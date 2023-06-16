Предлагаем лучший маршрут, чтобы всего за 5 дней увидеть главные места Индии и влюбиться в её яркие краски. Маршрут уже составлен: из столицы отправимся в город любви, а оттуда — в «розовый город» (Дели, Агра и Джайпур). Вас ждут как классические достопримечательности — Тадж-Махал, Агра Форт и Хава-Махал, так и необычные локации: почувствуем индийскую атмосферу на рынках, увидим «Маленький Тадж» и побываем в древней обсерватории. На слонах, в конной повозке и в комфортабельном автомобиле с кондиционером — путешествовать будем с размахом!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.

Возможно участие с детьми с 5 лет бесплатно.