Будет ярко: весенний тур по Индии и праздник Холи в розовом Джайпуре

Рассмотреть древности, понаблюдать за священными церемониями и измазаться разноцветными красками
Индия поражает разноцветьем городов, а весной становится ещё ярче. Здесь празднуют Холи, обсыпая друг друга пёстрыми порошками и обливая водой.

Мы не просто понаблюдаем за событием, а окажемся в самой гуще:
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измажемся красками, будем танцевать и веселиться со всей страной. Будет ещё много интересного.

Мы изучим древнюю и современную архитектуру Дели, понаблюдаем за священными ритуалами в Варанаси, погуляем по покинутому людьми Фатехпур-Сикри и розовым улицам Джайпура.

А также посмотрим лазерное шоу фонтанов, покатаемся на лодке по Гангу, посетим мраморную мастерскую и увидим главный символ трагической любви — великолепный Тадж-Махал.

Будет ярко: весенний тур по Индии и праздник Холи в розовом Джайпуре
Будет ярко: весенний тур по Индии и праздник Холи в розовом Джайпуре
Будет ярко: весенний тур по Индии и праздник Холи в розовом Джайпуре
Ближайшие даты:
8
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо внести предоплату в размере $200 непосредственно организатору. Остальная часть — наличными после размещения в отеле.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*, включая раннее заселение и дополнительную ночь перед вылетом. 1-местное — за доплату.

  • 1 ночь — Hotel Shanti Villa (Дели);
  • 3 ночь — Anand Kanan (Варанаси);
  • 5 ночь — The Taj Vista Agra (Агра);
  • 6-8 ночи — Hotel Pearl Palace Jaipur (Джайпур).

*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com

Питание. Не входит в стоимость тура. Мы покажем вам проверенные кафе и рестораны, где подают как индийские, так и более привычные нам блюда (яйца, курицу, овощи, фрукты, пасту, пиццу и многое другое).

Транспорт. Общественный: в городах — такси, рикши, тук-туки, метро; между городами — автобусы с кондиционерами, поезд. Все транспортные расходы включены в стоимость тура.

Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.

Виза. Оформляется за месяц до поездки через консульство, визовый центр, турфирму или онлайн. Оплачивается дополнительно.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Дели

Встретим вас у аэропорта Дели и на такси доставим в отель, расположенный на улице Мэйн Базар. Это колоритный район, в котором словно сконцентрирована вся Индия. Покажем вам кафе с вкусной европейской кухней, где можно будет перекусить.

Затем начнём знакомство со столицей. Узнаем о верованиях, посетив сикхское святилище Гурдвара и индуистский храм Лакшми-Нараян. Осмотрим ступенчатый колодец Аграсен Ки Баоли, признанный архитектурным памятником, и заглянем в популярную прачечную.

Вечер проведём у масштабного и величественного Акшардхама, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса как самый грандиозный индуистский храм мира. Посмотрим лазерное шоу фонтанов, ежедневно собирающее сотни зрителей. К ужину вернёмся на Мэйн Базар.

Первая встреча с ДелиПервая встреча с ДелиПервая встреча с ДелиПервая встреча с ДелиПервая встреча с ДелиПервая встреча с ДелиПервая встреча с ДелиПервая встреча с Дели
2 день

Продолжение променада по Дели

После завтрака продолжим променад и на тук-туках доедем к гробнице Хумаюна, представителя династии Великих Моголов. Этот удивительной красоты мавзолей построен в средние века по заказу вдовы и окружён тенистым парком, словно райским садом. Усыпальница является памятником индо-исламской архитектуры и охраняется ЮНЕСКО.

Следующим на нашем пути будет один из самых узнаваемых символов Дели — храм Лотоса, похожий на распустившийся цветок. Увидим Ворота Индии и президентский дворец. На закате погуляем по элитному району у архитектурного комплекса Хауз-Кхас. Далее — ночной переезд поездом в Варанаси.

Продолжение променада по ДелиПродолжение променада по ДелиПродолжение променада по ДелиПродолжение променада по ДелиПродолжение променада по ДелиПродолжение променада по Дели
3 день

Аарти в Варанаси

Утром мы окажемся в Варанаси, который называют «столицей смерти». Ежедневно сюда стекаются тысячи людей, чтобы умереть на берегах священного Ганга. Считается, что это позволяет прервать цикл перерождений и вознестись в рай.

Заселимся в отель, пообедаем в видовом ресторане. Ближе к закату понаблюдаем за аарти. Ежедневный ритуал поклонения богине Ганге собирает толпы верующих на берегах реки, названной в её честь. Люди исполняют песни и читают молитвы, священники держат в руках чаши с огнём, в храмах бьют в гонги, а после церемонии в воду запускают корзинки с цветами, свечами и благовониями — феерическое зрелище!

Аарти в ВаранасиАарти в ВаранасиАарти в ВаранасиАарти в ВаранасиАарти в ВаранасиАарти в ВаранасиАарти в ВаранасиАарти в ВаранасиАарти в Варанаси
4 день

На лодке по Гангу

Сегодня отправимся вдоль русла Ганга на лодке. Увидим многочисленные гхаты — ступени, спускающиеся в священные воды. Понаблюдаем за церемониями кремации и паломниками, совершающими ритуальные омовения. В завершение дня — ночной переезд автобусом в Агру.

На лодке по ГангуНа лодке по ГангуНа лодке по ГангуНа лодке по ГангуНа лодке по ГангуНа лодке по ГангуНа лодке по Гангу
5 день

Знакомство с Агрой

Ранним утром прибудем в город, разместимся в отеле и позавтракаем. Немного отдохнём и отправимся к визитной карточке Индии — белоснежному мавзолею Тадж-Махал. Его возведению предшествовала трагическая история любви: падишах построил усыпальницу в память о погибшей жене и тем самым увековечил своё имя.

Продолжим прогулку у мавзолея Итимад-уд-Даула, который из-за схожести прозвали «маленьким Таджем». Увидим грандиозный Красный форт и посетим мраморную мастерскую. Ужинать будем в шикарном ресторане.

Знакомство с АгройЗнакомство с АгройЗнакомство с АгройЗнакомство с АгройЗнакомство с АгройЗнакомство с АгройЗнакомство с АгройЗнакомство с АгройЗнакомство с Агрой
6 день

Достопримечательности по дороге в Джайпур

Позавтракаем и на автобусе доберёмся в Фатехпур-Сикри. В древности это прекрасное место было столицей империи Великих Моголов, а сейчас превратилось в город-призрак, давно покинутый людьми.

Заедем в деревню Абанери, чтобы осмотреть колодец Чанд Баори и храм богини Харшат Мата. Вечером прибудем в Джайпур и заселимся в семейный бутик-отель. Его номера оформлены в оригинальном стиле, а на крыше расположен уютный ресторан, где мы попробуем блюда раджастанской кухни.

Достопримечательности по дороге в ДжайпурДостопримечательности по дороге в ДжайпурДостопримечательности по дороге в ДжайпурДостопримечательности по дороге в ДжайпурДостопримечательности по дороге в ДжайпурДостопримечательности по дороге в ДжайпурДостопримечательности по дороге в ДжайпурДостопримечательности по дороге в ДжайпурДостопримечательности по дороге в ДжайпурДостопримечательности по дороге в ДжайпурДостопримечательности по дороге в ДжайпурДостопримечательности по дороге в Джайпур
7 день

Праздник Холи

Сегодня будет ярко, ведь мы со всей страной отпразднуем Холи! Ежегодно индусы устраивают красочный фестиваль, провожая зиму и приветствуя весну. Люди украшают здания фигурками и лампочками, сжигают чучела на кострах, готовят традиционные блюда — гуджию, тандай, ладду, мальпуа. А на улицах обсыпают друг друга разноцветными порошками и обливают водой, танцуют и радуются. Будет весело!

Праздник ХолиПраздник ХолиПраздник ХолиПраздник ХолиПраздник ХолиПраздник ХолиПраздник ХолиПраздник ХолиПраздник ХолиПраздник ХолиПраздник Холи
8 день

Прогулки по Джайпуру

Весь день посвятим великолепному Джайпуру, который из-за цвета зданий называют «розовым городом». Несколько часов проведём, осматривая форт Амбер со множеством помещений, запутанных переходов и коридоров. При желании и за доплату к нему можно подняться на слоне.

Затем погуляем по центру города. Осмотрим богато украшенные дворцы, сделаем впечатляющие фотографии, попробуем освежающий напиток ласси и сладости. Вечером устроим прощальный ужин и обменяемся впечатлениями о поездке.

Прогулки по ДжайпуруПрогулки по ДжайпуруПрогулки по ДжайпуруПрогулки по ДжайпуруПрогулки по ДжайпуруПрогулки по ДжайпуруПрогулки по Джайпуру
9 день

Завершение тура

На автобусе вернёмся в Дели. В этот вечер или на следующий день — трансфер к аэропорту на обратный рейс.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Прогулка на лодке по Гангу
  • Помощь при бронировании/покупке авиабилетов, оформлении визы
  • Чат с организаторами и участниками тура
Что не входит в цену
  • Перелёт в Дели и обратно в ваш город - от $400
  • Питание - от $15 ежедневно + чаевые
  • Виза - $40 с оформлением
  • Поездка на слоне - $10
  • Доплата за 1-местное размещение - $300
Место начала и завершения?
Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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