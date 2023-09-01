Покататься на верблюдах, проводить закат в Тадж-Махале и отдохнуть на озере Пушкар
Мы посетим древние форты и храмы, полюбуемся современными архитектурными шедеврами и проникнемся местной атмосферой на шумных рынках.
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Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45 $ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Программа тура по дням
Прибытие и экскурсия по Дели
Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта и набраться сил.
Экскурсию по столице начнём с посещения Кутб-Минара — самого высокого в мире кирпичного минарета, а ещё увидим храма Лотоса и Ворота Индии.
Полюбуемся необычными храмами: Бангла Сахиб и Акшардах. Вечером заглянем на шумные рынки в поисках необычных сувениров, поужинаем и вернёмся в отель.
Достопримечательности Старого и Нового Дели
После завтрака отправимся изучать старинную часть Дели. Посетим Красный форт и соборную мечеть Джама Масджид. Обязательно заглянем на рынок Чанди Чоук в поисках необычных и ярких вещиц.
Дальше переместимся в Нью-Дели и осмотрим современные достопримечательности города. Вы увидите храм Лакшми-Нараян, построенный в честь богини счастья и изобилия, побываете у гробницы Хумаюна и пройдётесь по Национальной художественной галерее.
Вечером вновь пройдёмся по пёстрым рынкам, поужинаем и вернёмся в отель.
Агра-форт и закат с видом на Тадж-Махал
Позавтракаем и поедем в Агру. Расстояние от Дели — 230 км. После заселения пообедаем и посетим Агра-форт — настоящий город-крепость из красного кирпича.
Закат проводим с завораживающим видом на Тадж-Махал. Вечером у вас будет время пройтись по местным лавкам и магазинам. Ужинать будем в ресторане «Mughlai».
Переезд в Пушкар и комплекс Фатехпур-Сикри
Сегодня увидим Тадж-Махал в первых лучах только проснувшегося солнца. После завтрака отправимся в Пушкар. Ехать предстоит около 5 часов. По дороге заедем в дворцовый комплекс Фатехпур-Сикри 16 века, где смешиваются в единый ансамбль индуистские и исламские традиции.
Вечером заселимся в отель.
Катание на верблюдах и экскурсия по Пушкару
Утром покатаемся на верблюдах, а затем начнём экскурсию по городу. Увидим храм Брахмы — единственное место в Индии, где Брахму считают создателем Вселенной, и храм Савитри, откуда открывается головокружительный вид на окрестности. Ещё заедем на живописное озеро Пушкар.
Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец
После завтрака поедем в Джайпур. Ехать будем около 3 часов. Заселимся в отель и отправимся в Янтарный форт. От парковки до крепости нас домчит джип.
Полюбуемся удивительным Дворцом Ветров Хава-Махал, увидим Городской дворец, музей Альберт Холл и обсерваторию Джантар Мантар.
Вечером посетим необычный Водный дворец Джал-Махал, будто парящий над поверхностью озера. Поужинаем в ресторане «Choki Dhani» и вернёмся в отель.
Отъезд
Выселимся из отеля и поедем в аэропорт Дели к вашим рейсам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Дели
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.