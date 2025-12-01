Утро начнём с обзорной пешеходной экскурсии по Тбилиси. Вы прогуляетесь по Старому городу, где сохранился дух древности, и подниметесь по канатной дороге к крепости Нарикала, чтобы увидеть столицу с высоты. Далее посетим знаменитый район серных бань Абанотубани, вы узнаете об истории их появления и целебных свойствах воды.

Маршрут продолжится по живописному Инжировому ущелью, откуда дорога приведёт к собору Сиони и старейшей церкви города — Анчисхати. В программу включен внешний осмотр Театра марионеток Резо Габриадзе, известного своей необычной архитектурой.

После экскурсии у вас будет свободное время для подготовки к встрече Нового года. По желанию можно заранее забронировать ужин в ресторане.