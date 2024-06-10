Вы прилетаете в Дели ночью или рано утром? А до следующего рейса ещё несколько часов? Не теряя времени, отправляемся в путешествие по волшебному городу! Пробок ещё нет, вокруг чисто и свежо.
Свои секреты вам откроют Президентский дворец и здание Парламента, Красный форт и Ворота Индии, знаменитые храмы и не только. А осмотреть их вы сможете без суеты и толп туристов.
Свои секреты вам откроют Президентский дворец и здание Парламента, Красный форт и Ворота Индии, знаменитые храмы и не только. А осмотреть их вы сможете без суеты и толп туристов.
Ближайшие даты:
Время начала: 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Обзорная экскурсия
Мы проедем по знаковым достопримечательностям и поговорим об истории и традициях Дели. В программе — важнейшие места, которые помогут составить полноценное впечатление о столице Индии:
- Парламент и Президентский дворец — впечатляющий комплекс зданий и официальная резиденция президента.
- Храм Лакшми-Нараян — вы полюбуетесь его ярким декором, а я расскажу о богах, в честь которых он назван.
- Храм Акшардхам — грандиозный комплекс, внесённый в Книгу рекордов Гиннеса. Вы услышите о его строительстве и архитектурных деталях.
- Храм Лотоса — главный храм религии Бахаи в Индии и сопредельных странах.
Традиционный индийский завтрак
В середине маршрута у вас будет время отдохнуть и перекусить. Мы устроим для вас традиционный завтрак, во время которого обсудим быт и вкусы индусов. Вы узнаете, как проходят праздники и будни в Индии, и разберётесь в любопытных обычаях, которые чтут местные жители.
История форта Лал-Кила
Далее мы отправимся в крепость, известную как Красный форт. Это так называемый «младший брат» знаменитого Агра-форта и важный символ стойкости духа. Я расскажу о его связи с сопротивлением Ост-Индийской компании и событиями 1947 года, когда Индия обрела независимость от Великобритании.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Kia или Toyota вместимостью до 3 пассажиров
- Мы встретим вас в аэропорту и по завершении экскурсии привезём в нужный терминал
- Храм Лотоса, Акшардхам и Красный форт не работают по понедельникам
Дополнительные расходы
- Завтрак (от 10$ с человека)
- Входные билеты (от 15$ с человека)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акаш — ваш гид в Дели
Меня зовут Акаш. Экскурсии я провожу только лично. Я профессиональный русскоговорящий гид, организатор туров и переводчик в Индии с большим опытом работы. Живу в Дели. Со мной вы узнаете много интересного про реальную жизнь в Индии, её культуру, искусство и современность!Задать вопрос
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