Мои заказы

Индивидуально, душевно, живописно: джип-тур от Тбилиси до Казбеги только для вас

Поучаствовать в грузинском застолье, посетить Мцхету и увидеть Казбек
Тбилиси, Мцхета и Казбеги покажут нам свои красоты.

Исследуем исторический центр столицы: Площадь Свободы, район Абанотубани, улицу Шардени, Сионский собор, церковь Анчисхати, храм Метехи, Мост Мира, парк «Рике» и крепость Нарикала,
читать дальшеуменьшить

а в винном погребе желающих ждёт дегустация. В древней Мцхете предстоит увидеть монастырь Джвари, слияние Арагви и Куры и собор Светицховели.

По Военно-Грузинской дороге мдоберёмся к Жинвальскому водохранилищу, крепости Ананури, Арке Дружбы народов и церкви Гергети у подножия Казбека.

Дополнят впечатления грузинское застолье в Казебги, видео на фоне Тбилиси и фотосъёмка, благодаря которым путешествие сохранится не только в памяти.

Индивидуально, душевно, живописно: джип-тур от Тбилиси до Казбеги только для вас
Индивидуально, душевно, живописно: джип-тур от Тбилиси до Казбеги только для вас
Индивидуально, душевно, живописно: джип-тур от Тбилиси до Казбеги только для вас

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную обувь, головной убор.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси: Старый город и винные традиции

Встреча группы состоится в аэропорту Тбилиси. После трансфера — размещение в отеле и короткий отдых после дороги.

Далее начнётся экскурсия по Старому городу. Маршрут пройдёт через Площадь Свободы — нулевую точку, откуда берёт отсчёт история современной столицы. Продолжим в районе серных бань Абанотубани, известном своими купольными сводами и многовековой банной культурой.

Увидим узкие улочки с балконами и резными фасадами. Пройдём по улице Шардени — одному из самых атмосферных уголков исторического центра. Посетим Кафедральный Сионский собор и каменную церковь Анчисхати — один из древнейших храмов Тбилиси. В программу также включён Святой храм Метехи, который возвышается над Курой уже более 1500 лет.

Доберёмся до Моста Мира и в парк «Рике». Подъём по канатной дороге позволит оказаться у неприступной крепости Нарикала — самой высокой точки Старого Тбилиси. Завершим день в винном погребе с дегустацией грузинских вин, после чего — осмотр башни и театра Габриадзе, а также других интересных локаций исторического центра.

Тбилиси: Старый город и винные традицииТбилиси: Старый город и винные традицииТбилиси: Старый город и винные традицииТбилиси: Старый город и винные традицииТбилиси: Старый город и винные традиции
2 день

Мцхета и монастырь Джвари

Программа этого дня будет посвящена древней духовной столице Грузии. Путешествие начнётся с посещения монастыря Джвари — храма Святого Креста, расположенного на вершине горы. С этой точки открывается панорамный вид на окрестности и древнюю Мцхету.

Далее — остановка у места слияния рек Арагви и Куры — уникального природного явления, где светлые воды Арагви соединяются с более тёмными водами Куры.

После этого направимся в Мцхету — первую столицу Грузии и один из центров распространения христианства на Кавказе. Запланировано посещение Кафедрального собора Светицховели — главного духовного символа страны, где, по преданию, хранится хитон Иисуса Христа.

В течение дня предусмотрены остановки на лучших смотровых площадках.

Мцхета и монастырь ДжвариМцхета и монастырь Джвари
3 день

Жинвальское водохранилище, Ананури, церковь Гергети и Степанцминда

Утром выезжаем из Тбилиси по Военно-Грузинской дороге. По пути посетим Жинвальское водохранилище и крепость Ананури — архитектурного комплекса, расположенного на берегу водоёма.

Далее маршрут приведёт нас к Арке Дружбы народов — смотровой площадке с видами на горные ущелья и панорамы Кавказа. Продолжением программы станет подъём к церкви Гергети у подножия горы Казбек. Храм расположен на высоте и является одним из самых узнаваемых символов региона.

После осмотра достопримечательностей запланирована прогулка по Степанцминде. Вечером — возвращение в Тбилиси.

Жинвальское водохранилище, Ананури, церковь Гергети и СтепанцминдаЖинвальское водохранилище, Ананури, церковь Гергети и СтепанцминдаЖинвальское водохранилище, Ананури, церковь Гергети и Степанцминда

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Грузинское застолье в Казбеги
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • E-SIM с оплаченным интернетом
  • Памятное видео на фоне Тбилиси
  • Много фото от гида
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Проживание
  • Остальное питание
  • Винная дегустация
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, аэропорт, 10:00 или по договорённости
Завершение: Тбилиси, аэропорт, 18:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лика
Лика — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Приветствую вас! Меня зовут Лика, и я рада представить себя как вашего гида и организатора увлекательных путешествий. В туризме я работаю уже более 15 лет, и за это время накопила
читать дальшеуменьшить

неоценимый опыт и знания о нашей замечательной стране! Почему именно я? 1. Долгий опыт За годы работы я успела узнать каждую улочку, скрытый уголок и захватывающую историю своего города. 2. Сертификация и квалификация Я сертифицированный гид и ежегодно прохожу курсы повышения квалификации. 3. Безопасность и комфорт Со мной всегда интересно, безопасно и комфортно. Я тщательно планирую каждую экскурсию, учитываю ваши предпочтения и возможности, чтобы ваше пребывание было максимально приятным. Безопасность моих клиентов для меня на первом месте. 4. Страсть к общению Я люблю встречаться с путешественниками со всего мира. Каждый новый контакт — это уникальная возможность обменяться знаниями, традициями и эмоциями.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры на «Индивидуально, душевно, живописно: джип-тур от Тбилиси до Казбеги только для вас»

Тур по Грузии только для вас с выездом из Владикавказа
На машине
4 дня
3 отзыва
Тур по Грузии только для вас с выездом из Владикавказа
Посетить Тбилиси, Кахетию, Мцхету и увидеть знаковые места Военно-Грузинской дороги
Начало: Владикавказ, место по договорённости, 6:00
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
50 000 ₽ за человека
Душевно по Грузии: улочки Тбилиси, храмы Мцхеты, виноградники Кахетии и панорама Казбека
На машине
Джиппинг
5 дней
2 отзыва
Душевно по Грузии: улочки Тбилиси, храмы Мцхеты, виноградники Кахетии и панорама Казбека
Подняться на джипах к Гергетской церкви, испечь хлеб по старинным технологиям и попробовать вина
Начало: Аэропорт, ж/д или автовокзал в Тбилиси, время по д...
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$365 за человека
Индивидуальный джип-тур на родину грузинского виноделия - в Кахетию (включена съёмка на дрон)
На машине
Джиппинг
2 дня
8 отзывов
Индивидуальный джип-тур на родину грузинского виноделия - в Кахетию (включена съёмка на дрон)
Посетить 5 виноделен и усадьбу Чавчавадзе, узнать всё о квеври, налюбоваться Алазанской долиной
Начало: Тбилиси, место и время по договорённости
12 июн в 08:00
14 июн в 08:00
€700 за всё до 5 чел.
Природные и архитектурные шедевры Грузии: Тбилиси, Мцхета, Казбеги и лёгкая прогулка в горах
На машине
5 дней
2 отзыва
Природные и архитектурные шедевры Грузии: Тбилиси, Мцхета, Казбеги и лёгкая прогулка в горах
Проехать по Военно-Грузинской дороге, увидеть древние храмы и подняться к высокогорному озеру
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи по договорённости
3 июн в 08:00
10 июн в 08:00
$478 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси
от 70 000 ₽ за тур