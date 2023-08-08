Посетить Дели, Агру, Джайпур и отправиться в сафари в нацпарке «Рантхамбор»
За 8 дней познакомимся с главными достопримечательностями Индии: «розовым» Джайпуром, «мраморной» Агрой и совмещающим в себе несколько культур Дели.
Отправимся на 2 дня в джунгли, чтобы увидеть тигров и других диких животных в естественной среде обитания. Прокатимся на конной повозке рядом с Тадж-Махалом и на слонах на территории форта.
Погрузимся в местную культуру на рынках, увидим парящий над водой дворец и попробуем блюда индийской кухни.
Отправимся на 2 дня в джунгли, чтобы увидеть тигров и других диких животных в естественной среде обитания. Прокатимся на конной повозке рядом с Тадж-Махалом и на слонах на территории форта.
Погрузимся в местную культуру на рынках, увидим парящий над водой дворец и попробуем блюда индийской кухни.
Ближайшие даты:
8
авг
авг
15
авг
авг
22
авг
авг
29
авг
авг
5
сен
сен
12
сен
сен
19
сен
сен
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Дели, проводим ко времени вашего рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абхинав — Организатор в Дели
Намасте дорогие друзья! Проведу для вас индивидуальные путешествия по моей родной Индии. Я знаю всё о туризме в своей стране, родился в «городе любви» Агре в туристической семье и закончил университет Дживаджи в области управления туризмом. Уже несколько лет организую однодневные и многодневные туры. Встречу и провожу в аэропорт, учитываю ваши пожелания в программе и подберу наиболее комфортный отель.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дели
Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Обзорные
Многодневные туры
Природа и пейзажи
Похожие туры из Дели
Авторский тур
4 дня
На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
Восхититься Тадж-Махалом, пройтись по оживлённым улицам столицы и узнать интересные истории дворцов
Дели, у вашего отеля или в другом месте по договор...
1 авг
4 авг
7 авг
8 авг
$313 за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Увидеть Дворец Ветров, поторговаться на местных рынках и насладиться национальными танцами
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
4 авг
11 авг
18 авг
25 авг
$499 за человека
Авторский тур
15 дней
Все краски Индии за 15 дней: Дели, Джайпур, Агра, Варанаси, Мумбаи и Гоа
Провести ночь в бунгало, заглянуть в мумбайские трущобы и отдохнуть на берегу моря
Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
14 окт
11 ноя
16 дек
2 янв
$1 355 за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании