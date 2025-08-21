Мои заказы

С отдыхом на море – туры в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «С отдыхом на море» в Тбилиси, цены от 698 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Из Тбилиси в Батуми: 4 древних города, грузинская кухня и морской бриз
На машине
5 дней
1 отзыв
Из Тбилиси в Батуми: 4 древних города, грузинская кухня и морской бриз
Вкусно завтракать и ужинать, посещать святыни Мцхеты и Кутаиси, говорить о Прометее и винах
Начало: Тбилиси, точное место и время по договорённости
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
55 000 ₽ за человека
В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
На машине
12 дней
В компании вина, моря и гор: экскурсии по Тбилиси, Боржоми и пляжный отдых в Батуми
Побывать в пещерном городе, увидеть древние крепости и расслабиться на морском побережье
Начало: Аэропорт Тбилиси, 14:00. Можем встретить вас в аэр...
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
94 875 ₽ за человека
Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых
На автобусе
На микроавтобусе
9 дней
Экскурсии по городам и районам Грузии и пляжный отдых
Совместить знакомство со страной с отдыхом на море и исследовать Тбилиси и Батуми
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по согласованию с организа...
4 сен в 08:00
18 сен в 08:00
€698 за человека

