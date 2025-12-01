Мои заказы

Новый год среди гор: путешествие от Тбилиси до пещер Прометея

Ощутить атмосферу праздника Бедоба в Кахетии, заглянуть в Гори и Вардзию и посетить Боржоми
В этом путешествии вы встретите Новый год в Тбилиси под сияние фейерверков, а затем отправитесь знакомиться с культурой и историей Грузии. Вас ждут прогулки по старинным кварталам столицы, крепость Нарикала
читать дальше

и серные бани Абанотубани.

В Мцхете вы увидите монастырь Джвари и величественный собор Светицховели, а в Кахетии насладитесь атмосферой Сигнахи и попробуете традиционный обед в день праздника Бедоба.

Путь приведёт и к южным регионам: в Гори вы посетите музей Сталина, а в скалах Вардзиа исследуете древний пещерный город. В Ахалцихе вас встретит крепость Рабат, а в Боржоми — целебные источники, известные на весь мир.

В Кутаиси вы осмотрите храм Баграта и направитесь в пещеру Прометея, где природа создала фантастические подземные залы.

Новый год среди гор: путешествие от Тбилиси до пещер Прометея
Новый год среди гор: путешествие от Тбилиси до пещер Прометея
Новый год среди гор: путешествие от Тбилиси до пещер Прометея

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и кахетинский обед 2 января. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Все перемещения осуществляются на кондиционированных легковых автомобилях, микроавтобусах Mercedes Vito или Mercedes Sprinter. Встреча и проводы в аэропорту входят в стоимость тура.

Возраст участников. 7+.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий, прогулки до 15 км в день. Программа не требует специальной физической подготовки.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тбилиси

Мы встретим вас в аэропорту Тбилиси и организуем трансфер в отель выбранной категории. После заселения у вас будет время на отдых.

2 день

Старый город и новогодняя ночь в Тбилиси

Утро начнём с обзорной пешеходной экскурсии по Тбилиси. Вы прогуляетесь по Старому городу, где сохранился дух древности, и подниметесь по канатной дороге к крепости Нарикала, чтобы увидеть столицу с высоты. Далее посетим знаменитый район серных бань Абанотубани, вы узнаете об истории их появления и целебных свойствах воды.

Маршрут продолжится по живописному Инжировому ущелью, откуда дорога приведёт к собору Сиони и старейшей церкви города — Анчисхати. В программу включен внешний осмотр Театра марионеток Резо Габриадзе, известного своей необычной архитектурой.

После экскурсии у вас будет свободное время для подготовки к встрече Нового года. По желанию можно заранее забронировать ужин в ресторане.

Старый город и новогодняя ночь в ТбилисиСтарый город и новогодняя ночь в ТбилисиСтарый город и новогодняя ночь в Тбилиси
3 день

Древняя Мцхета, монастырь Джвари и собор Светицховели

После праздничной ночи, во второй половине дня, вас ждёт экскурсия в Мцхету — древнюю столицу и важнейший духовный центр Грузии, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы поднимемся к монастырю Джвари, откуда открывается вид на слияние Куры и Арагви.

Затем посетим кафедральный собор Светицховели, где, по преданию, хранится хитон Христа. В завершение экскурсии можно будет пройтись по рынку, приобрести специи, сувениры или попробовать необычные лакомства вроде мороженого из вина.

Возвращение в Тбилиси вечером.

Древняя Мцхета, монастырь Джвари и собор СветицховелиДревняя Мцхета, монастырь Джвари и собор СветицховелиДревняя Мцхета, монастырь Джвари и собор Светицховели
4 день

Алазанская долина, Сигнахи и праздник Бедоба

Сегодня вы отправитесь в Кахетию — регион виноградников, монастырей и горных пейзажей. Первой остановкой станет Бодбийский монастырь, где покоится святая Нино. С монастырской террасы открываются виды на бескрайнюю Алазанскую долину.

Затем мы поедем в Сигнахи — город любви и романтики, окружённый крепостной стеной. Здесь вы пройдётесь по уютным улочкам и подниметесь на смотровую площадку.

В одной из местных усадеб вас ждёт кахетинский обед с традиционными блюдами. Этот день совпадает с праздником Бедоба, или Днём судьбы, поэтому его особая атмосфера придаст поездке символичность. Вечером —возвращение в Тбилиси.

Алазанская долина, Сигнахи и праздник БедобаАлазанская долина, Сигнахи и праздник БедобаАлазанская долина, Сигнахи и праздник БедобаАлазанская долина, Сигнахи и праздник Бедоба
5 день

Гори и пещерный город Вардзиа

По пути в южные регионы Грузии сделаем остановку в Гори. Здесь расположен музей Сталина, а также дом, где он родился, и личный вагон. Далее маршрут приведёт нас к пещерному комплексу Вардзиа, созданному в 12 веке при царе Георгии III и укреплённому его дочерью Тамарой. Землетрясение 13 века открыло многочисленные пещеры, которые сохранили следы повседневной жизни. Вы увидите трапезные, кладовые и тайные ходы.

На ночь остановимся в семейном отеле Almi в Ахалцихе.

Гори и пещерный город ВардзиаГори и пещерный город ВардзиаГори и пещерный город Вардзиа
6 день

Рабат и целебные воды Боржоми

Утро начнётся с посещения Ахалцихе и крепости Рабат, где воссоздана архитектура времён Османской империи. После экскурсии вас ждёт поездка в Боржоми — знаменитый курортный город с минеральными источниками. Прогулка по парку и дегустация воды у истока — обязательные впечатления.

Во второй половине дня мы отправимся в Кутаиси и разместимся в городском отеле Magnolia.

Рабат и целебные воды БоржомиРабат и целебные воды БоржомиРабат и целебные воды Боржоми
7 день

Храм Баграта и пещера Прометея

В Кутаиси посетим храм Баграта — символ объединения Грузии в 11 веке, сохранивший величие средневековой архитектуры. Затем экскурсия продолжится в пещере Прометея, где подземные залы и галереи освещены мягким светом, создающим фантастическую атмосферу. После посещения природного памятника вернёмся обратно в Тбилиси, где вас ждёт отдых в отеле.

Храм Баграта и пещера ПрометеяХрам Баграта и пещера ПрометеяХрам Баграта и пещера Прометея
8 день

Окончание тура

Ко времени вылета будет организован трансфер в аэропорт Тбилиси.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и кахетинский обед
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание
  • Встреча Нового года в ресторане (стоимость зависит от выбранного заведения, уточняется дополнительно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 10:00 или в любое время в течение дня по договорённости
Завершение: Аэропорт Тбилиси, 12:00, либо по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 41 туриста
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так
читать дальше

разнообразен и интересен, как Южный Кавказ. С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры из Тбилиси

Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми с дегустациями
На машине
5 дней
26 отзывов
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми с дегустациями
Восхититься панорамными видами, изучить улочки Тбилиси и попробовать местные вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
$417 за человека
Индивидуально по Грузии: Тбилиси и Кахетия, Боржоми и Мцхета, скальный город и крепость Рабат
На машине
5 дней
1 отзыв
Индивидуально по Грузии: Тбилиси и Кахетия, Боржоми и Мцхета, скальный город и крепость Рабат
Посетить более 5 городов, продегустировать вина и чачу и полюбоваться Казбеком
Начало: Тбилиси, 12:00 (возможна корректировка по договорё...
2 дек в 12:00
5 дек в 12:00
94 000 ₽ за человека
Новый год в Грузии «для своих»: снежные горы, дегустации и прогулки с местным гидом
На машине
5 дней
1 отзыв
Новый год в Грузии «для своих»: снежные горы, дегустации и прогулки с местным гидом
Отметить праздник с грузинским размахом и погулять по Сигнахи, Гудаури, Кахетии
Начало: Тбилиси, место и время встречи - по договорённости
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
88 400 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси