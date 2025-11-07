Мои заказы

Форт Тираколь – экскурсии в Гоа

Найдено 5 экскурсий в категории «Форт Тираколь» в Гоа на русском языке, цены от $60. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рукотворные сокровища Гоа
На машине
9 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$70 за человека
Из Гоа - в колоритную Карнатаку с погружением в традиции индуизма
На машине
13 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Гоа - в колоритную Карнатаку
Путешествие в Карнатаку подарит вам незабываемые впечатления. Посетите величественные храмы и отдохните на живописных пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
$75 за человека
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе
На машине
10 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Индивидуальная поездка в Махараштру
Проведите день в Махараштре: королевский дворец, крокодилы, храм единства религий и белоснежный пляж ждут вас! Уникальные впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
На машине
Джиппинг
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
$350 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    7 ноября 2025
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе
    В целом экскурсия впечатлила. Просто я уже объехала всю Индию и меня особо не чем удивить. Конечно, была крайне впечатлена выходом королевы. Пляж Парадайз, это действительно райский пляж! Форд Тироколь-это сказочное место. Экскурси однозначно рекомендую!!!
  • В
    Вакер
    3 ноября 2025
    Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Хорошо провели время, узнали много информации. Прогулка с Натальей была запоминающейся. Всем рекомендую!!!
  • М
    Мария
    18 августа 2025
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе
    Экскурсия с Алексеем захватила нас с первых минут. Лучшие локации для фото, отличный рассказ о достопримечательностях, философские беседы на тему религии, ответы на миллион «почему» от десятилетки и пятилетки. Вся семья в восторге! Спасибо ☺️
  • И
    Иванова
    22 марта 2025
    Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Экскурсия нам очень понравилось. Гид Алексей все понятно рассказывал, показывал красивые места, увлекательное и в тоже время не скучная экскурсия. Спасибо вам Мария и нашему гиду Алексею. .
  • Р
    Роман
    12 марта 2025
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе
    Все отлично! Очень понравилось. Валентина очень позитивный и эрудированный гид. Всем рекомендую.
  • С
    Светлана
    21 февраля 2025
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе
    Неперегруженная приятная экскурсия. Гид Валентина доходчиво и эмоционально рассказывала. Мероприятие подойдет всем, кроме детей до 6-7 лет. Мы довольны. Спасибо!!!
  • А
    Анастасия
    6 февраля 2025
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе
    Все очень понравилось!
    Гид все очень интересно рассказывает
  • С
    Сергей
    28 января 2025
    Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра в группе
    Только что вернулись с экскурсии в штат Махараштра. Все было отлично организовано и превосходно подан материал. С гидом Алексеем обсудили
    все. От лингвистики до деталей индуизма. Алексей отлично разбирается в предмете. Ответил на все вопросы по индуизму и по сути "закрыл" для нас эту тему. Экскурсия абсолютно не напряжённая с длинным перерывом на обед и купанием. Проходила легко и непринужденно. Португальские форты шикарны. В общем отличный день, суперский отдых. Сплошной релакс.

  • Е
    Елена
    9 января 2025
    Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Увлекательная экскурсия с большим количеством информации. Правда, не мешало бы иметь предварительные знания для лучшего понимания. Гид Алексей владеет обширными
    знаниями как в целом о стране, так и о конкретном штате, очень доходчиво объясняет все непонятные моменты. Была информация о религии, кухне и традициях. Мы проживали в южном Гоа, поэтому был отдельный трансфер до столицы, а потом началась экскурсия. Все прошло непринуждённо и интересно.

  • Е
    Екатерина
    4 января 2025
    Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
    От всей души благодарим организаторов экскурсии и нашего гида Валентину. Это наша вторая экскурсия из Гоа, после от обзорной. С
    нашей стороны было очень правильным решением посетить ещё один штат Индии! Масса интересной информации и красивейшие локации. Даже не знаем, что понравилось больше - всё! И крокодилы, и чудесный пляж, где мы были одни, и дворец королевы, и величественные форты. Ну а храм Вишну - просто бешеная энергетика и погружение в религию. И всё это было приправлено (спайси) интереснейшей информацией от гида. Нас нигде не торопили + индивидуальный транспорт, никакого мотания по чужим отелям) Спасибо, рекомендуем 👍

  • Е
    Елена
    28 декабря 2024
    Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Выражаю огромную благодарность Марии и Алене за экскурсию.
    Алена прекрасный гид, нам было с ней очень комфортно в течение дня. Алена
    ответила на все наши многочисленные вопросы, остались прекрасные воспоминания.
    Экскурсия началась в 10.30 утра и закончилась в 19.30 вечера. Нам очень повезло (мы все успели), не смотря на то, что в Рождество/Новый год на улицах плотный траффик.
    Пляж paradise красивый, но мы купаться не стали - решили провести время за обедом и приятной беседой об Индии и Гоа.

  • Н
    Надежда
    30 октября 2024
    Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Экскурсия супер! Очень все шустро, без затяжных прогулок в жару. Красота необыкновенная. Нам очень повезло: и королевскую семью встретили, и
    от брахмана получили благословение. Гид Анастасия прекрасный человек и эрудированный экскурсовод. Ответ получили на каждый вопрос с веселой и интересной подачей. Замечательно провели время и взяли еще одну экскурсию)

  • М
    Маргарита
    29 октября 2024
    Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
    У нас был гид Алексей. Очень душевный, атмосферный и уютный человек. Многогранная личность. Экскурсия прошла на ура. Очень информативно и интересно. Абсолютно рекомендую именно этого гида!
  • Д
    Дария
    24 февраля 2024
    Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Отличная экскурсия!
    Сегодня совершили незабываемое путешествие в штат Махараштра!!! Огромная благодарность Марии за отличную организацию нашей поездки. Очень отзывчивый человек, всегда
    на связи.
    Отдельно хотим отметить гида. Алексей просто кладезь увлекательных историй!!! Рассказал нам очень многое по экскурсионной программе. Также ответил на интересующие нас вопросы, с удовольствием поддерживал беседу на отвлечённые темы.
    Провели весь день в спокойном ритме, переезжая из одной локации в другую. Гид был с нами на одной волне.
    Рекомендуем данную экскурсию к посещению!!!
    Алексею успехов и процветания в профессии!!!

  • О
    Ольга
    8 февраля 2024
    Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Отличная экскурсия с гидом Алексеем! На ГОА уже в 4 раз, но Алексей смог преподнести информацию в новом свете, в
    легкой и интересной манере. В непринуждённой беседе ответил на все интересующие вопросы. Время пролетело незаметно и захотелось вернуться на ГОА и снова съездить на новую экскурсию с таким замечательным гидом!

  • А
    Антонина
    8 января 2024
    Однодневная индивидуальная поездка из Гоа в штат Махараштра
    Прекрасная экскурсия. Хорошая, чёткая организация. Было интересно и познавательно. Много локаций: и музей, и крокрокодилы, и форты, и пляж. Благодарим нашего гида Александра и организатора Марию, отлично провели день, узнали много нового об Индии.
