Проживание. Будем останавливаться в отелях 3*, размещение двухместное: в гостиницах «Regent Grand» в Дели (2 ночи), «Cygnett Park» в Джайпуре (2 ночи), «Maple» в Агре (2 ночи), «Orchha Resort» в Орчхе (1 ночь), «Harmony» в Кхаджурахо (1 ночь) и «East View» в Варанаси (2 ночи). За доплату возможно повышение уровня отеля до 5*.

Питание. В стоимость тура входят завтраки в отелях и питьевая вода. Остальное питание и напитки — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Оформляется за месяц до поездки через консульство, визовый центр, турфирму или онлайн.