1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Такой разный Дели: Индивидуальная экскурсия по историческим и культурным местам
Погрузитесь в мир древней и современной Индии, открывая для себя ее историю, архитектуру и кулинарные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: у вашего отеля или в аэропорту
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
$125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
$125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Колониальная архитектура Дели
Погрузитесь в историю Дели через его уникальную архитектуру. Оцените величие минарета Кутб-Минар и другие исторические памятники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
По Нью-Дели на авто
Посетить самые яркие места Нового города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон12 мая 2024Замечательная экскурсия, Людмила подстроилась под наш темп, рассказала о жизни в Индии, местных деталях. Посетили несколько достопримечательностей, а так же местное кафе с вкусной едой. Было очень приятно общаться и узнать о Дели от местного жителя.
- ООльга22 апреля 2024Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*. Все очень понравилось! Посетили основные Храмы, прокатились по улочкам на велорикше, заехали в другие интересные атмосферные места (прачечную,
- ЛЛюдмила14 апреля 2024Все прошло замечательно, экскурсия началась точно по заказанному времени, экскрсовод обладает обширными и глубокими заниями истории Индии, вообще разностороне развитвй
- OOlga4 апреля 2024Достаточный уровень русского языка. Мало рассказывал по пути в автобусе.
- ИИрина2 апреля 2024Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра прекрасный, хорошо говорит по-русски, экскурсия прошла комфортно и интересно.
- ННазим25 марта 2024Гид Анудж очень отлично организовал экскурсию. Доступно, понятно и грамотно передавал материал. Мы остались довольны. Рекомендую.
- ИИрина25 марта 2024Людмила прекрасный организатор и экскурсовод.
- ААйгерим23 марта 2024Все хорошо, экскурсия понравилась. Спасибо гиду Анкору! 👍
- ИИрина10 марта 2024Сегодня Хариндра провел нам экскурсию! Очень обаятельный человек! Прекрасно знает и представляет достопримечательности Дели. Очень ответственно отнесся к организационным вопросам - консультировал нас
- ААБДУХАЛИЛ20 февраля 2024Все было хорошо. Гид Супер показал все места по маршруту. Хорошо говорит на русском, всё понятно и доступно. Спасибо ему большое за экскурсию, если вы выберете его туры, то не пожалеете, я его советую всем
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Башня Кутб-Минар»
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