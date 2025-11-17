Мои заказы

Тбилиси, Мцхета и Асурети: от святынь до погребов и дегустации

Посетить духовный центр и другие значимые места Грузии, побывать на застолье и отведать вина
Отправимся к святыням и древнейшим монастырям Грузии, значимым религиозным и культурным локациям, среди которых старейшая церковь Тбилиси, Светицховели, Самтавро и духовный центр. Вы увидите монастырь Джвари в Мцхете, датируемый 6
читать дальше

веком. Прогуляетесь по улочкам Асурети, где сочетаются грузинская и немецкая культуры. Прокатитесь на катере по Куре и рассмотрите с воды крепость Нарикала. А ещё посетите винодельню и отведаете несколько сортов вина. Заключительный аккорд путешествия — грузинское застолье с пхали, сациви и шашлыком.

Тбилиси, Мцхета и Асурети: от святынь до погребов и дегустации
Тбилиси, Мцхета и Асурети: от святынь до погребов и дегустации
Тбилиси, Мцхета и Асурети: от святынь до погребов и дегустации
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять солнцезащитный крем и одежду по погоде.

Питание. Включены завтраки, грузинское застолье и дегустация вина.

Транспорт. До 4 человек — Toyota Prius. До 10 человек — Mercedes Minivan (кондиционер, Wi-Fi).

Дети. Ограничений по возрасту нет.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Старт тура через каждые 3 дня.

Программа тура по дням

1 день

Значимые места Тбилиси с суши и воды

Встреча в аэропорту и трансфер в отель.

Затем начнём знакомиться со столицей Грузии. Посетим храм Метехи, где покоится святая Шушаник, и собор Сиони, в котором находится крест святой Нино, крестительницы Грузии. Далее отправимся в церковь Анчисхати — старейшую в Тбилиси. Увидим часовую башню у театра Резо Габриадзе. Прогуляемся на катере по реке Куре и рассмотрим крепость Нарикала, Стеклянный мост, Мтацминду и серные бани. Во время катания продегустируем вина Ркацители и Саперави.

Значимые места Тбилиси с суши и водыЗначимые места Тбилиси с суши и водыЗначимые места Тбилиси с суши и водыЗначимые места Тбилиси с суши и водыЗначимые места Тбилиси с суши и водыЗначимые места Тбилиси с суши и воды
2 день

Мцхета

Сегодня вас ждёт экскурсия в Мцхету. Вы увидите монастырь Джвари (6 век) с панорамным видом на слияние рек Куры и Арагви. Зайдёте в собор Светицховели (11 век), один из самых значимых православных храмов Грузии, и в монастырь Самтавро (4 век), где покоятся мощи святой Нино.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

МцхетаМцхетаМцхета
3 день

Духовный центр региона, Асурети, винодельня и застолье

Начнём день с посещения Шавнабадского монастыря на холме с панорамными видами на Квемо-Картли. Это место — духовный центр региона с уникальной архитектурой и спокойной атмосферой. Затем доедем в Асурети, где сочетаются грузинская и немецкая культуры. Прогуляемся по старинным улочкам и попробуем уникальное вино «Асуретский шала». Продолжим на винодельне Awino, где нас ждёт дегустация премиальных сортов, экскурсия и рассказ хозяев о традиционном виноделии.

Заключительный аккорд дня — грузинское застолье с традиционными блюдами и домашним вином из погреба. Вы попробуете пхали, сациви, шашлык и множество других деликатесов.

Духовный центр региона, Асурети, винодельня и застольеДуховный центр региона, Асурети, винодельня и застольеДуховный центр региона, Асурети, винодельня и застольеДуховный центр региона, Асурети, винодельня и застолье
4 день

Свободное время и отъезд

Сегодня у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки, шопинга и посещения других интересующих локаций. В удобное для вас время будет организован трансфер в аэропорт.

Свободное время и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$550
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все переезды по программе
  • Дегустация вина
  • Грузинское застолье
  • Посещение всех локаций по программе
  • Катание на катере
  • Работа гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины - около $30 в день на человека
Место начала и завершения?
Тбилиси, аэропорт, время зависит от рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 3057 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин
читать дальше

на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы. Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре. Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Похожие туры из Тбилиси

Экспресс-путешествие по Грузии с дегустациями
На машине
4 дня
-
10%
6 отзывов
Экспресс-путешествие по Грузии с дегустациями
Посетить 5 значимых городов страны, винодельческий край и отведать местных блюд
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
17 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
$333$370 за человека
Гостеприимная Грузия: от Тбилиси до Гори через Сигнахи, Мцхету и Казбеги с мастер-классом и вином
На машине
6 дней
1 отзыв
Гостеприимная Грузия: от Тбилиси до Гори через Сигнахи, Мцхету и Казбеги с мастер-классом и вином
Побывать в пещерном городе, увидеть слияние Куры и Арагви и отведать сыра, вина и чурчхелы
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$550 за человека
Гамарджоба, Грузия! Тбилиси, Кахетия, Мцхета, Казбеги, мастер-класс, дегустация и день шопинга
На машине
7 дней
Гамарджоба, Грузия! Тбилиси, Кахетия, Мцхета, Казбеги, мастер-класс, дегустация и день шопинга
Отведать кахетинского вина, увидеть храм Гергети в горах и погулять по пещерному городу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время по договорённости
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$600 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тбилиси
Все туры из Тбилиси