Можно ли познакомиться с Грузией за пять дней? Проверьте сами! Мы подготовили для вас увлекательный сборный тур по основным достопримечательностям региона.
Яркий Тбилиси и древняя Мцхета, винная Алазанская долина и романтичный
Описание тураПрограмма тура: 1 день. Тбилиси сити-тур и первая столица Грузии — Мцхета Сегодня вас ждет авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца. Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда. После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому ущелью, затем отправимся к серным баням. Здесь на символичном мосту Любви у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали, увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира! Далее выезд во Мцхета. Мцхета — древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас будет возможность ознакомиться с:
- Кафедральным собором Светицховели (XI в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом».
- Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви – две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 2 день. Казбеги — сердце кавказских гор! Сегодня мы повторим маршрут А. С. Пушкина, и по военно-грузинской дороге поднимемся к крепости и монастырю Ананури, которые красуются на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища. После заедем в посёлок Пасанаури, где вы посмотрите на слияние чёрной и белой рек, а также побываете у целебного родника Слёзы соловья. Мы обязательно остановимся на панорамной смотровой площадке советского периода «Дружба Народов», откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта. Здесь неизменно получаются восхитительные кадры и можно над ущельем полетать на параплане. Увидим два сказочных поселения в горах Кавказа, которые приобрели славу известных горнолыжных курортов Грузии — Гудаури, расположенный на высоте 2195 м. и Степацминда. И вот мы на месте! Казбек — это красивейшие «картины» Грузии. Вы увидите необыкновенную красоту легендарного «поднебесного» старинного храма Святой Троицы в Гергети. И не только полюбуетесь им снизу, но и, по желанию, подниметесь на джипе на смотровую площадку на высоте 2170 метров. Желающие подняться на гору Гергети могут воспользоваться услугами джипов на месте (оплачивается отдельно — ориентировочно 5-8 $/чел.). Кульминацией дня станет мастер-класс с обедом в горах — «Пальчики оближешь»! (По желанию! Оплачивается дополнительно — 35 $/чел.). В горном селе, нас ждет гостеприимная местная семья, где нас научат готовить настоящие горные хинкали, которые по вкусу и размеру отличаются от обычного. Нам покажут, как рубить специальными кинжалами фарш, лепить «грузинские пельмени» и, конечно же, отведать горной грузинской кухни. Она очень отличается от столичной кухни, и вашему восторгу не будет предела! А так же вас порадуют приготовления хабизгини — это одна из разновидностей хачапури, которые готовят только в этой горной местности. 3 день. Винная Кахетия и грузинское виноделие В каждой стране есть что-то особенное, её отождествляющее, в Грузии — это гостеприимные люди, ласковое солнце и, конечно же, вино! Самый большой анклав произрастания винограда — Кахетия и её большая часть — Алазанская долина, в которой выращивается более 500 сортов виноградной лозы. Не посетить эти места и не попробовать вина этих сортов — значит просто не познать Грузию. По дороге равнинные пейзажи сменятся уходящими вдаль виноградниками — вас встретит знаменитая Алазанская долина. Далее нас ждет женский действующий монастырь св. Нино Бодбе. С территории монастыря открывается чарующий своей красотой вид на Алазанскую долину и заснеженные вершины Кавказских гор. Прибытие в Сигнахи. Посещение винного VIP марани и ресторанного кахетинского комплекса, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии. Здесь же вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином (оплата на месте). После мы прогуляемся по улицам самого красивого и живописного городка Грузии – Сигнахи, который называют «городом любви», а улочки его очень схожи с итальянскими двориками. Затем прогулка вдоль крепостной стены города, которая считается самой длинной в Европе. На обратном пути в Тбилиси нас ожидает невероятная дегустация на знаменитом Кахетинском заводе вин, где нам проведут экскурсию по заводу и поделятся секретиками производства вина данного производства. Вы узнаете, как вино наливают в цистерны и продегустируете несколько сортов божественного напитка прямо из цистерн. 4 день. Известный курорт Боржоми и пещерный город Уплисцихе За один день нам предстоит побывать в одном из самых живописных уголков Грузии и одном из самых значимых для понимания культуры страны. Сначала путь через живописное ущелье лежит в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге. А после обратитесь к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнего языческого города. Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь вас ждет лучший вид на Боржоми (оплата за подъёмники на месте). После у нас будет остановка на обед (оплачивается дополнительно на месте). Знакомство с этим местом станет важным этапом в понимании грузинской культуры. Вы узнаете о жизни языческой Грузии, периодах расцвета и упадка Уплисцихе. Исследуете фрагменты высеченных в скале культовых сооружений, жилых «комнат», эллинистического театра и тронного зала, а также полюбуетесь панорамой Куры. 5 день. Отъезд Выселение из отеля до 11-12 дня. В течение всего дня мы представляем трансфер в аэропорт непосредственно под ваш рейс. Важная информация: Можно с детьми. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором. Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет. Базовые отели по туру в Тбилиси: GTM Kapan / Grafica/ Vista 3*** В первую очередь заполняем отель GTM Kapan 3*, далее отель Grafica 3*, как все распродали переходим к отелю Vista 3*. Основная стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении. Доплата за одноместное размещение в 3 отеле - 135$ Возможно повышение категории отеля за доплату. Питание. Каждый день завтраки в отеле, традиционный грузинский обед, 2 дегустации вин в Кахетии. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни. Важная информация: Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты. Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) — доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси -Тбилиси/Батуми-Кутаиси) За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту. Экскурсия Казбеги ВАЖНО! В ЗИМНИЙ ПЕРИОД! При непогоде и перекрытой дороге, маршрут сокращается, но по возвращению в Тбилиси, добавляем пару красивых локаций. В ЗИМНИЙ ПЕРИОД! Вместо Боржоми+Уплисцихе возможна замена экскурсии на Боржоми + Бакуриани. Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений 1 января 2026 года экскурсии отменяются. Если по программе ваша экскурсия совпадает с этим днем, она будет перенесена на другой. Все экскурсии состоятся, но в связи с праздниками, выходными и графиками работы локаций, возможны изменения в расписании.
ВАЖНО! Если вы приобретаете тур со стартом 30.12.2024, просим обратить внимание, что в связи с Новым Годом 01.01.2025 будет свободный день, поэтому к туру автоматически добавляется + 1 день. Стоимость двухместного номера 75$ - 1 ночь на 2их. Стоимость одноместного номера номере 70$ -1 ночь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Вахтангу Горгасали
- Храм Метехи
- Парк Рике
- Инжировое ущелье
- Серные бани
- Театр кукол Габриадзе
- Мост Мира
- Мцхета
- Кафедральный собор Светицховели
- Монастырский храм «Джвари»
- Монастырь Ананури
- Жинвальское водохранилище
- Смотровая площадка «Дружба Народов»
- Гудаури
- Степацминда
- Храм Святой Троицы в Гергети
- Алазанская долина
- Монастырь св. Нино Бодбе
- Сигнахи
- Боржоми
- Уплисцихе
Что включено
- Все трансферы по программе тура
- Трансфер в аэропорт в последний день тура
- Проживание в 2-местном номере в отеле 3*** - 4 ночи (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья! Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение)
- Питание (ежедневные завтраки в отеле)
- Все экскурсии по программе
- Услуги гида
- Дегустация вина из цистерн на винном заводе в Кахетии
- Билеты на канатную дорогу (Парк Рике - Нарикала)
- Дегустация вина + снеки в винном погребе в Сигнахи
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
Что не входит в цену
- Авиабилеты до / от Тбилиси
- Обеды и ужины не по программе
- Сувениры и личные расходы
- Местный джип в Казбеги - подъем на Гергети 5-8 $/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: В холле вашего отеля
Завершение: Аэропорт Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: ВАЖНО! Если вы приобретаете тур со стартом 30.12.2024, просим обратить внимание, что в связи с Новым Годом 01.01.2025 будет свободный день, поэтому к туру автоматически добавляется + 1 день. Стоимость двухместного номера 75$ - 1 ночь на 2их. Стоимость одноместного номера номере 70$ -1 ночь.
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Можно с детьми. Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором
- Проживание. В 3-звёздочных отелях в Тбилиси. Размещение 2-местное в номере с двуспальной кроватью или двумя раздельными. Если вы путешествуете втроем, вам будет предоставлен трехместный номер. Так же возможно 1-местное размещение, доплата за одноместное размещение указана на сайте, если вы хотите подселение, уточняйте у организатора, так как возможно именно на ваши даты подселения нет
- Базовые отели по туру в Тбилиси: GTM Kapan / Grafica/ Vista 3**
- В первую очередь заполняем отель GTM Kapan 3*, далее отель Grafica 3*, как все распродали переходим к отелю Vista 3*
- Основная стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении
- Доплата за одноместное размещение в 3 отеле - 135$
- Возможно повышение категории отеля за доплату
- Питание. Каждый день завтраки в отеле, традиционный грузинский обед, 2 дегустации вин в Кахетии. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни
- Важная информация:
- Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара с человека 2 дороги (Кутаиси - Тбилиси/Батуми-Кутаиси)
- За дополнительную плату организовываем трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
- Экскурсия Казбеги ВАЖНО! В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
- При непогоде и перекрытой дороге, маршрут сокращается, но по возвращению в Тбилиси, добавляем пару красивых локаций
- В ЗИМНИЙ ПЕРИОД! Вместо Боржоми+Уплисцихе возможна замена экскурсии на Боржоми + Бакуриани
- Обратите внимание, что последовательность экскурсий может варьироваться в зависимости от дат вашего путешествия, однако программа тура остается без изменений
- 1 января 2026 года экскурсии отменяются. Если по программе ваша экскурсия совпадает с этим днем, она будет перенесена на другой. Все экскурсии состоятся, но в связи с праздниками, выходными и графиками работы локаций, возможны изменения в расписании
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
16 янв 2024
Грузия - уникальная страна. Родина свободы, горных красот и счастья. Отлично организованный тур, великолепный гид. Слушая рассказ не просто внимательно вслушиваешься в каждое слово,но и записываешь,чтобы наверняка не забыть. Вторую неделю нахожусь дома, но душа еще остается в Грузии.
Тур входит в следующие категории Тбилиси
