На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур

Восхититься Тадж-Махалом, пройтись по оживлённым улицам столицы и узнать интересные истории дворцов

Загадочная и контрастная страна махараджей и заклинателей змей приоткроет вам свои секреты. Я познакомлю вас с самыми знаменитыми городами центральной Индии.

Вы полюбуетесь монументальными фортами и необычными храмами, заглянете на колоритный рынок, самый большой в Дели. Узнаете, как оказался затопленным шикарный дворец и зачем в одном из сооружений около тысячи окон.

Желающие прокатятся на слоне и велорикше, а в Храме обезьян посмотрите, как живётся местным непоседам.
На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
Ближайшие даты:
9
янв
10
янв
12
янв
15
янв
16
янв
17
янв
18
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, у вашего отеля или в другом месте по договоренности
Завершение: Дели, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дели

🚗На машине🏡Выездные🧳Многодневные туры3-дневные турыУлицы и переулки

Похожие туры в Дели

Индия 2 в 1: главные достопримечательности и лечение в центре Аюрведы
13 дней
🚗 На машине
🐘 На слонах
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Индия 2 в 1: главные достопримечательности и лечение в центре Аюрведы
Увидеть Тадж-Махал, покататься на слонах и попробовать индийскую медицину аюрведы
Аэропорт Дели
21 янв
140 000 за 1 человека
Поездка к Тадж Махалу из Дели
10 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Али
Али
5
1 отзыв
Поездка к Тадж Махалу из Дели
Встреча с вами в вашем отеле в Дели
8 янв
9 янв
10 янв
11 янв
$189 за всё до 4 чел.
Тадж Махал и сокровища Агры
12 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Али
Али
5
2 отзыва
Тадж Махал и сокровища Агры
Встреча с вами в вашем отеле в Дели
$189 за всё до 4 чел.
Поездка к Тадж Махалу на скоростном поезде
10 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Индивидуальная
Организатор экскурсии Али
Али
Нет отзывов
Поездка к Тадж Махалу на скоростном поезде
Встреча с вами в вашем отеле в Дели
8 янв
9 янв
10 янв
11 янв
$198 за 1 человека
Незабываемые дни в Дели
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Людмила
Людмила
Нет отзывов
Незабываемые дни в Дели
адрес гостиницы, аэропорт
$90 за всё до 5 чел.
Рассвет у Тадж Махала
12 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Али
Али
5
1 отзыв
Рассвет у Тадж Махала
Встреча с вами в вашем отеле или в аэропорту в Дел
Завтра
8 янв
9 янв
10 янв
$189 за всё до 4 чел.
Дели город неповторимого колорита
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Али
Али
5
1 отзыв
Дели город неповторимого колорита
Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Завтра
8 янв
9 янв
10 янв
$99 за всё до 2 чел.
Удивительная обзорная экскурсия по Дели
7 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Али
Али
5
1 отзыв
Удивительная обзорная экскурсия по Дели
Встреча с вами в вашем отеле в Дели
Завтра
8 янв
9 янв
10 янв
$99 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дели. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дели
ХОРОШО
🧭
ТАМ