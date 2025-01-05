Нью-Дели, спроектированный Эдвином Лаченсом, предлагает путешественникам уникальную возможность увидеть архитектурные шедевры и исторические памятники.
Во время экскурсии гости посетят Ворота Индии, почтят память солдат, осмотрят Президентский дворец и индуистский храм Бирла Мандир.
Впечатляющая гробница Хумаюна и величественный Кутб-Минар завершат путешествие по этому многоликому городу
Во время экскурсии гости посетят Ворота Индии, почтят память солдат, осмотрят Президентский дворец и индуистский храм Бирла Мандир.
Впечатляющая гробница Хумаюна и величественный Кутб-Минар завершат путешествие по этому многоликому городу
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 🏛 Уникальные исторические памятники
- 🌿 Зеленые бульвары Нью-Дели
- 👥 Индивидуальный подход
- 📜 Профессиональные гиды
Что можно увидеть
- Ворота Индии
- Президентский дворец
- Храм Бирла Мандир
- Гробница Хумаюна
- Кутб-Минар
Описание экскурсии
Многоликий Дели
Вы увидите все визитные карточки Нью-Дели и услышите их историю. В программе экскурсии:
- Ворота Индии — вы оцените грандиозный памятник солдатам индийской армии, погибшим в войнах в 1914-1921 годы.
- Президентский дворец — мы увидим снаружи официальную резиденцию главы Индии. Я расскажу, когда было возведено здание дворца, кем оно было спроектировано и как дорабатывалось со временем.
- Храм Бирла Мандир — мы посетим один из главных индуистских храмов Дели, посвященный богине Лакшми. Он был открыт Махатмой Ганди при условии, что людям всех каст будет позволено в него войти.
- Гробница Хумаюна — вы осмотрите изнутри великолепной красоты мавзолей могольского падишаха, построенный по заказу его вдовы в 16 веке.
- Кутб-Минар — образец средневековой индо-исламской архитектуры. Его строительство курировало несколько поколений Делийского султаната. Я расскажу, как именно это происходило.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Кондиционированный транспорт включен в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Кутб-Минар — 8$, гробница Хумаюна — 8$
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамеш — Организатор в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 21 туриста
Намасте! Меня зовут Рамеш, я владелец официального туристического агентства в Дели. В нашей команде только профессиональные, преданные своему делу гиды и водители. Мы проводим экскурсии по всей Индии. С нетерпением ждём вас в нашей удивительной стране.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Выбирала экскурсию в последний момент, много кто отказался, Рамеш оперативно организовал гида и водителя к назначенному нами раннему времени. Гид у нас был Притви, очень хорошо и доступно рассказывал и показал главные достопримечательности города на комфортной машине. Все понравилось, рекомендую!
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С
Огромное спасибо организаторам нашей экскурсии по Дели! Отдельное огромное спасибо за прекрасного гида, отлично говорящего по-русски и блестяще владеющего материалом. По окончанию нашего отпуска пришли с супругой к выводу, что это была наша лучшая экскурсия в Индии!
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А
В объявлении «Дели на Авто» человек предлагает машину, гида и водителя за одну цену, а как выясняется, машина и водитель в эту сумму не входят. Когда приехал гид, выяснилось, что
Рамеш
Ответ организатора:
Уважаемый путешественник, Произошло недопонимание, так как была запрошена очень большая скидка.
Приносим свои извинения, машина была подана и тур проведен.
Приносим свои извинения, машина была подана и тур проведен.
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