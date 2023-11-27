Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели
Прочувствуйте необыкновенное сочетание традиций и современности в рамках нашей эксклюзивной экскурсии по Старому и Новому Дели.
Откройте для себя такие знаковые достопримечательности, как великолепный Кутб-Минар, безмятежный храм Лотоса, величественные Ворота Индии, священный храм Бангла-Сахиб и архитектурное чудо храм Акшардхам.
От шумных улиц Старого Дели до величия Нью-Дели — эта экскурсия даст вам возможность насладиться колоритными видами, звуками и вкусами Индии и, конечно, подарит незабываемые впечатления.
Откройте для себя такие знаковые достопримечательности, как великолепный Кутб-Минар, безмятежный храм Лотоса, величественные Ворота Индии, священный храм Бангла-Сахиб и архитектурное чудо храм Акшардхам.
От шумных улиц Старого Дели до величия Нью-Дели — эта экскурсия даст вам возможность насладиться колоритными видами, звуками и вкусами Индии и, конечно, подарит незабываемые впечатления.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|от $55
|Дополнение: обед со входом в достопримечательности
|$36
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Старый Дели и Нью-Дели
- Кутб-Минар
- Безмятежный храм Лотоса
- Ворота Индии
- Священный храм Бангла-Сахиб
- Архитектурное чудо храм Акшардхам
Описание
Программа 8:30 – посещение Джама Масджид (Соборной мечети Дели). Встретившись, мы с вами отправимся на обзор некоторых достопримечательностей Старого Дели, включая Джама Масджид – самую большую мечеть в Азии, построенную шахом Джаханом. Затем на тук-туке отправимся на улицы Чандни Чоук, чтобы посетить крупнейший в Азии рынок специй. 11:00 – посещение храма Акшардхам. После этого посетите один из крупнейших индуистских храмов под названием «Храм Сваминараян Акшардхам». 13:00 – обед. Вы прочувствуйте настоящий индийский колорит в индийском ресторане с разнообразной кухней. 14:00 – посещение Ворот Индии. Пройдете мимо «Президентского дома», который, как известно, является вторым по величине после Квиринальского дворца в Италии, и «Ворот Индии», которые являются военным мемориалом Индии. 15:00 – посещение Кутб-Минара. Затем отправитесь к двум крупнейшим Объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, таким как гробница Хумаюна и Кутб-Минар. 17:00 – возвращение в ваш отель.
Ежедневно в 8:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Дели, ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:30Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации памятника.
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу.
- Частный эксклюзивный тур по Старому и Нью-Дели (все включено) — это частный тур/мероприятие. Участвовать может только ваша группа
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
27 ноя 2023
По пути на автомобиле водитель попал в аварию. Рассказ гида очень поверхностный: Вот мы приехали, смотрите
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