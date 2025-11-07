Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$70 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Из Гоа - в колоритную Карнатаку
Путешествие в Карнатаку подарит вам незабываемые впечатления. Посетите величественные храмы и отдохните на живописных пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
$75 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Индивидуальная поездка в Махараштру
Проведите день в Махараштре: королевский дворец, крокодилы, храм единства религий и белоснежный пляж ждут вас! Уникальные впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
$350 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана7 ноября 2025В целом экскурсия впечатлила. Просто я уже объехала всю Индию и меня особо не чем удивить. Конечно, была крайне впечатлена выходом королевы. Пляж Парадайз, это действительно райский пляж! Форд Тироколь-это сказочное место. Экскурси однозначно рекомендую!!!
- ВВакер3 ноября 2025Хорошо провели время, узнали много информации. Прогулка с Натальей была запоминающейся. Всем рекомендую!!!
- ММария18 августа 2025Экскурсия с Алексеем захватила нас с первых минут. Лучшие локации для фото, отличный рассказ о достопримечательностях, философские беседы на тему религии, ответы на миллион «почему» от десятилетки и пятилетки. Вся семья в восторге! Спасибо ☺️
- ИИванова22 марта 2025Экскурсия нам очень понравилось. Гид Алексей все понятно рассказывал, показывал красивые места, увлекательное и в тоже время не скучная экскурсия. Спасибо вам Мария и нашему гиду Алексею. .
- РРоман12 марта 2025Все отлично! Очень понравилось. Валентина очень позитивный и эрудированный гид. Всем рекомендую.
- ССветлана21 февраля 2025Неперегруженная приятная экскурсия. Гид Валентина доходчиво и эмоционально рассказывала. Мероприятие подойдет всем, кроме детей до 6-7 лет. Мы довольны. Спасибо!!!
- ААнастасия6 февраля 2025Все очень понравилось!
Гид все очень интересно рассказывает
- ССергей28 января 2025Только что вернулись с экскурсии в штат Махараштра. Все было отлично организовано и превосходно подан материал. С гидом Алексеем обсудили
- ЕЕлена9 января 2025Увлекательная экскурсия с большим количеством информации. Правда, не мешало бы иметь предварительные знания для лучшего понимания. Гид Алексей владеет обширными
- ЕЕкатерина4 января 2025От всей души благодарим организаторов экскурсии и нашего гида Валентину. Это наша вторая экскурсия из Гоа, после от обзорной. С
- ЕЕлена28 декабря 2024Выражаю огромную благодарность Марии и Алене за экскурсию.
Алена прекрасный гид, нам было с ней очень комфортно в течение дня. Алена
- ННадежда30 октября 2024Экскурсия супер! Очень все шустро, без затяжных прогулок в жару. Красота необыкновенная. Нам очень повезло: и королевскую семью встретили, и
- ММаргарита29 октября 2024У нас был гид Алексей. Очень душевный, атмосферный и уютный человек. Многогранная личность. Экскурсия прошла на ура. Очень информативно и интересно. Абсолютно рекомендую именно этого гида!
- ДДария24 февраля 2024Отличная экскурсия!
Сегодня совершили незабываемое путешествие в штат Махараштра!!! Огромная благодарность Марии за отличную организацию нашей поездки. Очень отзывчивый человек, всегда
- ООльга8 февраля 2024Отличная экскурсия с гидом Алексеем! На ГОА уже в 4 раз, но Алексей смог преподнести информацию в новом свете, в
- ААнтонина8 января 2024Прекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, и форты, и пляж. Благодарим нашего гида Александра и организатора Марию, отлично провели день, узнали много нового об Индии.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Форт Тираколь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Гоа
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2025
Сейчас в Гоа в категории "Форт Тираколь" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 60 до 350. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Форт Тираколь», 46 ⭐ отзывов, цены от $60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль