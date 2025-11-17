Тбилиси, Мцхета и Асурети: от святынь до погребов и дегустации
Посетить духовный центр и другие значимые места Грузии, побывать на застолье и отведать вина
Отправимся к святыням и древнейшим монастырям Грузии, значимым религиозным и культурным локациям, среди которых старейшая церковь Тбилиси, Светицховели, Самтавро и духовный центр. Вы увидите монастырь Джвари в Мцхете, датируемый 6 читать дальше
веком. Прогуляетесь по улочкам Асурети, где сочетаются грузинская и немецкая культуры. Прокатитесь на катере по Куре и рассмотрите с воды крепость Нарикала. А ещё посетите винодельню и отведаете несколько сортов вина. Заключительный аккорд путешествия — грузинское застолье с пхали, сациви и шашлыком.
Рекомендуем взять солнцезащитный крем и одежду по погоде.
Питание. Включены завтраки, грузинское застолье и дегустация вина.
Транспорт. До 4 человек — Toyota Prius. До 10 человек — Mercedes Minivan (кондиционер, Wi-Fi).
Дети. Ограничений по возрасту нет.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Старт тура через каждые 3 дня.
Программа тура по дням
1 день
Значимые места Тбилиси с суши и воды
Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
Затем начнём знакомиться со столицей Грузии. Посетим храм Метехи, где покоится святая Шушаник, и собор Сиони, в котором находится крест святой Нино, крестительницы Грузии. Далее отправимся в церковь Анчисхати — старейшую в Тбилиси. Увидим часовую башню у театра Резо Габриадзе. Прогуляемся на катере по реке Куре и рассмотрим крепость Нарикала, Стеклянный мост, Мтацминду и серные бани. Во время катания продегустируем вина Ркацители и Саперави.
2 день
Мцхета
Сегодня вас ждёт экскурсия в Мцхету. Вы увидите монастырь Джвари (6 век) с панорамным видом на слияние рек Куры и Арагви. Зайдёте в собор Светицховели (11 век), один из самых значимых православных храмов Грузии, и в монастырь Самтавро (4 век), где покоятся мощи святой Нино.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
3 день
Духовный центр региона, Асурети, винодельня и застолье
Начнём день с посещения Шавнабадского монастыря на холме с панорамными видами на Квемо-Картли. Это место — духовный центр региона с уникальной архитектурой и спокойной атмосферой. Затем доедем в Асурети, где сочетаются грузинская и немецкая культуры. Прогуляемся по старинным улочкам и попробуем уникальное вино «Асуретский шала». Продолжим на винодельне Awino, где нас ждёт дегустация премиальных сортов, экскурсия и рассказ хозяев о традиционном виноделии.
Заключительный аккорд дня — грузинское застолье с традиционными блюдами и домашним вином из погреба. Вы попробуете пхали, сациви, шашлык и множество других деликатесов.
4 день
Свободное время и отъезд
Сегодня у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки, шопинга и посещения других интересующих локаций. В удобное для вас время будет организован трансфер в аэропорт.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Все переезды по программе
Дегустация вина
Грузинское застолье
Посещение всех локаций по программе
Катание на катере
Работа гида
Что не входит в цену
Билеты до Тбилиси и обратно в ваш город
Обеды и ужины - около $30 в день на человека
Место начала и завершения?
Тбилиси, аэропорт, время зависит от рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 3057 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин читать дальше
на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы.
Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре.
Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!