7 дней
«Майское» наслаждение в Грузии: путешествие от Тбилиси до Боржоми
Погулять по Вардзии, попробовать кахетинское вино и полюбоваться озером Паравани
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
«Проведём длинные весенние выходные в Грузии, наслаждаясь местным гостеприимством, природой и историческими достопримечательностями»
1 мая в 10:00
$610 за человека
10 дней
Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом»
Проехать по всей стране, насладиться знаменитой кухней и отдохнуть на безлюдном пляже
Начало: Тбилиси, 16:00. Точное место и время встречи с гид...
«Мы не рекомендуем добираться через Владикавказ в марте и апреле, так как есть вероятность того, что дорога через перевал будет закрыта из-за непогоды»
30 мая в 16:00
€990 за человека
10 дней
Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней
Исследовать знаменитые и труднодоступные уголки и познакомиться с несколькими столицами
Начало: Степанцминда. Встречаемся с 17:00 в мини-гостинице...
«В марте есть возможность вместо Хешкили заехать на горнолыжный курорт Хацвали, а там подняться наверх на канатной дороге (по желанию, за доплату)»
24 мая в 17:00
6 июн в 17:00
€990 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Весенние»
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