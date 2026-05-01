Вы об этом мечтали - в Грузии всё включено, генацвале
Изучить Тбилиси, Мцхету, Уплисцихе и Кахетию, насладиться кухней и ни о чём не беспокоиться
Говорят, ключ от Кавказа находится в Тифлисе.
Проверим? Мы пройдём по улочкам Старого Тбилиси, увидим храмы и памятники, поднимемся к крепости Нарикала.
Изучим и бывшую столицу — Мцхету, полюбуемся воспетым Лермонтовым слиянием
Арагви и Куры, побродим по пещерам Уплисцихе.
Посвятим день винам Алазанской долины и уголкам Кахетии и осмотрим рассыпанные вдоль Военно-Грузинской дороги достопримечательности.
А также насладимся кавказской кухней и, конечно, познаем знаменитое грузинское гостеприимство! Путешествуем небольшой группой и живём в отеле 4* — всё для вашего комфорта.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Программа тура по дням
1 день
Военно-Грузинская дорога, Тбилиси
Встретимся и поедем по Военно-Грузинской дороге. По пути вы увидите гору Казбек, Крестовый перевал, арку Дружбы, смотровую Ключ, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище. На обед остановимся в Пасанаури — на родине хинкали.
По прибытии в Тбилиси — размещение в отеле и вечерняя прогулка. Изучим Старый город и район Абанотубани, осмотрим храм Метехи, памятник Вахтангу Горгасали, Инжирное ущелье с водопадом, мост Мира. Поужинаем в кафе.
2 день
Уплисцихе, Мцхета
Отправимся в город Уплисцихе — комплекс природных и рукотворных пещер на высоком берегу Куры. Пообедаем в кафе национальной кухни и поедем в Мцхету. В бывшей столице посетим 3 основных храма — Светицховели, Самтавро, Джвари — и увидим слияние рек, описанное Михаилом Лермонтовым. Если захотите, после ужина сходим в серные бани.
3 день
Кахетия
Этот день посвятим винному региону. Погуляем по городу любви — Сигнахи, полюбуемся Алазанской долиной, посетим монастырь Святой Нино в Бодбе и место рождения художника Нико Пиросмани. Пообедаем грузинскими блюдами и спустимся в винный погреб, где можно продегустировать кахетинские напитки.
4 день
Тбилиси
В финале — более близкое знакомство со столицей. Зайдём в кафедральный собор Цминда Самеба, на фуникулёре поднимемся к крепости Нарикала, увидим монумент «Мать Картли» на холме Сололаки, пройдём по проспекту Шота Руставели. После обеда в национальном кафе заглянем в торговые павильоны, а затем поедем обратно по Военно-Грузинской дороге.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
65 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Входные билеты и экскурсии по программе
Билет на фуникулёр
Что не входит в цену
Проезд к месту старта и обратно от точки финиша
Трансфер от/до Владикавказа (обращайтесь к организатору) - 2600 ₽
Алкоголь
Место начала и завершения?
Грузинско-российская граница, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос.
Армен — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 372 туристов
С 2015 года мы создаём и проводим авторские путешествия. Вся наша команда родом из Осетии — кому, как не нам, знать все самые красивые, пленяющие глаз и душу места родного Кавказа!
Кавказа!
С радостью познакомим вас с ними, поможем почувствовать дух Кавказа, его традиции, гостеприимство и душевность. Путешествие с нами — это отличный способ вырваться из рутины больших городов и устроить отдых-перезагрузку в местах силы. Уверены, это время запомнится вам надолго и обязательно найдёт отклик в вашем сердце.
