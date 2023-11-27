Прочувствуйте необыкновенное сочетание традиций и современности в рамках нашей эксклюзивной экскурсии по Старому и Новому Дели. Откройте для себя такие знаковые достопримечательности, как великолепный Кутб-Минар, безмятежный храм Лотоса, величественные Ворота Индии, священный храм Бангла-Сахиб и архитектурное чудо храм Акшардхам. От шумных улиц Старого Дели до величия Нью-Дели — эта экскурсия даст вам возможность насладиться колоритными видами, звуками и вкусами Индии и, конечно, подарит незабываемые впечатления.

Описание

Программа 8:30 – посещение Джама Масджид (Соборной мечети Дели). Встретившись, мы с вами отправимся на обзор некоторых достопримечательностей Старого Дели, включая Джама Масджид – самую большую мечеть в Азии, построенную шахом Джаханом. Затем на тук-туке отправимся на улицы Чандни Чоук, чтобы посетить крупнейший в Азии рынок специй. 11:00 – посещение храма Акшардхам. После этого посетите один из крупнейших индуистских храмов под названием «Храм Сваминараян Акшардхам». 13:00 – обед. Вы прочувствуйте настоящий индийский колорит в индийском ресторане с разнообразной кухней. 14:00 – посещение Ворот Индии. Пройдете мимо «Президентского дома», который, как известно, является вторым по величине после Квиринальского дворца в Италии, и «Ворот Индии», которые являются военным мемориалом Индии. 15:00 – посещение Кутб-Минара. Затем отправитесь к двум крупнейшим Объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, таким как гробница Хумаюна и Кутб-Минар. 17:00 – возвращение в ваш отель.