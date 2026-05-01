Встреча группы состоится в аэропорту Тбилиси. После трансфера — размещение в отеле и короткий отдых после дороги.

Далее начнётся экскурсия по Старому городу. Маршрут пройдёт через Площадь Свободы — нулевую точку, откуда берёт отсчёт история современной столицы. Продолжим в районе серных бань Абанотубани, известном своими купольными сводами и многовековой банной культурой.

Увидим узкие улочки с балконами и резными фасадами. Пройдём по улице Шардени — одному из самых атмосферных уголков исторического центра. Посетим Кафедральный Сионский собор и каменную церковь Анчисхати — один из древнейших храмов Тбилиси. В программу также включён Святой храм Метехи, который возвышается над Курой уже более 1500 лет.

Доберёмся до Моста Мира и в парк «Рике». Подъём по канатной дороге позволит оказаться у неприступной крепости Нарикала — самой высокой точки Старого Тбилиси. Завершим день в винном погребе с дегустацией грузинских вин, после чего — осмотр башни и театра Габриадзе, а также других интересных локаций исторического центра.