Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину
Попробуем домашнее вино на застолье и заедем на завод в Кахетии, чтобы продегустировать напиток-символ страны прямо из цистерны! Полюбуемся заснеженной Алазанской долиной, увидим первую христианскую церковь в Грузии и познакомимся с современными достопримечательностями Тбилиси.
Желающие смогут отпраздновать Новый год или Рождество в одном из лучших грузинских ресторанов с шоу-программой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$375
Описание
Организационные детали
Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.
Важно! Заказы на праздничное застолье принимаются до 20.12.2023. Свяжитесь, пожалуйста, с организатором своевременно.
Проживание. В 3-звёздочном отеле «Alliance» в Тбилиси в 2-местных номерах. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля с доплатой. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).
Питание. Включены завтраки со 2-го дня в отеле, традиционный грузинский обед и 2 дегустации вина. Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни. Остальное питание и праздничное застолье оплачиваются дополнительно.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность в дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в праздничный Тбилиси
Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Обзорная экскурсия по Тбилиси и поездка в древний город Мцхета
После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. Полюбуемся с крепостной стены красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру зданий и центральной площади.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.
Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Кахетия и грузинское виноделие
Сегодня посетим Кахетию. Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.
Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня в Сигнахи, чтобы получше разобраться в секретах вина, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.
На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.
Общая длительность экскурсии — 8 часов.
Свободный день
Вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Самостоятельная прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Тбилиси и окрестностям — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные поездки в Боржоми и Уплисцихе, в Ананури, Гудаури и Казбеги, на каньон Дашбаши и другие экскурсии.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по программе
- Трансфер из/в аэропорт
- Проживание
- Завтраки, 1 обед
- Дегустация вин со снеками в винном погребе в Сигнахи
- Дегустация вина из цистерны на кахетинском заводе
- Экскурсионное сопровождение
- Подъёмники в Тбилиси
- Входные билеты на объекты по программе
- Презенты на Новый год/Рождество
- Утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
- Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 355 долларов за человека
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
- Остальное питание
- Праздничное застолье с трансфером в ресторан и обратно - от 120 долларов за человека
- Одноместное размещение - 435 долларов за весь тур
- Повышение категории отели - по запросу