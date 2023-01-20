Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дели, у вашего отеля или в другом месте по договоренности
Завершение: Дели, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ali — ваша команда гидов в Дели
Провели 789 экскурсий для 750 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык хинди, но я свободно говорю на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Моё хобби — кататься на мотоцикле. Со мной вы тоже сможете этим насладиться. Я выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город, о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные места в каждом городе. Приезжайте в Индию и с нами ваше путешествие будет незабываемым!