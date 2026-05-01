Исследуем исторический центр столицы: Площадь Свободы, район Абанотубани, улицу Шардени, Сионский собор, церковь Анчисхати, храм Метехи, Мост Мира, парк «Рике» и крепость Нарикала,
Возьмите с собой удобную обувь, головной убор.
Тбилиси: Старый город и винные традиции
Встреча группы состоится в аэропорту Тбилиси. После трансфера — размещение в отеле и короткий отдых после дороги.
Далее начнётся экскурсия по Старому городу. Маршрут пройдёт через Площадь Свободы — нулевую точку, откуда берёт отсчёт история современной столицы. Продолжим в районе серных бань Абанотубани, известном своими купольными сводами и многовековой банной культурой.
Увидим узкие улочки с балконами и резными фасадами. Пройдём по улице Шардени — одному из самых атмосферных уголков исторического центра. Посетим Кафедральный Сионский собор и каменную церковь Анчисхати — один из древнейших храмов Тбилиси. В программу также включён Святой храм Метехи, который возвышается над Курой уже более 1500 лет.
Доберёмся до Моста Мира и в парк «Рике». Подъём по канатной дороге позволит оказаться у неприступной крепости Нарикала — самой высокой точки Старого Тбилиси. Завершим день в винном погребе с дегустацией грузинских вин, после чего — осмотр башни и театра Габриадзе, а также других интересных локаций исторического центра.
Мцхета и монастырь Джвари
Программа этого дня будет посвящена древней духовной столице Грузии. Путешествие начнётся с посещения монастыря Джвари — храма Святого Креста, расположенного на вершине горы. С этой точки открывается панорамный вид на окрестности и древнюю Мцхету.
Далее — остановка у места слияния рек Арагви и Куры — уникального природного явления, где светлые воды Арагви соединяются с более тёмными водами Куры.
После этого направимся в Мцхету — первую столицу Грузии и один из центров распространения христианства на Кавказе. Запланировано посещение Кафедрального собора Светицховели — главного духовного символа страны, где, по преданию, хранится хитон Иисуса Христа.
В течение дня предусмотрены остановки на лучших смотровых площадках.
Жинвальское водохранилище, Ананури, церковь Гергети и Степанцминда
Утром выезжаем из Тбилиси по Военно-Грузинской дороге. По пути посетим Жинвальское водохранилище и крепость Ананури — архитектурного комплекса, расположенного на берегу водоёма.
Далее маршрут приведёт нас к Арке Дружбы народов — смотровой площадке с видами на горные ущелья и панорамы Кавказа. Продолжением программы станет подъём к церкви Гергети у подножия горы Казбек. Храм расположен на высоте и является одним из самых узнаваемых символов региона.
После осмотра достопримечательностей запланирована прогулка по Степанцминде. Вечером — возвращение в Тбилиси.
- Грузинское застолье в Казбеги
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- E-SIM с оплаченным интернетом
- Памятное видео на фоне Тбилиси
- Много фото от гида
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Проживание
- Остальное питание
- Винная дегустация