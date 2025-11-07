читать дальше

нашей стороны было очень правильным решением посетить ещё один штат Индии! Масса интересной информации и красивейшие локации. Даже не знаем, что понравилось больше - всё! И крокодилы, и чудесный пляж, где мы были одни, и дворец королевы, и величественные форты. Ну а храм Вишну - просто бешеная энергетика и погружение в религию. И всё это было приправлено (спайси) интереснейшей информацией от гида. Нас нигде не торопили + индивидуальный транспорт, никакого мотания по чужим отелям) Спасибо, рекомендуем 👍