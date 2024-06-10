Вы прилетаете в Дели ночью или рано утром? А до следующего рейса ещё несколько часов? Не теряя времени, отправляемся в путешествие по волшебному городу! Пробок ещё нет, вокруг чисто и свежо. Свои секреты вам откроют Президентский дворец и здание Парламента, Красный форт и Ворота Индии, знаменитые храмы и не только. А осмотреть их вы сможете без суеты и толп туристов.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия

Мы проедем по знаковым достопримечательностям и поговорим об истории и традициях Дели. В программе — важнейшие места, которые помогут составить полноценное впечатление о столице Индии:

Парламент и Президентский дворец — впечатляющий комплекс зданий и официальная резиденция президента.

— впечатляющий комплекс зданий и официальная резиденция президента. Храм Лакшми-Нараян — вы полюбуетесь его ярким декором, а я расскажу о богах, в честь которых он назван.

— вы полюбуетесь его ярким декором, а я расскажу о богах, в честь которых он назван. Храм Акшардхам — грандиозный комплекс, внесённый в Книгу рекордов Гиннеса. Вы услышите о его строительстве и архитектурных деталях.

— грандиозный комплекс, внесённый в Книгу рекордов Гиннеса. Вы услышите о его строительстве и архитектурных деталях. Храм Лотоса — главный храм религии Бахаи в Индии и сопредельных странах.

Традиционный индийский завтрак

В середине маршрута у вас будет время отдохнуть и перекусить. Мы устроим для вас традиционный завтрак, во время которого обсудим быт и вкусы индусов. Вы узнаете, как проходят праздники и будни в Индии, и разберётесь в любопытных обычаях, которые чтут местные жители.

История форта Лал-Кила

Далее мы отправимся в крепость, известную как Красный форт. Это так называемый «младший брат» знаменитого Агра-форта и важный символ стойкости духа. Я расскажу о его связи с сопротивлением Ост-Индийской компании и событиями 1947 года, когда Индия обрела независимость от Великобритании.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Kia или Toyota вместимостью до 3 пассажиров

Мы встретим вас в аэропорту и по завершении экскурсии привезём в нужный терминал

Храм Лотоса, Акшардхам и Красный форт не работают по понедельникам

Дополнительные расходы