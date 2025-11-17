Начнём день с посещения Шавнабадского монастыря на холме с панорамными видами на Квемо-Картли. Это место — духовный центр региона с уникальной архитектурой и спокойной атмосферой. Затем доедем в Асурети, где сочетаются грузинская и немецкая культуры. Прогуляемся по старинным улочкам и попробуем уникальное вино «Асуретский шала». Продолжим на винодельне Awino, где нас ждёт дегустация премиальных сортов, экскурсия и рассказ хозяев о традиционном виноделии.

Заключительный аккорд дня — грузинское застолье с традиционными блюдами и домашним вином из погреба. Вы попробуете пхали, сациви, шашлык и множество других деликатесов.