Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
Индивидуальная экскурсия в Дели

Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели

Прочувствуйте необыкновенное сочетание традиций и современности в рамках нашей эксклюзивной экскурсии по Старому и Новому Дели.

Откройте для себя такие знаковые достопримечательности, как великолепный Кутб-Минар, безмятежный храм Лотоса, величественные Ворота Индии, священный храм Бангла-Сахиб и архитектурное чудо храм Акшардхам.

От шумных улиц Старого Дели до величия Нью-Дели — эта экскурсия даст вам возможность насладиться колоритными видами, звуками и вкусами Индии и, конечно, подарит незабываемые впечатления.
Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
Ближайшие даты:
8
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билетот $55
Дополнение: обед со входом в достопримечательности$36
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Старый Дели и Нью-Дели
  • Кутб-Минар
  • Безмятежный храм Лотоса
  • Ворота Индии
  • Священный храм Бангла-Сахиб
  • Архитектурное чудо храм Акшардхам

Описание

Программа 8:30 – посещение Джама Масджид (Соборной мечети Дели). Встретившись, мы с вами отправимся на обзор некоторых достопримечательностей Старого Дели, включая Джама Масджид – самую большую мечеть в Азии, построенную шахом Джаханом. Затем на тук-туке отправимся на улицы Чандни Чоук, чтобы посетить крупнейший в Азии рынок специй. 11:00 – посещение храма Акшардхам. После этого посетите один из крупнейших индуистских храмов под названием «Храм Сваминараян Акшардхам». 13:00 – обед. Вы прочувствуйте настоящий индийский колорит в индийском ресторане с разнообразной кухней. 14:00 – посещение Ворот Индии. Пройдете мимо «Президентского дома», который, как известно, является вторым по величине после Квиринальского дворца в Италии, и «Ворот Индии», которые являются военным мемориалом Индии. 15:00 – посещение Кутб-Минара. Затем отправитесь к двум крупнейшим Объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, таким как гробница Хумаюна и Кутб-Минар. 17:00 – возвращение в ваш отель.

Ежедневно в 8:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Дели, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, имейте при себе действительное удостоверение личности с фотографией для регистрации памятника.
  • Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
  • Тадж-Махал закрыт в пятницу.
  • Частный эксклюзивный тур по Старому и Нью-Дели (все включено) — это частный тур/мероприятие. Участвовать может только ваша группа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
Е
27 ноя 2023
По пути на автомобиле водитель попал в аварию. Рассказ гида очень поверхностный: Вот мы приехали, смотрите

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