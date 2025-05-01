Найдено 3 тура в категории « Весенние » в Тбилиси, цены от $610. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности 7 дней «Майское» наслаждение в Грузии: путешествие от Тбилиси до Боржоми Погулять по Вардзии, попробовать кахетинское вино и полюбоваться озером Паравани Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ... «Проведём длинные весенние выходные в Грузии, наслаждаясь местным гостеприимством, природой и историческими достопримечательностями» $ 610 за человека На машине 10 дней Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом» Проехать по всей стране, насладиться знаменитой кухней и отдохнуть на безлюдном пляже Начало: Тбилиси, 16:00. Точное место и время встречи с гид... «Мы не рекомендуем добираться через Владикавказ в марте и апреле, так как есть вероятность того, что дорога через перевал будет закрыта из-за непогоды» € 990 за человека На машине 10 дней Грузия вдоль и поперёк: 5 регионов за 10 дней Исследовать знаменитые и труднодоступные уголки и познакомиться с несколькими столицами Начало: Степанцминда. Встречаемся с 17:00 в мини-гостинице... «В марте есть возможность вместо Хешкили заехать на горнолыжный курорт Хацвали, а там подняться наверх на канатной дороге (по желанию, за доплату)» € 990 за человека Все туры Тбилиси

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