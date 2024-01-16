Когда: ВАЖНО! Если вы приобретаете тур со стартом 30.12.2024, просим обратить внимание, что в связи с Новым Годом 01.01.2025 будет свободный день, поэтому к туру автоматически добавляется + 1 день. Стоимость двухместного номера 75$ - 1 ночь на 2их. Стоимость одноместного номера номере 70$ -1 ночь.

Экскурсия длится около 5 дней

Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала