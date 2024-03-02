Программа тура: 1 день. Прибытие в Грузию. Прибытие в город света — красавец-Тбилиси, трансфер и размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле. 2 день. Знакомство с чарующим Тбилиси и завораживающими красотами Мцхеты. Сегодня вас ждет авторский тур по столице Грузии: экскурсия начнётся у памятника его основателю — царя Вахтанга Горгасали. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца. Далее мы проследуем к единственному дворцу в Тбилиси, принадлежащему царице Дареджан. Тут мы сделаем красочные фото с панорамными видами на Мтацминда. После неспешной прогулки по футуристическому современному парку Рике, прокатимся на канатной дороге, чтобы взглянуть на город с высоты птичьего полета, прогуляемся по аллее вдоль крепостной стены Нарикала и скажем привет Матери Грузии, которая встретит нас с вином и кинжалом. Полюбуемся красивейшим ботаническим садом Тбилиси. Прогуляемся по винтовой лестнице, которая приведет нас к Инжировому ущелью, затем отправимся к серным баням. Здесь на символичном мосту Любви у вас будет шанс сделать ритуал на исполнение мечты. Мы будем прогуливаться по знаменитой площади Вахтанга Горгасали, увидим знаменитый театр кукол Габриадзе, самые маленькие часы в Тбилиси и сделаем умопомрачительные фото на Мосту Мира! Далее выезд во Мцхета. Мцхета — древнейший город, первая столица Грузии, душа этой удивительной страны. Здесь у вас будет возможность ознакомиться с:

Кафедральным собором Светицховели (XI в). Он же, собор 12-ти апостолов. В основании его покоится Хитон Господень. Благодаря этой святыне Мцхета называют «вторым Иерусалимом».

Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Казбеги — сердце кавказских гор! Сегодня мы повторим маршрут А. С. Пушкина, и по военно-грузинской дороге поднимемся к крепости и монастырю Ананури, которые красуются на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища. После заедем в посёлок Пасанаури, где вы посмотрите на слияние чёрной и белой рек, а также побываете у целебного родника Слёзы соловья. Мы обязательно остановимся на панорамной смотровой площадке советского периода «Дружба Народов», откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта. Здесь неизменно получаются восхитительные кадры и можно над ущельем полетать на параплане. Увидим два сказочных поселения в горах Кавказа, которые приобрели славу известных горнолыжных курортов Грузии — Гудаури, расположенный на высоте 2195 м. и Степацминда. И вот мы на месте! Казбек — это красивейшие «картины» Грузии. Вы увидите необыкновенную красоту легендарного «поднебесного» старинного храма Святой Троицы в Гергети. И не только полюбуетесь им снизу, но и, по желанию, подниметесь на джипе на смотровую площадку на высоте 2170 метров. Желающие подняться на гору Гергети могут воспользоваться услугами джипов на месте (оплачивается отдельно — ориентировочно 5-8 $/чел.). Кульминацией дня станет мастер-класс с обедом в горах — «Пальчики оближешь»! (По желанию! Оплачивается дополнительно — 35 $/чел.). В горном селе, нас ждет гостеприимная местная семья, где нас научат готовить настоящие горные хинкали, которые по вкусу и размеру отличаются от обычного. Нам покажут, как рубить специальными кинжалами фарш, лепить «грузинские пельмени» и, конечно же, отведать горной грузинской кухни. Она очень отличается от столичной кухни, и вашему восторгу не будет предела! А так же вас порадуют приготовления хабизгини — это одна из разновидностей хачапури, которые готовят только в этой горной местности. ВАЖНО! В ЗИМНИЙ ПЕРИОД! При непогоде и перекрытой дороге, маршрут сокращается, но по возвращению в Тбилиси, добавляем пару красивых локаций. 4 день. Кахетия — солнечный край грузинского виноделия. Путешествие начнется с изумительного серпантина Гамборского перевала. Прибытие в Телави — родину «Мимино». В нынешней кахетинской столице — Телави — вы окажетесь среди пышной зелени платанов и тутовых деревьев. В центральной части мы познакомим вас с крепостью «Батонисцихе» (королевским комплексом) и покажем знаменитый 900-летний платан. Далее прибытие в резиденцию кахетинских царей. В усадьбе древнего княжеского рода Грузии, музее Александра Чавчавадзе, вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого дерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова. Далее мы отправляемся в Сигнахи — город любви! Вино — главный бренд Кахетии. Потому следующая остановка винный VIP марани, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, увидите, ознакомитесь с технологиями и продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии. Далее вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином (дополнительно оплачивается на месте). В очаровательном городке Сигнахи на террасах со сплетенными в клубок извилистыми улочками вы познакомитесь с историей его главной достопримечательности — старинной крепости, построенной Ираклием Вторым. Узнаете об особенностях фортификационного сооружения, а поднявшись наверх, откроете впечатляющие пейзажи на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: ужин в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Обещаем необыкновенный и незабываемый вечер! 5 день. Курорт Боржоми и пещерный город Уплисцихе. За один день нам предстоит побывать в одном из самых живописных уголков Грузии и одном из самых значимых для понимания культуры страны. Сначала путь через живописное ущелье лежит в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге. А после обратитесь к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнего языческого города. Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь вас ждет лучший вид на Боржоми (оплата за подъёмники на месте). После у нас будет остановка на обед (оплачивается дополнительно на месте). Знакомство с этим местом станет важным этапом в понимании грузинской культуры. Вы узнаете о жизни языческой Грузии, периодах расцвета и упадка Уплисцихе. Исследуете фрагменты высеченных в скале культовых сооружений, жилых «комнат», эллинистического театра и тронного зала, а также полюбуетесь панорамой Куры. 6 день. Свободный день или умопомрачительное путешествие. Каньон располагается в 100 км. к западу от Тбилиси. Высота каньона составляет 1100-1500 метров, а длина — 8 км. Горная хорошо протоптанная тропа длиною в 1,5 км. приведёт нас вниз к водопадам (30-45 минут несложной горной прогулки). Вы окажетесь в изумительном по красоте ущелье Дашбаши, где каскадом, разбитый на десятки потоков, стекает водопад. Этот каскад даже назвали «Плачущей Стеной». Водоросли и поросшие мхом уступы придают воде изумрудный цвет. Вы подойдёте к водопаду, полюбуетесь этим нерукотворным чудом и сделаете памятные фотографии на фоне потока и великанов-камней, разбросанных по округе. Подниматься назад будет немного сложнее. Затем тропа пойдёт вдоль горной речки Храми и будет пролегать по большим и малым камням. Удобная и крепкая обувь будет хорошей подмогой в походе. Насладившись природой Дашбаши, мы вернёмся к нашему транспорту и продолжим исследовать красоты Джавахетии. Мы проедем вдоль озера Цалка и озера Паравани, самого большого высокогорного озера Грузии. Из-за суровых зим и частых ветров равнины Джавахетии могут показаться негостеприимными. Однако сердца людей, проживающих в этом краю, полны радушия. Мы остановимся у монастыря Пока, возле которого крестница Грузии Святая Нино провела ночь на своём пути в Мцхету. Монахини монастыря Пока сами производят шоколад, сыры, варенья, ликёры и настойки, мёд, хлеб, свечи и другие сувениры и сладости, которыми можно подкрепиться в дороге и порадовать близких дома. Мы вернёмся в Тбилиси, проехав вдоль озера Паравани ещё раз. 7 день. Свободный день или дополнительные экскурсии на выбор. Факультативно на выбор предлагаем рассмотреть такие экскурсии, как:.

Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Казбеги — сердце кавказских гор! Сегодня мы повторим маршрут А. С. Пушкина, и по военно-грузинской дороге поднимемся к крепости и монастырю Ананури, которые красуются на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища. После заедем в посёлок Пасанаури, где вы посмотрите на слияние чёрной и белой рек, а также побываете у целебного родника Слёзы соловья. Мы обязательно остановимся на панорамной смотровой площадке советского периода «Дружба Народов», откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта. Здесь неизменно получаются восхитительные кадры и можно над ущельем полетать на параплане. Увидим два сказочных поселения в горах Кавказа, которые приобрели славу известных горнолыжных курортов Грузии — Гудаури, расположенный на высоте 2195 м. и Степацминда. И вот мы на месте! Казбек — это красивейшие «картины» Грузии. Вы увидите необыкновенную красоту легендарного «поднебесного» старинного храма Святой Троицы в Гергети. И не только полюбуетесь им снизу, но и, по желанию, подниметесь на джипе на смотровую площадку на высоте 2170 метров. Желающие подняться на гору Гергети могут воспользоваться услугами джипов на месте (оплачивается отдельно — ориентировочно 5-8 $/чел.). Кульминацией дня станет мастер-класс с обедом в горах — «Пальчики оближешь»! (По желанию! Оплачивается дополнительно — 35 $/чел.). В горном селе, нас ждет гостеприимная местная семья, где нас научат готовить настоящие горные хинкали, которые по вкусу и размеру отличаются от обычного. Нам покажут, как рубить специальными кинжалами фарш, лепить «грузинские пельмени» и, конечно же, отведать горной грузинской кухни. Она очень отличается от столичной кухни, и вашему восторгу не будет предела! А так же вас порадуют приготовления хабизгини — это одна из разновидностей хачапури, которые готовят только в этой горной местности. ВАЖНО! В ЗИМНИЙ ПЕРИОД! При непогоде и перекрытой дороге, маршрут сокращается, но по возвращению в Тбилиси, добавляем пару красивых локаций. 4 день. Кахетия — солнечный край грузинского виноделия. Путешествие начнется с изумительного серпантина Гамборского перевала. Прибытие в Телави — родину «Мимино». В нынешней кахетинской столице — Телави — вы окажетесь среди пышной зелени платанов и тутовых деревьев. В центральной части мы познакомим вас с крепостью «Батонисцихе» (королевским комплексом) и покажем знаменитый 900-летний платан. Далее прибытие в резиденцию кахетинских царей. В усадьбе древнего княжеского рода Грузии, музее Александра Чавчавадзе, вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого дерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова. Далее мы отправляемся в Сигнахи — город любви! Вино — главный бренд Кахетии. Потому следующая остановка винный VIP марани, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, увидите, ознакомитесь с технологиями и продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии. Далее вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином (дополнительно оплачивается на месте). В очаровательном городке Сигнахи на террасах со сплетенными в клубок извилистыми улочками вы познакомитесь с историей его главной достопримечательности — старинной крепости, построенной Ираклием Вторым. Узнаете об особенностях фортификационного сооружения, а поднявшись наверх, откроете впечатляющие пейзажи на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: ужин в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Обещаем необыкновенный и незабываемый вечер! 5 день. Курорт Боржоми и пещерный город Уплисцихе. За один день нам предстоит побывать в одном из самых живописных уголков Грузии и одном из самых значимых для понимания культуры страны. Сначала путь через живописное ущелье лежит в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге. А после обратитесь к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнего языческого города. Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь вас ждет лучший вид на Боржоми (оплата за подъёмники на месте). После у нас будет остановка на обед (оплачивается дополнительно на месте). Знакомство с этим местом станет важным этапом в понимании грузинской культуры. Вы узнаете о жизни языческой Грузии, периодах расцвета и упадка Уплисцихе. Исследуете фрагменты высеченных в скале культовых сооружений, жилых «комнат», эллинистического театра и тронного зала, а также полюбуетесь панорамой Куры. 6 день. Свободный день или умопомрачительное путешествие. Каньон располагается в 100 км. к западу от Тбилиси. Высота каньона составляет 1100-1500 метров, а длина — 8 км. Горная хорошо протоптанная тропа длиною в 1,5 км. приведёт нас вниз к водопадам (30-45 минут несложной горной прогулки). Вы окажетесь в изумительном по красоте ущелье Дашбаши, где каскадом, разбитый на десятки потоков, стекает водопад. Этот каскад даже назвали «Плачущей Стеной». Водоросли и поросшие мхом уступы придают воде изумрудный цвет. Вы подойдёте к водопаду, полюбуетесь этим нерукотворным чудом и сделаете памятные фотографии на фоне потока и великанов-камней, разбросанных по округе. Подниматься назад будет немного сложнее. Затем тропа пойдёт вдоль горной речки Храми и будет пролегать по большим и малым камням. Удобная и крепкая обувь будет хорошей подмогой в походе. Насладившись природой Дашбаши, мы вернёмся к нашему транспорту и продолжим исследовать красоты Джавахетии. Мы проедем вдоль озера Цалка и озера Паравани, самого большого высокогорного озера Грузии. Из-за суровых зим и частых ветров равнины Джавахетии могут показаться негостеприимными. Однако сердца людей, проживающих в этом краю, полны радушия. Мы остановимся у монастыря Пока, возле которого крестница Грузии Святая Нино провела ночь на своём пути в Мцхету. Монахини монастыря Пока сами производят шоколад, сыры, варенья, ликёры и настойки, мёд, хлеб, свечи и другие сувениры и сладости, которыми можно подкрепиться в дороге и порадовать близких дома. Мы вернёмся в Тбилиси, проехав вдоль озера Паравани ещё раз. 7 день. Свободный день или дополнительные экскурсии на выбор. Факультативно на выбор предлагаем рассмотреть такие экскурсии, как:.

• Поднимемся в Монастырский храм «Джвари» (V в), откуда открывается прекрасная панорама древней столицы. Внизу у подножия шумят Кура и Арагви — две самые известные реки в Грузии. А напротив расстилается обширная панорама Мцхеты. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: традиционный грузинский обед в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. 3 день. Казбеги — сердце кавказских гор! Сегодня мы повторим маршрут А. С. Пушкина, и по военно-грузинской дороге поднимемся к крепости и монастырю Ананури, которые красуются на берегу бирюзовых зеркальных вод Жинвальского водохранилища. После заедем в посёлок Пасанаури, где вы посмотрите на слияние чёрной и белой рек, а также побываете у целебного родника Слёзы соловья. Мы обязательно остановимся на панорамной смотровой площадке советского периода «Дружба Народов», откуда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта. Здесь неизменно получаются восхитительные кадры и можно над ущельем полетать на параплане. Увидим два сказочных поселения в горах Кавказа, которые приобрели славу известных горнолыжных курортов Грузии — Гудаури, расположенный на высоте 2195 м. и Степацминда. И вот мы на месте! Казбек — это красивейшие «картины» Грузии. Вы увидите необыкновенную красоту легендарного «поднебесного» старинного храма Святой Троицы в Гергети. И не только полюбуетесь им снизу, но и, по желанию, подниметесь на джипе на смотровую площадку на высоте 2170 метров. Желающие подняться на гору Гергети могут воспользоваться услугами джипов на месте (оплачивается отдельно — ориентировочно 5-8 $/чел.). Кульминацией дня станет мастер-класс с обедом в горах — «Пальчики оближешь»! (По желанию! Оплачивается дополнительно — 35 $/чел.). В горном селе, нас ждет гостеприимная местная семья, где нас научат готовить настоящие горные хинкали, которые по вкусу и размеру отличаются от обычного. Нам покажут, как рубить специальными кинжалами фарш, лепить «грузинские пельмени» и, конечно же, отведать горной грузинской кухни. Она очень отличается от столичной кухни, и вашему восторгу не будет предела! А так же вас порадуют приготовления хабизгини — это одна из разновидностей хачапури, которые готовят только в этой горной местности. ВАЖНО! В ЗИМНИЙ ПЕРИОД! При непогоде и перекрытой дороге, маршрут сокращается, но по возвращению в Тбилиси, добавляем пару красивых локаций. 4 день. Кахетия — солнечный край грузинского виноделия. Путешествие начнется с изумительного серпантина Гамборского перевала. Прибытие в Телави — родину «Мимино». В нынешней кахетинской столице — Телави — вы окажетесь среди пышной зелени платанов и тутовых деревьев. В центральной части мы познакомим вас с крепостью «Батонисцихе» (королевским комплексом) и покажем знаменитый 900-летний платан. Далее прибытие в резиденцию кахетинских царей. В усадьбе древнего княжеского рода Грузии, музее Александра Чавчавадзе, вы погуляете по живописному саду, загадаете желание у особого дерева и узнаете историю семьи генерала Александра Чавчавадзе, тестя Грибоедова. Далее мы отправляемся в Сигнахи — город любви! Вино — главный бренд Кахетии. Потому следующая остановка винный VIP марани, где вы узнаете о виноградной культуре нашей страны и секретах грузинского виноделия, увидите, ознакомитесь с технологиями и продегустируете несколько сортов напитка-символа Грузии. Далее вас ждет вкуснейший кахетинский обед с домашним вином (дополнительно оплачивается на месте). В очаровательном городке Сигнахи на террасах со сплетенными в клубок извилистыми улочками вы познакомитесь с историей его главной достопримечательности — старинной крепости, построенной Ираклием Вторым. Узнаете об особенностях фортификационного сооружения, а поднявшись наверх, откроете впечатляющие пейзажи на Алазанскую долину с её виноградниками и заснеженной цепью Кавказских гор. Кульминацией сегодняшнего дня будет приятный сюрприз: ужин в национальном ресторане, где вы будете наслаждаться не только вкуснейшими национальными блюдами, но и самой колоритной атмосферой, под бокальчик белого или красного вина. Обещаем необыкновенный и незабываемый вечер! 5 день. Курорт Боржоми и пещерный город Уплисцихе. За один день нам предстоит побывать в одном из самых живописных уголков Грузии и одном из самых значимых для понимания культуры страны. Сначала путь через живописное ущелье лежит в Боржоми: здесь вы попробуете воду-символ страны и насладитесь пейзажами на канатной дороге. А после обратитесь к истокам Сакартвело в пещерах Уплисцихе — древнего языческого города. Уже по дороге вы поймете, почему Боржоми и его окрестности называют зеленым раем: по пути открываются невероятные виды лесистых гор Боржомского ущелья. Вы узнаете о нахождении минеральных источников, об археологических раскопках на этих землях и развитии города-курорта. В городском парке Боржоми полюбуетесь водопадом, услышите о грузинском Прометее и, конечно, продегустируете минеральную воду в ажурном павильоне. А после подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (она новая, но ретро-дизайн сохранили) — здесь вас ждет лучший вид на Боржоми (оплата за подъёмники на месте). После у нас будет остановка на обед (оплачивается дополнительно на месте). Знакомство с этим местом станет важным этапом в понимании грузинской культуры. Вы узнаете о жизни языческой Грузии, периодах расцвета и упадка Уплисцихе. Исследуете фрагменты высеченных в скале культовых сооружений, жилых «комнат», эллинистического театра и тронного зала, а также полюбуетесь панорамой Куры. 6 день. Свободный день или умопомрачительное путешествие. Каньон располагается в 100 км. к западу от Тбилиси. Высота каньона составляет 1100-1500 метров, а длина — 8 км. Горная хорошо протоптанная тропа длиною в 1,5 км. приведёт нас вниз к водопадам (30-45 минут несложной горной прогулки). Вы окажетесь в изумительном по красоте ущелье Дашбаши, где каскадом, разбитый на десятки потоков, стекает водопад. Этот каскад даже назвали «Плачущей Стеной». Водоросли и поросшие мхом уступы придают воде изумрудный цвет. Вы подойдёте к водопаду, полюбуетесь этим нерукотворным чудом и сделаете памятные фотографии на фоне потока и великанов-камней, разбросанных по округе. Подниматься назад будет немного сложнее. Затем тропа пойдёт вдоль горной речки Храми и будет пролегать по большим и малым камням. Удобная и крепкая обувь будет хорошей подмогой в походе. Насладившись природой Дашбаши, мы вернёмся к нашему транспорту и продолжим исследовать красоты Джавахетии. Мы проедем вдоль озера Цалка и озера Паравани, самого большого высокогорного озера Грузии. Из-за суровых зим и частых ветров равнины Джавахетии могут показаться негостеприимными. Однако сердца людей, проживающих в этом краю, полны радушия. Мы остановимся у монастыря Пока, возле которого крестница Грузии Святая Нино провела ночь на своём пути в Мцхету. Монахини монастыря Пока сами производят шоколад, сыры, варенья, ликёры и настойки, мёд, хлеб, свечи и другие сувениры и сладости, которыми можно подкрепиться в дороге и порадовать близких дома. Мы вернёмся в Тбилиси, проехав вдоль озера Паравани ещё раз. 7 день. Свободный день или дополнительные экскурсии на выбор. Факультативно на выбор предлагаем рассмотреть такие экскурсии, как: