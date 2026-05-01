После завтрака отправимся в регион Центральной Грузии. Первой остановкой станет курорт Боржоми, известный целебными минеральными источниками и зелёными ландшафтами Боржомского ущелья. Посетим крепость Рабат в Ахалцихе. Комплекс объединяет постройки разных эпох Средневековья: православную церковь, мечеть, родовой замок князей Джакели, цитадель и крепостные стены.

Далее побываем у крепости Хертвиси 10 века, расположенной на скалистом утёсе в месте слияния рек Куры и Паравани. Затем осмотрим пещерный монастырский комплекс Вардзия, высеченный в скале на левом берегу Куры. Поздно вечером вернёмся в Тбилиси.

Общая протяжённость пути составит около 600 км, экскурсионная программа продлится с 8:00 до 22:00.