Ali — ваша команда гидов в Дели

Провели 789 экскурсий для 750 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык хинди, но я свободно говорю на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Моё хобби — кататься на мотоцикле. Со мной вы тоже сможете этим насладиться. Я выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город, о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные места в каждом городе. Приезжайте в Индию и с нами ваше путешествие будет незабываемым!