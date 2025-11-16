Описание тура
Организационные детали
Гарантированные еженедельные заезды (начало — каждое воскресенье).
Рекомендуемый день прибытия: воскресенье, в аэропорт Тбилиси или Кутаиси.
Рекомендуемый день вылета: среда, из Тбилиси, Батуми или Кутаиси.
Питание. В стоимость включены завтраки. Дополнительно включены ужины: 1 ужин в Кахетии, 1 ужин в отеле в Гудаури, 2 ужина в Местиа. Обеды и остальные ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Переезды осуществляются на седане или минивэне в зависимости от размера группы.
Возраст участников. 3+.
Виза. Не требуется гражданам РФ.
Уровень сложности. Программа включает прогулку в Ботаническом саду Батуми (~2 часа) и поход к леднику Чалаади (~3 часа, средний уровень сложности).
Программа тура по дням
Встреча, размещение, отдых
Встречаемся и едем в отель. Размещение в отеле возможно после 14:00. В этот день вы сможете отдохнуть после дороги и начать знакомство с атмосферой грузинской столицы, самостоятельно прогулявшись по её уютным улочкам.
Знакомство с Тбилиси, Мцхета и её святыни
В 10:00 начнём прогулку по старинной части Тбилиси. Вы увидите собор Святой Троицы (Самеба), церковь Метехи и пройдёте по футуристическому мосту Мира. Канатная дорога поднимет нас к крепости Нарикала и монументу «Мать Картли».
В районе Абанотубани мы познакомим вас с традицией серных бань, затем осмотрим Часовую башню театра Резо Габриадзе и старинную базилику Анчисхати.
После отправимся к храму Джвари, расположенному над слиянием рек Арагви и Куры. Прогуляемся по древней Мцхете и посетим собор Светицховели. Вечером вернёмся в столицу. Протяжённость маршрута: 100 км.
Сигнахи и Бодбе, музей в Греми, дегустация вин и прогулка по Телави
Сегодня в 9:00 отправимся в романтичный Сигнахи — крепостной город с панорамными видами на Алазанскую долину. Рядом, в Бодбе, посетим монастырь святой Нино. Далее побываем в музее в Греми, и вы познакомитесь с благотворительной деятельностью сообщества TEMI и продегустируете аутентичные вина, изготовленные в глиняных квеври.
Вечером — прогулка по уютному Телави и посещение местного рынка. Протяжённость маршрута: 225 км.
Усадьба Чавчавадзе, собор Алаверди, Жинвальское водохранилище, вечер в Гудаури
Утром осмотрим усадьбу князя Чавчавадзе в Цинандали с великолепным парком и винным погребом, где создавалось первое грузинское вино по европейским технологиям. Далее посетим величественный собор Алаверди 11 века. По пути в Гудаури остановимся у водохранилища Жинвали и совершим экскурсию по крепости Ананури. Протяжённость маршрута: 225 км.
Достопримечательности Военно-Грузинской дороги, подъём к Гергетской церкви, Гори
В 9:00 отправимся в живописное путешествие по Военно-Грузинской дороге через Крестовый перевал. По пути — остановка у монумента Дружбы.
В Казбеги, окружённом величественными горами, вы подниметесь к храму Гергети, откуда открываются потрясающие виды. Затем переедем в Гори и посетим музей Иосифа Сталина. Протяжённость маршрута: 225 км.
Пещерный город Уплисцихе, пещера Прометея, водная прогулка по каньону Мартвили
Утром исследуем Уплисцихе — древний скальный город с историей, уходящей в глубь тысячелетий. Затем посетим заповедник с пещерами Прометея и совершим лодочную прогулку по каньону Мартвили. Вечером прибудем в Батуми, разместимся в отеле и отдохнём. Протяжённость маршрута: 350 км.
Ботанический сад, деревня Гонио и крепость Апсарос, прогулка по побережью в Батуми
После завтрака отправимся на прогулку по Ботаническому саду, где на огромной территории растёт более 5000 видов растений. Затем состоится экскурсия в деревню Гонио и крепость Апсарос — некогда рубежу Римской империи.
После возвращения в Батуми пройдёмся по набережной. Вы увидите знаменитый памятник Али и Нино, Башню алфавита и площадь Европы. Вечером — свободное время. Пешая нагрузка за день ~2 часа. Протяжённость маршрута: 50 км.
Ингури, Местиа и вечер в окружении гор
В 9:00 отправляемся в Сванетию. По пути остановимся у дамбы Ингури, одной из крупнейших в мире. В Местии, городе с характерной архитектурой, вас ждёт знакомство с атмосферой сванских деревень, вкусный ужин и вечер в окружении гор. Протяжённость маршрута: 280 км.
Поход к леднику, подъём по канатной дороге на Хацвали
Сегодня вас ждёт 3-часовой пеший маршрут средней сложности к леднику Чалаади. Тропа проведёт нас вдоль реки Местиачала сквозь густой лес к подножию горы Чатини. После по канатной дороге мы поднимемся на Хацвали, откуда видны вершины Ушба и Тетнулди. Общая протяжённость маршрута (пешком и на транспорте): 100 км.
Ушгули, церковь Ламарии и возвращение в Тбилиси
В этот день отправимся в Ушгули — самое высокогорное поселение Европы, расположенное на высоте 2200 метров. Здесь сохранился уникальный уклад жизни и древние башни, входящие в список ЮНЕСКО. Мы посетим церковь Ламарии, овеянную легендами. После прогулки по Ушгули — возвращение в Тбилиси с остановкой на обед. Протяжённость маршрута: 450 км.
Отъезд
Утром — освобождение номеров и трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2430
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 10 завтраков и 4 ужина
- Встреча и проводы в аэропорту
- Все трансферы и экскурсии по маршруту
- Джип-тур в Ушгули
- Прогулка на лодке в каньоне Мартвили
- Все входные билеты
- Дегустация вин в Кахетии
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Перелёт в Тбилиси и обратно
- Обеды, ужины вне программы
- Страховка