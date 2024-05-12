Башня Кутб-Минар – экскурсии в Дели

Найдено 6 экскурсий в категории «Башня Кутб-Минар» в Дели на русском языке, цены от $115. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дели - полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Дели - сердце Индии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Такой разный Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Такой разный Дели: Индивидуальная экскурсия по историческим и культурным местам
Погрузитесь в мир древней и современной Индии, открывая для себя ее историю, архитектуру и кулинарные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: у вашего отеля или в аэропорту
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$125 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$125 за всё до 4 чел.
Колониальная архитектура Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Колониальная архитектура Дели
Погрузитесь в историю Дели через его уникальную архитектуру. Оцените величие минарета Кутб-Минар и другие исторические памятники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 4 чел.
По Нью-Дели на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
По Нью-Дели на авто
Посетить самые яркие места Нового города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    12 мая 2024
    Такой разный Дели
    Замечательная экскурсия, Людмила подстроилась под наш темп, рассказала о жизни в Индии, местных деталях. Посетили несколько достопримечательностей, а так же местное кафе с вкусной едой. Было очень приятно общаться и узнать о Дели от местного жителя.
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*. Все очень понравилось! Посетили основные Храмы, прокатились по улочкам на велорикше, заехали в другие интересные атмосферные места (прачечную,
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    старинный колодец), прочувствовал разную атмосферу Дели. Знакомство с городом удалось😁 Организация хорошая, все четко, по времени, как договаривались, это важно! Прогулка сопровождалась интересным рассказом о городе. С гидом было очень комфортно и легко общаться, с удовольствием отвечает на вопросы, рассказывает то, что действительно интересно. Рекомендуем. 👍🏻

    Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*
  • Л
    Людмила
    14 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Все прошло замечательно, экскурсия началась точно по заказанному времени, экскрсовод обладает обширными и глубокими заниями истории Индии, вообще разностороне развитвй
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    человек, прекрасно владеет русским языком, экскурсия очень понравилась, много нового узнала, вернулась домой и всем рассаказываю как замечательно провела время на вашей экскурсии,спасибо!

  • O
    Olga
    4 апреля 2024
    Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
    Достаточный уровень русского языка. Мало рассказывал по пути в автобусе.
  • И
    Ирина
    2 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра прекрасный, хорошо говорит по-русски, экскурсия прошла комфортно и интересно.
    Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра
  • Н
    Назим
    25 марта 2024
    Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
    Гид Анудж очень отлично организовал экскурсию. Доступно, понятно и грамотно передавал материал. Мы остались довольны. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Такой разный Дели
    Людмила прекрасный организатор и экскурсовод.
  • А
    Айгерим
    23 марта 2024
    Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
    Все хорошо, экскурсия понравилась. Спасибо гиду Анкору! 👍
  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Колониальная архитектура Дели
    Сегодня Хариндра провел нам экскурсию! Очень обаятельный человек! Прекрасно знает и представляет достопримечательности Дели. Очень ответственно отнесся к организационным вопросам - консультировал нас
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    по вопросам приезда, трансфера, отеля. (Classic Diplomat - достойный отель переночевать 1-2 ночи, рядом с аэропортом). Мы признательны Хариндре за прекрасно проведенное время!

  • А
    АБДУХАЛИЛ
    20 февраля 2024
    Колониальная архитектура Дели
    Все было хорошо. Гид Супер показал все места по маршруту. Хорошо говорит на русском, всё понятно и доступно. Спасибо ему большое за экскурсию, если вы выберете его туры, то не пожалеете, я его советую всем

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Башня Кутб-Минар»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Дели - полное погружение
  2. Дели - сердце Индии
  3. Такой разный Дели
  4. Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
  5. Колониальная архитектура Дели
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  1. Самое главное
  2. Тадж-Махал
  3. Храм Лотоса
  4. Президентский дворец
Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Башня Кутб-Минар" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 115 до 145. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Башня Кутб-Минар», 46 ⭐ отзывов, цены от $115. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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