Посетить город-призрак, поторговаться на базарах и встретить рассветы у Тадж-Махала и на Ганге
Мы побродим по улочкам и храмам, которым сотни или даже тысячи лет, полюбуемся роскошью королевских дворцов и мавзолеев, ощутим мощь величественных оборонительных укреплений.
Поторгуемся с крикливыми продавцами местных рынков, в Дели прокатимся на рикшах, а Варанаси увидим с лодки в лучах восходящего солнца.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 530
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Будем останавливаться в отелях 3*, размещение двухместное: в гостиницах «Regent Grand» в Дели (2 ночи), «Cygnett Park» в Джайпуре (2 ночи), «Maple» в Агре (2 ночи), «Orchha Resort» в Орчхе (1 ночь), «Harmony» в Кхаджурахо (1 ночь) и «East View» в Варанаси (2 ночи). За доплату возможно повышение уровня отеля до 5*.
Питание. В стоимость тура входят завтраки в отелях и питьевая вода. Остальное питание и напитки — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Оформляется за месяц до поездки через консульство, визовый центр, турфирму или онлайн.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Встретим вас в Дели, Гуруграме, Нойде или Фаридабаде и отвезём в отель. Сегодня день отдыха перед началом путешествия по Индии.
Знакомство с Дели
После завтрака устроим ознакомительный променад по Дели — городу с богатой многовековой историей. Увидим, как со временем менялся мегаполис, побывав в старых кварталах и Нью-Дели, сравним архитектуру периода Великих Моголов и колониальной эпохи, отметим их контраст с современными зданиями, прокатимся на рикшах.
Посетим главные достопримечательности города. Полюбуемся религиозными жемчужинами: главной мечетью Индии — Джама Масджид, величественным храмом сикхов Гурдвара Бангла Сахиб, необычным храмом Лотоса и высочайшим в мире кирпичным минаретом. Побываем у мемориальных сооружений: места кремации Махатмы Ганди, памятника погибшим солдатам «Ворота Индии» и могилы падишаха Хумаюна. Заглянем на оживлённый восточный базар «Чандни Чоук».
Первый день в Джайпуре
Сегодня поедем в Джайпур. Дорога займёт 4-5 часов с остановкой на перекус. После размещения в отеле отправимся изучать город.
Понаблюдаем за арати — огненным ритуалом почитания божества. Поднимемся на вершину холма к храму Бирла Мандир, олицетворяющему единство всех религий. Устроим шопинг на колоритных рынках Джайпура.
Продолжаем изучать Джайпур
Продолжим исследовать Джайпур, который называют Розовым городом. Увидим укреплённую резиденцию раджи — форт Амбер — и прокатимся возле него на слонах, средневековую обсерваторию, городской дворец махараджи и дворец ветров — величественный Хава-Махал. Посетим музей посреди озера, ступенчатый колодец Панна Мина-ка-Кунд и храм 18-го века Галтаджи, где обитают десятки обезьян.
Колодец Чанд Баоли и город-призрак Фатехпур-Сикри
Отправимся в «город мрамора» Агру, будем в пути 4-5 часов с перерывом на обед. Остановимся у ступенчатого колодца Чанд Баоли и заглянем в таинственный город-призрак Фатехпур-Сикри. После заселения в гостиницу будет свободное время.
Тадж-Махал и другие достопримечательности Агры
Сегодня поближе познакомимся с Агрой — городом с богатой историей в несколько тысячелетий, в которой сплелись индийские, персидские и могольские корни. Встретим рассвет у роскошного Тадж-Махала, входящего в семь новых чудес света, а затем побываем у его уменьшенной копии — мавзолея Итимад-Уд-Даула. Заглянем в форт и усыпальницу падишаха, прогуляемся по саду «Мехтаб Багх».
Орчха
Сегодняшний день проведём в атмосферном городке Орчха. Изучим знаковые локации: фортовый комплекс, дворец Джахангир-Махал, действующий храм Рам Раджа и чхатри — куполообразные декоративные навесы, витиевато обрамляющие берега реки.
Кхаджурахо
Стартуем в древнюю столицу Индии — Кхаджурахо (3-4 часа в пути). После размещения в отеле исследуем местные достопримечательности. Изюминка этого города — охраняемые ЮНЕСКО храмы 9–13 веков, украшенные эротическими скульптурами с позами из Камасутры. Это второе место по посещаемости путешественниками в стране после Тадж-Махала, его осмотр займёт всю вторую половину дня.
Прибытие в Варанаси
На самолёте отправимся в священный для буддистов и джайнов Варанаси — несколько шокирующее из-за обилия погребальных обрядов место паломничества верующих и путешественников. Вечером посетим арати на берегу реки Ганг, после церемонии останется свободное время.
Ганг и главные локации Варанаси
Ранним утром прокатимся на лодках по Гангу, чтобы с воды полюбоваться восходом солнца и увидеть ритуалы, проводимые на берегу. Исследуем пригород Варанаси — Сарнатх, где Будда произнёс свою первую проповедь, и главное место стечения индуистов — храм Каши Вишванатх. Напоследок пройдёмся по старинным улочкам и рынкам города.
Завершающий день
Позавтракав, поспешим в аэропорт Варанаси. В Дели вас встретит наш представитель, доставит в отель, а затем — к вашему рейсу домой.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Питьевая вода и салфетки
- Катание на лодках, рикшах и слонах
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Все входные билеты
- Внутренние авиаперелёты Кхаджурахо - Варанаси и Варанаси - Дели
- Налоги, оплата скоростных автомагистралей и парковки
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Дели и обратно
- Обеды и ужины
- Виза в Индию на 30 дней (электронная - 25 $, бумажная - 38 $)
- Страховка
- Повышение уровня отеля до 5
- Дети младше 6 лет размещаются бесплатно
- Стоимость тура указана за 1 человека (при группе из 2 человек)
- Стоимость тура на 1 человека (при группе из 10 человек) - 1009 $
- Стоимость тура на 1 человека (при группе из 9 человек) - 1075 $
- Стоимость тура на 1 человека (при группе из 8 человек) - 1072 $
- Стоимость тура на 1 человека (при группе из 7 человек) - 1150 $
- Стоимость тура на 1 человека (при группе из 6 человек) - 1158 $
- Стоимость тура на 1 человека (при группе из 5 человек) - 1270 $
- Стоимость тура на 1 человека (при группе из 4 человек) - 1169 $
- Стоимость тура на 1 человека (при группе 3 человек) - 1422 $
- Стоимость индивидуального тура на 1 человека - 2568 $