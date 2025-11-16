Гарантированные еженедельные заезды (начало — каждое воскресенье).

Рекомендуемый день прибытия: воскресенье, в аэропорт Тбилиси или Кутаиси.

Рекомендуемый день вылета: среда, из Тбилиси, Батуми или Кутаиси.

Питание. В стоимость включены завтраки. Дополнительно включены ужины: 1 ужин в Кахетии, 1 ужин в отеле в Гудаури, 2 ужина в Местиа. Обеды и остальные ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Переезды осуществляются на седане или минивэне в зависимости от размера группы.

Возраст участников. 3+.

Виза. Не требуется гражданам РФ.

Уровень сложности. Программа включает прогулку в Ботаническом саду Батуми (~2 часа) и поход к леднику Чалаади (~3 часа, средний уровень сложности).