Мои заказы

Все сокровища Грузии: столица, винный регион, высокогорные селения и берег моря

Прокатиться на лодке по каньону, побывать в атмосферном Ушгули и погулять по курортному Батуми
Приглашаем отправиться с нами в большое и насыщенное путешествие, которое охватывает всё лучшее, что может предложить Грузия: от подъёмов в горы с невероятными панорамными видами до древних монастырей, винных традиций
читать дальше

и морского бриза.

Вы пройдёте по старинным улочкам Тбилиси и Мцхеты, подниметесь к храму Гергети на фоне Казбека, попробуете уникальные вина в Кахетии.

Мы посетим живописные ущелья и пещерный город, проплывём между скал по бирюзовой реке в каньоне Мартвили.

Вас ждут ледники и атмосфера высокогорных деревушек в Сванетии, знакомство с Ушгули — одним из самых аутентичных мест Европы — и красочный и эклектичный Батуми с его ботаническим садом, футуристичными скульптурами и крепостью Гонио.

Каждое утро будет начинаться с вида на горы или море, а заканчиваться вкуснейшими ужинами с искренним грузинским гостеприимством.

Все сокровища Грузии: столица, винный регион, высокогорные селения и берег моря
Все сокровища Грузии: столица, винный регион, высокогорные селения и берег моря
Все сокровища Грузии: столица, винный регион, высокогорные селения и берег моря
Ближайшие даты:
16
ноя23
ноя30
ноя
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Гарантированные еженедельные заезды (начало — каждое воскресенье).
Рекомендуемый день прибытия: воскресенье, в аэропорт Тбилиси или Кутаиси.
Рекомендуемый день вылета: среда, из Тбилиси, Батуми или Кутаиси.

Питание. В стоимость включены завтраки. Дополнительно включены ужины: 1 ужин в Кахетии, 1 ужин в отеле в Гудаури, 2 ужина в Местиа. Обеды и остальные ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Переезды осуществляются на седане или минивэне в зависимости от размера группы.

Возраст участников. 3+.

Виза. Не требуется гражданам РФ.

Уровень сложности. Программа включает прогулку в Ботаническом саду Батуми (~2 часа) и поход к леднику Чалаади (~3 часа, средний уровень сложности).

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, отдых

Встречаемся и едем в отель. Размещение в отеле возможно после 14:00. В этот день вы сможете отдохнуть после дороги и начать знакомство с атмосферой грузинской столицы, самостоятельно прогулявшись по её уютным улочкам.

Встреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдых
2 день

Знакомство с Тбилиси, Мцхета и её святыни

В 10:00 начнём прогулку по старинной части Тбилиси. Вы увидите собор Святой Троицы (Самеба), церковь Метехи и пройдёте по футуристическому мосту Мира. Канатная дорога поднимет нас к крепости Нарикала и монументу «Мать Картли».

В районе Абанотубани мы познакомим вас с традицией серных бань, затем осмотрим Часовую башню театра Резо Габриадзе и старинную базилику Анчисхати.

После отправимся к храму Джвари, расположенному над слиянием рек Арагви и Куры. Прогуляемся по древней Мцхете и посетим собор Светицховели. Вечером вернёмся в столицу. Протяжённость маршрута: 100 км.

Знакомство с Тбилиси, Мцхета и её святыниЗнакомство с Тбилиси, Мцхета и её святыниЗнакомство с Тбилиси, Мцхета и её святыниЗнакомство с Тбилиси, Мцхета и её святыни
3 день

Сигнахи и Бодбе, музей в Греми, дегустация вин и прогулка по Телави

Сегодня в 9:00 отправимся в романтичный Сигнахи — крепостной город с панорамными видами на Алазанскую долину. Рядом, в Бодбе, посетим монастырь святой Нино. Далее побываем в музее в Греми, и вы познакомитесь с благотворительной деятельностью сообщества TEMI и продегустируете аутентичные вина, изготовленные в глиняных квеври.

Вечером — прогулка по уютному Телави и посещение местного рынка. Протяжённость маршрута: 225 км.

Сигнахи и Бодбе, музей в Греми, дегустация вин и прогулка по ТелавиСигнахи и Бодбе, музей в Греми, дегустация вин и прогулка по ТелавиСигнахи и Бодбе, музей в Греми, дегустация вин и прогулка по Телави
4 день

Усадьба Чавчавадзе, собор Алаверди, Жинвальское водохранилище, вечер в Гудаури

Утром осмотрим усадьбу князя Чавчавадзе в Цинандали с великолепным парком и винным погребом, где создавалось первое грузинское вино по европейским технологиям. Далее посетим величественный собор Алаверди 11 века. По пути в Гудаури остановимся у водохранилища Жинвали и совершим экскурсию по крепости Ананури. Протяжённость маршрута: 225 км.

Усадьба Чавчавадзе, собор Алаверди, Жинвальское водохранилище, вечер в ГудауриУсадьба Чавчавадзе, собор Алаверди, Жинвальское водохранилище, вечер в ГудауриУсадьба Чавчавадзе, собор Алаверди, Жинвальское водохранилище, вечер в Гудаури
5 день

Достопримечательности Военно-Грузинской дороги, подъём к Гергетской церкви, Гори

В 9:00 отправимся в живописное путешествие по Военно-Грузинской дороге через Крестовый перевал. По пути — остановка у монумента Дружбы.

В Казбеги, окружённом величественными горами, вы подниметесь к храму Гергети, откуда открываются потрясающие виды. Затем переедем в Гори и посетим музей Иосифа Сталина. Протяжённость маршрута: 225 км.

Достопримечательности Военно-Грузинской дороги, подъём к Гергетской церкви, ГориДостопримечательности Военно-Грузинской дороги, подъём к Гергетской церкви, ГориДостопримечательности Военно-Грузинской дороги, подъём к Гергетской церкви, ГориДостопримечательности Военно-Грузинской дороги, подъём к Гергетской церкви, Гори
6 день

Пещерный город Уплисцихе, пещера Прометея, водная прогулка по каньону Мартвили

Утром исследуем Уплисцихе — древний скальный город с историей, уходящей в глубь тысячелетий. Затем посетим заповедник с пещерами Прометея и совершим лодочную прогулку по каньону Мартвили. Вечером прибудем в Батуми, разместимся в отеле и отдохнём. Протяжённость маршрута: 350 км.

Пещерный город Уплисцихе, пещера Прометея, водная прогулка по каньону МартвилиПещерный город Уплисцихе, пещера Прометея, водная прогулка по каньону МартвилиПещерный город Уплисцихе, пещера Прометея, водная прогулка по каньону Мартвили
7 день

Ботанический сад, деревня Гонио и крепость Апсарос, прогулка по побережью в Батуми

После завтрака отправимся на прогулку по Ботаническому саду, где на огромной территории растёт более 5000 видов растений. Затем состоится экскурсия в деревню Гонио и крепость Апсарос — некогда рубежу Римской империи.

После возвращения в Батуми пройдёмся по набережной. Вы увидите знаменитый памятник Али и Нино, Башню алфавита и площадь Европы. Вечером — свободное время. Пешая нагрузка за день ~2 часа. Протяжённость маршрута: 50 км.

Ботанический сад, деревня Гонио и крепость Апсарос, прогулка по побережью в БатумиБотанический сад, деревня Гонио и крепость Апсарос, прогулка по побережью в БатумиБотанический сад, деревня Гонио и крепость Апсарос, прогулка по побережью в Батуми
8 день

Ингури, Местиа и вечер в окружении гор

В 9:00 отправляемся в Сванетию. По пути остановимся у дамбы Ингури, одной из крупнейших в мире. В Местии, городе с характерной архитектурой, вас ждёт знакомство с атмосферой сванских деревень, вкусный ужин и вечер в окружении гор. Протяжённость маршрута: 280 км.

Ингури, Местиа и вечер в окружении горИнгури, Местиа и вечер в окружении горИнгури, Местиа и вечер в окружении гор
9 день

Поход к леднику, подъём по канатной дороге на Хацвали

Сегодня вас ждёт 3-часовой пеший маршрут средней сложности к леднику Чалаади. Тропа проведёт нас вдоль реки Местиачала сквозь густой лес к подножию горы Чатини. После по канатной дороге мы поднимемся на Хацвали, откуда видны вершины Ушба и Тетнулди. Общая протяжённость маршрута (пешком и на транспорте): 100 км.

Поход к леднику, подъём по канатной дороге на ХацвалиПоход к леднику, подъём по канатной дороге на ХацвалиПоход к леднику, подъём по канатной дороге на Хацвали
10 день

Ушгули, церковь Ламарии и возвращение в Тбилиси

В этот день отправимся в Ушгули — самое высокогорное поселение Европы, расположенное на высоте 2200 метров. Здесь сохранился уникальный уклад жизни и древние башни, входящие в список ЮНЕСКО. Мы посетим церковь Ламарии, овеянную легендами. После прогулки по Ушгули — возвращение в Тбилиси с остановкой на обед. Протяжённость маршрута: 450 км.

Ушгули, церковь Ламарии и возвращение в ТбилисиУшгули, церковь Ламарии и возвращение в ТбилисиУшгули, церковь Ламарии и возвращение в Тбилиси
11 день

Отъезд

Утром — освобождение номеров и трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2430
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 10 завтраков и 4 ужина
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Все трансферы и экскурсии по маршруту
  • Джип-тур в Ушгули
  • Прогулка на лодке в каньоне Мартвили
  • Все входные билеты
  • Дегустация вин в Кахетии
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Перелёт в Тбилиси и обратно
  • Обеды, ужины вне программы
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости
Завершение: Тбилиси, Батуми или Кутаиси (на выбор), первая половина дня, время и место по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейла
Лейла — Организатор в Тбилиси
Мы туроператор, встречаем клиентов как дорогих гостей, а провожаем — друзьями.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры из Тбилиси

Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
На машине
7 дней
-
15%
20 отзывов
Край виноделия, Тбилисское море и город любви: 7 дней в Грузии
Увидеть "грузинский Стоунхендж", попробовать настоящую "Боржоми" и продегустировать вино на заводе
Начало: Тбилиси, аэропорт, ж. - д. или автовокзал, 14:30
16 ноя в 14:00
23 ноя в 14:00
59 160 ₽69 600 ₽ за человека
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
На машине
8 дней
-
10%
7 отзывов
Курортно-морская Грузия: Тбилиси, Батуми и 2 дня в Боржоми
Увидеть главные достопримечательности столицы и города-порта и попробовать воду-символ страны
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня (любое время)
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
$720$799 за человека
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
На машине
8 дней
-
10%
18 отзывов
Винно-горные каникулы с днём у моря: из Тбилиси в Батуми через Казбеги и Кахетию
Увидеть, как изготавливают вино и лепят хинкали, подняться выше 2000 метров и отдохнуть на пляже
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня (любое время)
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
$653$725 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси