Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней

Увидеть Дворец Ветров, поторговаться на местных рынках и насладиться национальными танцами

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Предлагаем лучший маршрут, чтобы всего за 5 дней увидеть главные места Индии и влюбиться в её яркие краски.

Маршрут уже составлен: из столицы отправимся в город любви, а оттуда — в «розовый город» (Дели, Агра и Джайпур).

Вас ждут как классические достопримечательности — Тадж-Махал, Агра Форт и Хава-Махал, так и необычные локации: почувствуем индийскую атмосферу на рынках, увидим «Маленький Тадж» и побываем в древней обсерватории.

На слонах, в конной повозке и в комфортабельном автомобиле с кондиционером — путешествовать будем с размахом!
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Ближайшие даты:
16
июн
23
июн
30
июн
7
июл
14
июл
21
июл
28
июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.

Возможно участие с детьми с 5 лет бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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