Мы не просто понаблюдаем за событием, а окажемся в самой гуще:
мар
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо внести предоплату в размере $200 непосредственно организатору. Остальная часть — наличными после размещения в отеле.
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*, включая раннее заселение и дополнительную ночь перед вылетом. 1-местное — за доплату.
- 1 ночь — Hotel Shanti Villa (Дели);
- 3 ночь — Anand Kanan (Варанаси);
- 5 ночь — The Taj Vista Agra (Агра);
- 6-8 ночи — Hotel Pearl Palace Jaipur (Джайпур).
*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com
Питание. Не входит в стоимость тура. Мы покажем вам проверенные кафе и рестораны, где подают как индийские, так и более привычные нам блюда (яйца, курицу, овощи, фрукты, пасту, пиццу и многое другое).
Транспорт. Общественный: в городах — такси, рикши, тук-туки, метро; между городами — автобусы с кондиционерами, поезд. Все транспортные расходы включены в стоимость тура.
Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.
Виза. Оформляется за месяц до поездки через консульство, визовый центр, турфирму или онлайн. Оплачивается дополнительно.
Программа тура по дням
Первая встреча с Дели
Встретим вас у аэропорта Дели и на такси доставим в отель, расположенный на улице Мэйн Базар. Это колоритный район, в котором словно сконцентрирована вся Индия. Покажем вам кафе с вкусной европейской кухней, где можно будет перекусить.
Затем начнём знакомство со столицей. Узнаем о верованиях, посетив сикхское святилище Гурдвара и индуистский храм Лакшми-Нараян. Осмотрим ступенчатый колодец Аграсен Ки Баоли, признанный архитектурным памятником, и заглянем в популярную прачечную.
Вечер проведём у масштабного и величественного Акшардхама, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса как самый грандиозный индуистский храм мира. Посмотрим лазерное шоу фонтанов, ежедневно собирающее сотни зрителей. К ужину вернёмся на Мэйн Базар.
Продолжение променада по Дели
После завтрака продолжим променад и на тук-туках доедем к гробнице Хумаюна, представителя династии Великих Моголов. Этот удивительной красоты мавзолей построен в средние века по заказу вдовы и окружён тенистым парком, словно райским садом. Усыпальница является памятником индо-исламской архитектуры и охраняется ЮНЕСКО.
Следующим на нашем пути будет один из самых узнаваемых символов Дели — храм Лотоса, похожий на распустившийся цветок. Увидим Ворота Индии и президентский дворец. На закате погуляем по элитному району у архитектурного комплекса Хауз-Кхас. Далее — ночной переезд поездом в Варанаси.
Аарти в Варанаси
Утром мы окажемся в Варанаси, который называют «столицей смерти». Ежедневно сюда стекаются тысячи людей, чтобы умереть на берегах священного Ганга. Считается, что это позволяет прервать цикл перерождений и вознестись в рай.
Заселимся в отель, пообедаем в видовом ресторане. Ближе к закату понаблюдаем за аарти. Ежедневный ритуал поклонения богине Ганге собирает толпы верующих на берегах реки, названной в её честь. Люди исполняют песни и читают молитвы, священники держат в руках чаши с огнём, в храмах бьют в гонги, а после церемонии в воду запускают корзинки с цветами, свечами и благовониями — феерическое зрелище!
На лодке по Гангу
Сегодня отправимся вдоль русла Ганга на лодке. Увидим многочисленные гхаты — ступени, спускающиеся в священные воды. Понаблюдаем за церемониями кремации и паломниками, совершающими ритуальные омовения. В завершение дня — ночной переезд автобусом в Агру.
Знакомство с Агрой
Ранним утром прибудем в город, разместимся в отеле и позавтракаем. Немного отдохнём и отправимся к визитной карточке Индии — белоснежному мавзолею Тадж-Махал. Его возведению предшествовала трагическая история любви: падишах построил усыпальницу в память о погибшей жене и тем самым увековечил своё имя.
Продолжим прогулку у мавзолея Итимад-уд-Даула, который из-за схожести прозвали «маленьким Таджем». Увидим грандиозный Красный форт и посетим мраморную мастерскую. Ужинать будем в шикарном ресторане.
Достопримечательности по дороге в Джайпур
Позавтракаем и на автобусе доберёмся в Фатехпур-Сикри. В древности это прекрасное место было столицей империи Великих Моголов, а сейчас превратилось в город-призрак, давно покинутый людьми.
Заедем в деревню Абанери, чтобы осмотреть колодец Чанд Баори и храм богини Харшат Мата. Вечером прибудем в Джайпур и заселимся в семейный бутик-отель. Его номера оформлены в оригинальном стиле, а на крыше расположен уютный ресторан, где мы попробуем блюда раджастанской кухни.
Праздник Холи
Сегодня будет ярко, ведь мы со всей страной отпразднуем Холи! Ежегодно индусы устраивают красочный фестиваль, провожая зиму и приветствуя весну. Люди украшают здания фигурками и лампочками, сжигают чучела на кострах, готовят традиционные блюда — гуджию, тандай, ладду, мальпуа. А на улицах обсыпают друг друга разноцветными порошками и обливают водой, танцуют и радуются. Будет весело!
Прогулки по Джайпуру
Весь день посвятим великолепному Джайпуру, который из-за цвета зданий называют «розовым городом». Несколько часов проведём, осматривая форт Амбер со множеством помещений, запутанных переходов и коридоров. При желании и за доплату к нему можно подняться на слоне.
Затем погуляем по центру города. Осмотрим богато украшенные дворцы, сделаем впечатляющие фотографии, попробуем освежающий напиток ласси и сладости. Вечером устроим прощальный ужин и обменяемся впечатлениями о поездке.
Завершение тура
На автобусе вернёмся в Дели. В этот вечер или на следующий день — трансфер к аэропорту на обратный рейс.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1200
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Прогулка на лодке по Гангу
- Помощь при бронировании/покупке авиабилетов, оформлении визы
- Чат с организаторами и участниками тура
Что не входит в цену
- Перелёт в Дели и обратно в ваш город - от $400
- Питание - от $15 ежедневно + чаевые
- Виза - $40 с оформлением
- Поездка на слоне - $10
- Доплата за 1-местное размещение - $300