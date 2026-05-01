По Грузии в мини-группе: главное в Центральном и Восточном регионах, Кахетии и столице

Осмотреть древние храмы, крепости и скальные города, попробовать вино и насладиться видами гор
Приглашаем в путешествие, которое проведёт вас через разные эпохи и пейзажи Грузии: от старых улочек Тбилиси с резными балконами до древней Мцхеты с монастырём Джвари над слиянием рек. Вы окажетесь
у целебных источников Боржоми, и увидите мощные стены крепостей Рабат и Хертвиси. Пройдёте по каменным залам пещерного монастыря Вардзия. Полюбуетесь панорамами Алазанской долины в Кахетии и попробуете вино там, где его делают веками.

Виды Кавказских гор, история старинных городов и комфорт мини-группы сделают поездку приятной и запоминающейся.

Описание тура

Организационные детали

Добраться до Тбилиси можно несколькими способами. Самый простой вариант — прямой перелёт в Тбилиси. Прямые рейсы выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Сочи, Казани, Екатеринбурга и Самары. Наш водитель встретит группу в аэропорту Тбилиси с табличкой и отвезёт в отель.
Также можно прилететь в Тбилиси, а вылететь домой из Владикавказа. В этом случае вы проедете по Военно-Грузинской дороге — одной из самых живописных трасс региона, и сможете совместить поездку по Грузии с посещением Северной Осетии. При необходимости можно организовать трансфер и дополнительные экскурсии по этому маршруту (не входит в стоимость программы).
Ещё один вариант — прилёт во Владикавказ и трансфер в Тбилиси. Расстояние между городами около 200 км, дорога занимает примерно от пяти часов и зависит от ситуации на границе. При необходимости можно воспользоваться услугами проверенных перевозчиков, которые встретят вас в аэропорту или на железнодорожном вокзале.
Также возможен маршрут через Армению или другие города Грузии — например, Батуми или Кутаиси, если из вашего города есть удобные рейсы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, приветственный ужин

Мы встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в отель. Вечером состоится приветственный ужин, во время которого вы познакомитесь друг с другом.

2 день

Центральная Грузия

После завтрака отправимся в регион Центральной Грузии. Первой остановкой станет курорт Боржоми, известный целебными минеральными источниками и зелёными ландшафтами Боржомского ущелья. Посетим крепость Рабат в Ахалцихе. Комплекс объединяет постройки разных эпох Средневековья: православную церковь, мечеть, родовой замок князей Джакели, цитадель и крепостные стены.

Далее побываем у крепости Хертвиси 10 века, расположенной на скалистом утёсе в месте слияния рек Куры и Паравани. Затем осмотрим пещерный монастырский комплекс Вардзия, высеченный в скале на левом берегу Куры. Поздно вечером вернёмся в Тбилиси.

Общая протяжённость пути составит около 600 км, экскурсионная программа продлится с 8:00 до 22:00.

3 день

Восточная Грузия

Сегодня отправимся в путешествие по Восточной Грузии. Первым посетим древнюю Мцхету — первую столицу Грузии. Здесь находятся объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотрим кафедральный собор Светицховели, увидим монастырь Джвари на скале у места слияния рек Куры и Арагви.

Затем остановимся в Гори, где поговорим о советской истории и о детстве Иосифа Сталина, родившегося здесь. После побываем в скальном городе Уплисцихе. Тут среди вулканических скал сохранились пещерные сооружения и древние архитектурные формы.

Протяжённость маршрута составит около 100 км, экскурсия продлится с 9:00 до 19:00.

4 день

Достопримечательности Тбилиси

В этот день исследуем столицу. Знакомство с городом начнём в Старом Тбилиси. Мы пройдём по мощёным улочкам, увидим резные балконы старых домов, серные бани района Абанотубани, крепость Нарикала и храм Метехи на скале.

Затем на автомобиле отправимся к современным достопримечательностям. Посетим монумент «Летопись Грузии» — масштабный архитектурный комплекс скульптора Зураба Церетели. Здесь, среди высоких колонн с барельефами царей и святых, открывается вид на Тбилисское море — водохранилище рядом со столицей.

Завершим посещением собора Самеба (Собор Святой Троицы) — духовного центра Грузии и одного из крупнейших православных храмов в мире.

Программа продлится с 10:00 до 17:00.

5 день

Свободный день в Тбилиси

Сегодня свободный день. Можно самостоятельно прогуляться по Старому городу, дворикам и улицам, пройтись вдоль реки Куры, посетить кафе и рестораны или заняться покупками.

6 день

Города и вина Кахетии

Позавтракав, едем в Кахетию. По дороге через перевал Гомбори посетим Телави — один из главных городов региона. Затем отправимся к монастырю святой Нино в Бодбе — важному духовному центру. Полюбуемся видами Алазанской долины и Кавказских гор со смотровых площадок. Также побываем в Сигнахи — городе любви.

После заглянем на винное предприятие, где вас ждёт дегустация грузинского вина и знакомство с винодельческими традициями.

Общая протяжённость маршрута составит около 350 км, экскурсия продлится с 9:00 до 20:00.

7 день

Свободное время, отъезд

Утром будет время для отдыха и прогулки по Тбилиси. Затем — трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник69 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и приветственный ужин
  • Встреча в аэропорту Тбилиси в 1-й день
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида-водителя и гида-экскурсовода на протяжении тура
  • Все входные билеты по программе
  • Дегустация вина в Кахетии
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины (кроме ужина в 1-й день)
  • Сувениры, экскурсии вне программы, дополнительные услуги в отеле
  • Доплата за 1-местное размещение - 19 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, аэропорт, 16:00
Завершение: Тбилиси, аэропорт, 12:00 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Счастье нового путешествия не может быть полным, если его не разделить с другими, такими же, любопытно исследующими этот мир людьми. Долгое время организовывала поездки для себя, своих друзей и коллег по работе. Много путешествую по России. Теперь настало время и мне пробуждать любовь к приключенческому туризму у большего количества людей!

