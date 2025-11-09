Вы окажетесь в розовом флёре Джайпура, полюбуетесь белоснежными куполами Тадж-Махала и средневековой обсерваторией, рассмотрите эротические сцены
Описание тура
Организационные детали
Обязательно возьмите в поездку как лёгкую одежду, так и тёплую толстовку: по ночам температура может опускаться до +15℃, в поездах работают кондиционеры. Для посещения храмов понадобится одежда, прикрывающая плечи и колени, а также носки (необходимо разуваться при входе). На личные расходы рекомендуем взять минимум $300 купюрами нового образца по $100.
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, а также питание в поездах. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером и бутилированной водой. Также прокатимся на тук-туке, велорикше и лодке.
Возраст участников. 0+
Виза. Оформляется за месяц до поездки через консульство, визовый центр, турфирму или онлайн. Расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Первая встреча с Джайпуром
Встретим вас у аэропорта Дели с гирляндой цветов — так традиционно приветствуют гостей в Индии. Сразу поедем в розовый город — сказочный Джайпур (4 часа в пути с остановкой на завтрак).
По прибытии разместимся в номерах, немного отдохнём, а затем отправимся на прогулку. Начнём с комплекса Галта, который находится в узкой расщелине между скалами. Его называют храмом обезьян: на территории обитают более 5 тысяч мартышек.
Далее — визит к астрологу, который расскажет о вашем характере, карьерных перспективах, отношениях и здоровье, возможном будущем. Также он порекомендует, как можно улучшить жизнь, в том числе с помощью ритуалов.
Джайпур славится не только красочной архитектурой, но и ремёслами, и вы познакомитесь с несколькими из них. Например, узнаете об искусстве миниатюр, сочетающем персидские и раджастханские традиции. А также увидите уникальную технику окрашивания тканей, передаваемую из поколения в поколение: натуральные красители делают из растений, минералов и даже насекомых.
Поужинаем под открытым небом традиционными блюдами, слушая фолк-музыку. Вернёмся в отель и отдохнём.
Архитектура Джайпура
Позавтракаем и продолжим изучать Джайпур. На внедорожнике доедем к форту Амбер — укреплённой резиденции раджи со множеством замков, храмов, садов и павильонов и утончённой отделкой в могольском стиле. Осмотрим водный дворец — Джал-Махал, возвышающийся посреди озера. Увидим и дворец ветров — Хава-Махал, построенный для гарема махараджи.
После обеда погуляем по городскому дворцу Джайпура — это целый комплекс внутренних двориков, садов и зданий в Старом центре. Изучим средневековую обсерваторию Джантар-Мантар. Затем — переезд в Агру, где сегодня останемся ночевать (4 часа в пути с остановкой).
Знакомство с Агрой
Знакомство с городом начнём с главного символа Агры и всей Индии — грандиозного Тадж-Махала, построенного падишахом в память о любимой жене. Исследуем Агра-форт: увидим спальню правителя, трон из чёрного оникса, зал для аудиенций, своды зеркального дворца и перламутровой мечети.
За обедом обсудим быт и вкусы индусов. А после вы снова погрузитесь в народные ремёсла. Так, ювелиры Агры веками создают шедевры из драгоценных металлов и редких камней, отражая в украшениях историю, мифологию и традиции страны.
Ещё одно древнее искусство — зардози. Это изысканная вышивка золотыми и серебряными нитями, а также кристаллами, которую часто используют при пошиве по-королевски роскошных свадебных нарядов. Наконец, со времён строительства Тадж-Махала город прославился инкрустацией — созданием на мраморе тончайших узоров из нефрита, лазурита, сердолика.
Орчха
Ранним утром на поезде поедем в Джанси (завтрак включён). Пересядем на авто и доберёмся в Орчху, которую называют архитектурной жемчужиной Индии. Внушительная крепость, грандиозные дворцы, величественные храмы и кенотафы вдоль реки — здесь всё пропитано средневековой атмосферой и древней историей.
Пообедаем и продолжим путь в Кхаджурахо (3 часа в дороге с остановкой). По прибытии заселимся в номера и отдохнём.
Храмы Кхаджурахо
Если будет желание, утром вы сможете отправиться на сафари по национальному парку «Панна» (за доплату). На его территории обитают олени, обезьяны, антилопы, кабаны, а также редкий бенгальский тигр.
Визитная карточка Кхаджурахо — впечатляюще детализированные храмы. Стены покрыты изысканной резьбой по камню, изображающей мифологических героев, животных, музыкантов, танцоров, влюблённых. Архитектура рисует историю страны: сцены из жизни богов, правителей, обычных индусов и самое интересное — эротические сюжеты из Камасутры.
Пообедаем на крыше ресторана у храмов, а затем отправимся к водопаду Ранех, за сотни лет прорезавшему в гранитных камнях глубокое ущелье. Остаток дня будет свободен.
Духовная жизнь Варанаси
Снова проснёмся рано и поедем в столицу смерти на берегах священного Ганга — Варанаси (8 часов в пути с остановкой на завтрак). После размещения в отеле и недолгого отдыха на тук-туках отправимся в Старый город. Пообедаем у реки, увидим важное место паломничества — храм Каши Вишванатх, понаблюдаем за церемониями кремации.
После заката толпы верующих собираются у гхата, чтобы поклониться богине Ганге. Вечерний ритуал называется аарти: люди возносят молитвы и песнопения, священники держат в руках чаши с огнём, в храмах бьют в гонги, а после в воду запускают корзинки с цветами, свечами и благовониями — феерическое зрелище! За ним мы понаблюдаем с лодки.
Возвращение в Дели
Первая половина дня будет свободна, а затем на поезде отправимся в столицу (ужин включён). Прибудем поздним вечером.
Старый и Новый Дели
В завершение поездки познакомимся со столицей. Начнём в Новом Дели: полюбуемся храмами Лакшми-Нараян, Лотоса, Акшардхам, рассмотрим древний ступенчатый колодец. После обеда продолжим променад у Ворот Индии и официальной резиденции президента.
Переместимся в Старый Дели: на нашем пути встретятся главная мечеть города Джами-масджид, рынок Чандни Чоук, Красный форт, храм сикхов. Также прокатимся по узким улочкам на велорикшах. По окончании прогулки доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$1240
|1-местное размещение
|$1540
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, питание в поездах
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом и водителем
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Прогулка на лодке в Варанаси
- Поездка на тук-туке в Варанаси
- Поездка на велорикше в Старом Дели
Что не входит в цену
- Билеты в Дели и обратно в ваш город - от $400
- Обеды и ужины - $10-20 ежедневно
- Билеты на поезда - $90 (необходимо оплатить заранее переводом на карту российского банка)
- Виза
- Доплата за 1-местное размещение - $300
- Сафари в Кхаджурахо (минимум 4 участника) - $75