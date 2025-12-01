Описание тура
Организационные детали
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и кахетинский обед 2 января. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Все перемещения осуществляются на кондиционированных легковых автомобилях, микроавтобусах Mercedes Vito или Mercedes Sprinter. Встреча и проводы в аэропорту входят в стоимость тура.
Возраст участников. 7+.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий, прогулки до 15 км в день. Программа не требует специальной физической подготовки.
Программа тура по дням
Прибытие в Тбилиси
Мы встретим вас в аэропорту Тбилиси и организуем трансфер в отель выбранной категории. После заселения у вас будет время на отдых.
Старый город и новогодняя ночь в Тбилиси
Утро начнём с обзорной пешеходной экскурсии по Тбилиси. Вы прогуляетесь по Старому городу, где сохранился дух древности, и подниметесь по канатной дороге к крепости Нарикала, чтобы увидеть столицу с высоты. Далее посетим знаменитый район серных бань Абанотубани, вы узнаете об истории их появления и целебных свойствах воды.
Маршрут продолжится по живописному Инжировому ущелью, откуда дорога приведёт к собору Сиони и старейшей церкви города — Анчисхати. В программу включен внешний осмотр Театра марионеток Резо Габриадзе, известного своей необычной архитектурой.
После экскурсии у вас будет свободное время для подготовки к встрече Нового года. По желанию можно заранее забронировать ужин в ресторане.
Древняя Мцхета, монастырь Джвари и собор Светицховели
После праздничной ночи, во второй половине дня, вас ждёт экскурсия в Мцхету — древнюю столицу и важнейший духовный центр Грузии, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы поднимемся к монастырю Джвари, откуда открывается вид на слияние Куры и Арагви.
Затем посетим кафедральный собор Светицховели, где, по преданию, хранится хитон Христа. В завершение экскурсии можно будет пройтись по рынку, приобрести специи, сувениры или попробовать необычные лакомства вроде мороженого из вина.
Возвращение в Тбилиси вечером.
Алазанская долина, Сигнахи и праздник Бедоба
Сегодня вы отправитесь в Кахетию — регион виноградников, монастырей и горных пейзажей. Первой остановкой станет Бодбийский монастырь, где покоится святая Нино. С монастырской террасы открываются виды на бескрайнюю Алазанскую долину.
Затем мы поедем в Сигнахи — город любви и романтики, окружённый крепостной стеной. Здесь вы пройдётесь по уютным улочкам и подниметесь на смотровую площадку.
В одной из местных усадеб вас ждёт кахетинский обед с традиционными блюдами. Этот день совпадает с праздником Бедоба, или Днём судьбы, поэтому его особая атмосфера придаст поездке символичность. Вечером —возвращение в Тбилиси.
Гори и пещерный город Вардзиа
По пути в южные регионы Грузии сделаем остановку в Гори. Здесь расположен музей Сталина, а также дом, где он родился, и личный вагон. Далее маршрут приведёт нас к пещерному комплексу Вардзиа, созданному в 12 веке при царе Георгии III и укреплённому его дочерью Тамарой. Землетрясение 13 века открыло многочисленные пещеры, которые сохранили следы повседневной жизни. Вы увидите трапезные, кладовые и тайные ходы.
На ночь остановимся в семейном отеле Almi в Ахалцихе.
Рабат и целебные воды Боржоми
Утро начнётся с посещения Ахалцихе и крепости Рабат, где воссоздана архитектура времён Османской империи. После экскурсии вас ждёт поездка в Боржоми — знаменитый курортный город с минеральными источниками. Прогулка по парку и дегустация воды у истока — обязательные впечатления.
Во второй половине дня мы отправимся в Кутаиси и разместимся в городском отеле Magnolia.
Храм Баграта и пещера Прометея
В Кутаиси посетим храм Баграта — символ объединения Грузии в 11 веке, сохранивший величие средневековой архитектуры. Затем экскурсия продолжится в пещере Прометея, где подземные залы и галереи освещены мягким светом, создающим фантастическую атмосферу. После посещения природного памятника вернёмся обратно в Тбилиси, где вас ждёт отдых в отеле.
Окончание тура
Ко времени вылета будет организован трансфер в аэропорт Тбилиси.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и кахетинский обед
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Остальное питание
- Встреча Нового года в ресторане (стоимость зависит от выбранного заведения, уточняется дополнительно)