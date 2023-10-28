Путешествие в штат КарнатакаВ прибрежном поселке Мурудешвар прямо на берегу Аравийского моря находится статуя бога Шивы 37 метров высотой, под статуей расположен музей с легендой, которая рассказывает почему именно в том месте построили статую Шивы. Также там находится храмовый комплекс, построенный на месте старого храма 16 века. Я проведу для вас экскурсию по музею под статуей Шивы. Вы сможете сделать атмосферные фото на фоне статуи. На входе в храмовый комплекс стоит 76 метровая башня гопурам, которая является храмовыми воротами. На 18м этаже башни есть обзорная площадка, с которой открывается вид на статую шивы и храмовый комплекс с высоты птичьего полета. И мы обязательно поднимемся на последний 18й этаж башни и увидим/сфотографируем Шиву и храмовый комплекс с высоты птичьего полета.

Затем мы посетим священный город Гокарна. В переводе с санскрита это название означает «коровье ухо». Прогуляемся по городу, посетим несколько значимых храмов. Осмотрим священный пруд, воды которого смывают грехи (можно совершить ритуальное омовение). В одном из них можно попросить детей.

После мы возвращаемся в Гоа и заезжаем на пляж Палолем. Один из красивейших пляжей южного Гоа в виде полумесяца. А затем вас ждет обед в пляжном кафе и купание (по желанию).

Важная информация:• Возьмите с собой воду и легкий перекус, купальные приндлежности (по желанию).

Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.