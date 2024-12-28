Праздники с грузинским колоритом
Авторский тур в Тбилиси

Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину

Перевернём календарь в винной Грузии, гуляя по нарядной столице, улочкам «города любви» и древней Мцхете.

Попробуем домашнее вино на застолье и заедем на завод в Кахетии, чтобы продегустировать напиток-символ страны прямо из цистерны! Полюбуемся заснеженной Алазанской долиной, увидим первую христианскую церковь в Грузии и познакомимся с современными достопримечательностями Тбилиси.

Желающие смогут отпраздновать Новый год или Рождество в одном из лучших грузинских ресторанов с шоу-программой.
Праздники с грузинским колоритом
Праздники с грузинским колоритом
Праздники с грузинским колоритом
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$375
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Важно! Заказы на праздничное застолье принимаются до 20.12.2023. Свяжитесь, пожалуйста, с организатором своевременно.

Проживание. В 3-звёздочном отеле «Alliance» в Тбилиси в 2-местных номерах. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля с доплатой. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. Включены завтраки со 2-го дня в отеле, традиционный грузинский обед и 2 дегустации вина. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни. Остальное питание и праздничное застолье оплачиваются дополнительно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность в дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в праздничный Тбилиси

Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

Добро пожаловать в праздничный ТбилисиДобро пожаловать в праздничный ТбилисиДобро пожаловать в праздничный ТбилисиДобро пожаловать в праздничный ТбилисиДобро пожаловать в праздничный Тбилиси
2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.

Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город МцхетаОбзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
3 день

Кахетия и грузинское виноделие

Сегодня посетим Кахетию. Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.

Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня в Сигнахи, чтобы получше разобраться в секретах вина, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.

На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.

Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Кахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделиеКахетия и грузинское виноделие
4 день

Свободный день

Вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные поездки в Боржоми и Уплисцихе, в Ананури, Гудаури и Казбеги, на каньон Дашбаши и другие экскурсии.

Свободный деньСвободный день
5 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по программе
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед
  • Дегустация вин со снеками в винном погребе в Сигнахи
  • Дегустация вина из цистерны на кахетинском заводе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Подъёмники в Тбилиси
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Презенты на Новый год/Рождество
  • Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
  • Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 355 долларов за человека
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Остальное питание
  • Праздничное застолье с трансфером в ресторан и обратно - от 120 долларов за человека
  • Одноместное размещение - 435 долларов за весь тур
  • Повышение категории отели - по запросу
Место начала и завершения?
Аэропорт Тбилиси, в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЗимниеЛетниеАктивный отдыхМцхетаВыездныеКахетияПопулярные местаСигнахиНовогодние 2024Все туры5-дневные турыНовый год и РождествоГастрономическиеАлазанская долинаПрирода и пейзажиВинные турыДегустационные туры

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