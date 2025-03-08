После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо внести предоплату в размере $200 непосредственно организатору. Остальная часть — наличными после размещения в отеле.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*, включая раннее заселение и дополнительную ночь перед вылетом. 1-местное — за доплату.

1 ночь — Hotel Shanti Villa (Дели);

3 ночь — Anand Kanan (Варанаси);

5 ночь — The Taj Vista Agra (Агра);

6-8 ночи — Hotel Pearl Palace Jaipur (Джайпур).

*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com

Питание. Не входит в стоимость тура. Мы покажем вам проверенные кафе и рестораны, где подают как индийские, так и более привычные нам блюда (яйца, курицу, овощи, фрукты, пасту, пиццу и многое другое).

Транспорт. Общественный: в городах — такси, рикши, тук-туки, метро; между городами — автобусы с кондиционерами, поезд. Все транспортные расходы включены в стоимость тура.

Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.

Виза. Оформляется за месяц до поездки через консульство, визовый центр, турфирму или онлайн. Оплачивается дополнительно.