выселение — до 12:00. Затем трансфер в аэропорт Тбилиси.

При желании можно прилететь раньше или продлить поездку.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)63 000 ₽
1-местное размещение76 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужин
  • Трансферы
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Дегустация вин на заводе КТВ
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание (1500-1600 ₽ за обед)
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа до Тбилиси (по запросу)
  • Дегустация вин на частных винодельнях
  • Подъём на Мтацминду на фуникулёре
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00
Завершение: Аэропорт Тбилиси, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара
Зара — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 240 туристов
Более 12 лет я работаю в туризме, побывала в 35 странах мира, влюбляла путешественников в разные континенты и города. После пандемии стала создавать авторские туры в моей любимой Республике Ингушетия. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности южных регионов, понимаю, что я на правильном пути.

