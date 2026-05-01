Встретимся и поедем по Военно-Грузинской дороге. По пути вы увидите гору Казбек, Крестовый перевал, арку Дружбы, смотровую Ключ, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище. На обед остановимся в Пасанаури — на родине хинкали.

По прибытии в Тбилиси — размещение в отеле и вечерняя прогулка. Изучим Старый город и район Абанотубани, осмотрим храм Метехи, памятник Вахтангу Горгасали, Инжирное ущелье с водопадом, мост Мира. Поужинаем в кафе.