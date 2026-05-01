Описание тура
Организационные детали
Добраться до Тбилиси можно несколькими способами. Самый простой вариант — прямой перелёт в Тбилиси. Прямые рейсы выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Сочи, Казани, Екатеринбурга и Самары. Наш водитель встретит группу в аэропорту Тбилиси с табличкой и отвезёт в отель.
Также можно прилететь в Тбилиси, а вылететь домой из Владикавказа. В этом случае вы проедете по Военно-Грузинской дороге — одной из самых живописных трасс региона, и сможете совместить поездку по Грузии с посещением Северной Осетии. При необходимости можно организовать трансфер и дополнительные экскурсии по этому маршруту (не входит в стоимость программы).
Ещё один вариант — прилёт во Владикавказ и трансфер в Тбилиси. Расстояние между городами около 200 км, дорога занимает примерно от пяти часов и зависит от ситуации на границе. При необходимости можно воспользоваться услугами проверенных перевозчиков, которые встретят вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале.
Также возможен маршрут через Армению или другие города Грузии — например, Батуми или Кутаиси, если из вашего города есть удобные рейсы.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, приветственный ужин
Мы встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в отель. Вечером состоится приветственный ужин, во время которого вы познакомитесь друг с другом.
Центральная Грузия
После завтрака отправимся в регион Центральной Грузии. Первой остановкой станет курорт Боржоми, известный целебными минеральными источниками и зелёными ландшафтами Боржомского ущелья. Посетим крепость Рабат в Ахалцихе. Комплекс объединяет постройки разных эпох Средневековья: православную церковь, мечеть, родовой замок князей Джакели, цитадель и крепостные стены.
Далее побываем у крепости Хертвиси 10 века, расположенной на скалистом утёсе в месте слияния рек Куры и Паравани. Затем осмотрим пещерный монастырский комплекс Вардзия, высеченный в скале на левом берегу Куры. Поздно вечером вернёмся в Тбилиси.
Общая протяжённость пути составит около 600 км, экскурсионная программа продлится с 8:00 до 22:00.
Восточная Грузия
Сегодня отправимся в путешествие по Восточной Грузии. Первым посетим древнюю Мцхету — первую столицу Грузии. Здесь находятся объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотрим кафедральный собор Светицховели, увидим монастырь Джвари на скале у места слияния рек Куры и Арагви.
Затем остановимся в Гори, где поговорим о советской истории и о детстве Иосифа Сталина, родившегося здесь. После побываем в скальном городе Уплисцихе. Тут среди вулканических скал сохранились пещерные сооружения и древние архитектурные формы.
Протяжённость маршрута составит около 100 км, экскурсия продлится с 9:00 до 19:00.
Достопримечательности Тбилиси
В этот день исследуем столицу. Знакомство с городом начнём в Старом Тбилиси. Мы пройдём по мощёным улочкам, увидим резные балконы старых домов, серные бани района Абанотубани, крепость Нарикала и храм Метехи на скале.
Затем на автомобиле отправимся к современным достопримечательностям. Посетим монумент «Летопись Грузии» — масштабный архитектурный комплекс скульптора Зураба Церетели. Здесь, среди высоких колонн с барельефами царей и святых, открывается вид на Тбилисское море — водохранилище рядом со столицей.
Завершим посещением собора Самеба (Собор Святой Троицы) — духовного центра Грузии и одного из крупнейших православных храмов в мире.
Программа продлится с 10:00 до 17:00.
Свободный день в Тбилиси
Сегодня свободный день. Можно самостоятельно прогуляться по Старому городу, дворикам и улицам, пройтись вдоль реки Куры, посетить кафе и рестораны или заняться покупками.
Города и вина Кахетии
Позавтракав, едем в Кахетию. По дороге через перевал Гомбори посетим Телави — один из главных городов региона. Затем отправимся к монастырю святой Нино в Бодбе — важному духовному центру. Полюбуемся видами Алазанской долины и Кавказских гор со смотровых площадок. Также побываем в Сигнахи — городе любви.
После заглянем на винное предприятие, где вас ждёт дегустация грузинского вина и знакомство с винодельческими традициями.
Общая протяжённость маршрута составит около 350 км, экскурсия продлится с 9:00 до 20:00.
Свободное время, отъезд
Утром будет время для отдыха и прогулки по Тбилиси. Затем — трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|69 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и приветственный ужин
- Встреча в аэропорту Тбилиси в 1-й день
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида-водителя и гида-экскурсовода на протяжении тура
- Все входные билеты по программе
- Дегустация вина в Кахетии
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Тбилиси и обратно
- Обеды и ужины (кроме ужина в 1-й день)
- Сувениры, экскурсии вне программы, дополнительные услуги в отеле
- Доплата за 1-местное размещение - 19 000 ₽