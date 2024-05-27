Нью-Дели – экскурсии в Дели

Найдено 7 экскурсий в категории «Нью-Дели» в Дели на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Контрастный и многоликий Дели
🚗 На машине
Групповая
7 часов
5 отзывов
Контрастный и многоликий Дели: Путешествие от Старого города к Нью-Дели
Погрузитесь в удивительный мир Дели, где историческое наследие и современность переплетаются в едином ритме жизни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$75 за человека
Древний мегаполис Дели
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
96 отзывов
Древний мегаполис Дели
Погружение в историю, архитектуру и колорит Старого и Нового Дели на авто-экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $115 за всё до 4 чел.
Весь Дели за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Весь Дели за 1 день: Старый и Новый город
Дели - это два мира в одном городе. Посетите древние мечети и современные храмы, Красный форт и Президентский дворец. Погрузитесь в атмосферу Индии
Начало: В лобби отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$126 за всё до 2 чел.
Дели - полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Дели: когда главное уже посмотрели
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Дели: когда главное уже посмотрели
Если основные достопримечательности Дели уже изучены, эта экскурсия станет отличным продолжением вашего путешествия по индийской столице
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
12 июня в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Дели - сердце Индии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
По Нью-Дели на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
По Нью-Дели на авто
Посетить самые яркие места Нового города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    27 мая 2024
    Весь Дели за 1 день
    Экскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время между рейсами. Хотелось провести его
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    не просто в отеле, а хоть немного посмотреть город в той мере, насколько это возможно. Хариндра оказался правильным выбором благодаря гибкому подходу к запросам клиентов. Нас встретили у отеля, отвезли пообедать в отличный ресторан и далее была экскурсия по городу с учетом наших пожеланий. Заехали в несколько храмом, прогулялись по торговому кварталу британской застройки, купили местных сладостей в лучшем месте, где их делают и после этого нас отвезли в отель. Хариндра отлично говорит по-русски, интересно рассказывает о культурных и религиозных аспектах индийской культуры. Видно, что он на самом деле патриот своей страны и это замечательно, я считаю. Мои наилучшие рекомендации!

    Экскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время междуЭкскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время междуЭкскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время междуЭкскурсия по Дели были не на полный день, а, скорее, на половину дня - время между
  • В
    Владимир
    25 мая 2024
    Весь Дели за 1 день
    Хариндра - отличный гид и приятный собеседник. Вместе с ним мы получили возможность открыть для себя много нового в культуре,
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    истории и обычаях Индии. Приятным бонусом стало то, что Хариндра прекрасно владеет русским языком. Рекомендую всем провести знакомство с Дели именно с этим замечательным гидом.

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Весь Дели за 1 день
    Хочу выразить благодарность экскурсоводу Хариндре! Приятный, грамотный, с отличным чувством юмора парень, знающий своё дело и любящий свой город. С
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    удовольствием отвечал на все вопросы, погрузил в атмосферу старого Дели, почувствовали колорит города, увидели бурлящую жизнь населения, посетили огромнейший рынок, закупались чаем и специями, прокатились по дорогам города, мероприятие, конечно, не для слабонервных 😂, осмотрели потрясающей красоты храмы, в одном из них даже попали на молитву и попробовали национальное угощение. Дал рекомендации, что ещё можно посмотреть самостоятельно, где по кушать, какие фрукты купить. Беспокоился, чтобы нам было максимально комфортно и интересно. Спасибо, Хариндра, за вашу работу, ответственность, интерес, доброжелательность и отзывчивость! Очень рады, что выбрали именно вас!

  • Н
    Ника
    10 мая 2024
    Дели: когда главное уже посмотрели
    Спасибо прекрасному грамотному гиду за интересную и познавательную экскурсию! Будем обязательно рекомендовать друзьям)
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*. Все очень понравилось! Посетили основные Храмы, прокатились по улочкам на велорикше, заехали в другие интересные атмосферные места (прачечную,
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    старинный колодец), прочувствовал разную атмосферу Дели. Знакомство с городом удалось😁 Организация хорошая, все четко, по времени, как договаривались, это важно! Прогулка сопровождалась интересным рассказом о городе. С гидом было очень комфортно и легко общаться, с удовольствием отвечает на вопросы, рассказывает то, что действительно интересно. Рекомендуем. 👍🏻

    Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*Индивидуальная экскурсия *Сердце Индии*
  • Л
    Людмила
    14 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Все прошло замечательно, экскурсия началась точно по заказанному времени, экскрсовод обладает обширными и глубокими заниями истории Индии, вообще разностороне развитвй
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    человек, прекрасно владеет русским языком, экскурсия очень понравилась, много нового узнала, вернулась домой и всем рассаказываю как замечательно провела время на вашей экскурсии,спасибо!

  • О
    Ольга
    7 апреля 2024
    Древний мегаполис Дели
    Просто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикой в них. Кроме этого
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    мы катались и на рикше и ходили на обед, разумеется, это экстра. Входные билеты везде минимальные по цене. Очень всем довольны!!!! А еще сервис уровня топ! И вода по маршруту и дверь откроют и все пожелания учтут, да завозили на разные фабрики в конце, но тут из серии кому надо купит, нам было не надо, мы не покупали ничего) Обратно поехали сразу в аэропорт. Спасибо большое за шикарный день!

    Просто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикойПросто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикойПросто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикойПросто невероятная экскурсия по священным местам. Мы с мужем больше всего были впечатлены храмами и энергетикой
  • И
    Ирина
    2 апреля 2024
    Дели - сердце Индии
    Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра прекрасный, хорошо говорит по-русски, экскурсия прошла комфортно и интересно.
    Отличная экскурсия по Дели. Посмотрели старый Дели, покатались на велорикше, все основные храмы посетили. Гид Дахрмендра
  • Е
    Елена
    24 марта 2024
    Дели: когда главное уже посмотрели
    Мы уже посетили основные достопримечательности Дели и хотели посмотреть другие места,в которых еще не были. Экскурсия была на полдня,гид показал
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    нам несколько храмов, самую древнюю часть столицы и рассказывал об истории города и особенностях религии. В этих частях Дели мало туристов,но посмотреть их тоже можно для интереса. Все достопримечательности находятся недалеко друг от друга,перемещение не занимает много времени,удобно, что организован индивидуальный автомобиль.

    Мы уже посетили основные достопримечательности Дели и хотели посмотреть другие места,в которых еще не были. ЭкскурсияМы уже посетили основные достопримечательности Дели и хотели посмотреть другие места,в которых еще не были. ЭкскурсияМы уже посетили основные достопримечательности Дели и хотели посмотреть другие места,в которых еще не были. Экскурсия
  • В
    Владимир
    14 февраля 2024
    Дели - полное погружение
    Были на экскурсии 09.02.24. Гид - Санджив. Группа из 4 человек. Осталось положительное впечатление, рекомендуем! Гид и водитель пунктуальны, авто
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    в хорошем состоянии. Гид очень хорошо владеет русским языком. Экскурсия и логистика по городу хорошо продумана. Было интересно и познавательно. Фото - 🔥🔥🔥 Мы были ограничены по времени, гид скорректировал экскурсию под нас! Подвезли до ресторана по окончании! Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Нью-Дели»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Контрастный и многоликий Дели
  2. Древний мегаполис Дели
  3. Весь Дели за 1 день
  4. Дели - полное погружение
  5. Дели: когда главное уже посмотрели
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Тадж-Махал
  3. Храм Лотоса
  4. Президентский дворец
Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Нью-Дели" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 75 до 145. Туристы уже оставили гидам 128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Нью-Дели», 128 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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