Вы об этом мечтали - в Грузии всё включено, генацвале

Изучить Тбилиси, Мцхету, Уплисцихе и Кахетию, насладиться кухней и ни о чём не беспокоиться
Говорят, ключ от Кавказа находится в Тифлисе.

Проверим? Мы пройдём по улочкам Старого Тбилиси, увидим храмы и памятники, поднимемся к крепости Нарикала.

Изучим и бывшую столицу — Мцхету, полюбуемся воспетым Лермонтовым слиянием
читать дальше

Арагви и Куры, побродим по пещерам Уплисцихе.

Посвятим день винам Алазанской долины и уголкам Кахетии и осмотрим рассыпанные вдоль Военно-Грузинской дороги достопримечательности.

А также насладимся кавказской кухней и, конечно, познаем знаменитое грузинское гостеприимство! Путешествуем небольшой группой и живём в отеле 4* — всё для вашего комфорта.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Программа тура по дням

1 день

Военно-Грузинская дорога, Тбилиси

Встретимся и поедем по Военно-Грузинской дороге. По пути вы увидите гору Казбек, Крестовый перевал, арку Дружбы, смотровую Ключ, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище. На обед остановимся в Пасанаури — на родине хинкали.

По прибытии в Тбилиси — размещение в отеле и вечерняя прогулка. Изучим Старый город и район Абанотубани, осмотрим храм Метехи, памятник Вахтангу Горгасали, Инжирное ущелье с водопадом, мост Мира. Поужинаем в кафе.

2 день

Уплисцихе, Мцхета

Отправимся в город Уплисцихе — комплекс природных и рукотворных пещер на высоком берегу Куры. Пообедаем в кафе национальной кухни и поедем в Мцхету. В бывшей столице посетим 3 основных храма — Светицховели, Самтавро, Джвари — и увидим слияние рек, описанное Михаилом Лермонтовым. Если захотите, после ужина сходим в серные бани.

3 день

Кахетия

Этот день посвятим винному региону. Погуляем по городу любви — Сигнахи, полюбуемся Алазанской долиной, посетим монастырь Святой Нино в Бодбе и место рождения художника Нико Пиросмани. Пообедаем грузинскими блюдами и спустимся в винный погреб, где можно продегустировать кахетинские напитки.

4 день

Тбилиси

В финале — более близкое знакомство со столицей. Зайдём в кафедральный собор Цминда Самеба, на фуникулёре поднимемся к крепости Нарикала, увидим монумент «Мать Картли» на холме Сололаки, пройдём по проспекту Шота Руставели. После обеда в национальном кафе заглянем в торговые павильоны, а затем поедем обратно по Военно-Грузинской дороге.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник65 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Билет на фуникулёр
Что не входит в цену
  • Проезд к месту старта и обратно от точки финиша
  • Трансфер от/до Владикавказа (обращайтесь к организатору) - 2600 ₽
  • Алкоголь
Место начала и завершения?
Грузинско-российская граница, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армен
Армен — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 372 туристов
С 2015 года мы создаём и проводим авторские путешествия. Вся наша команда родом из Осетии — кому, как не нам, знать все самые красивые, пленяющие глаз и душу места родного
читать дальше

Кавказа! С радостью познакомим вас с ними, поможем почувствовать дух Кавказа, его традиции, гостеприимство и душевность. Путешествие с нами — это отличный способ вырваться из рутины больших городов и устроить отдых-перезагрузку в местах силы. Уверены, это время запомнится вам надолго и обязательно найдёт отклик в вашем сердце.

