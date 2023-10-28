Величественный Шива

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Мы рады пригласить вас на невероятное путешествие к истокам духовности, культуры и таинственного величия Индии.

Вас ожидает удивительное приключение, которое приведет вас к величайшему богу Шиве, в «настоящую» Индию.
Величественный Шива
Величественный Шива
Величественный Шива
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
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Что вас ожидает:

  • Статуя бога Шивы
  • Музей
  • Храмовый комплекс
  • Город Гокарна — священный пруд, храмы
  • Пляж южного Гоа Палолем
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие в штат КарнатакаВ прибрежном поселке Мурудешвар прямо на берегу Аравийского моря находится статуя бога Шивы 37 метров высотой, под статуей расположен музей с легендой, которая рассказывает почему именно в том месте построили статую Шивы. Также там находится храмовый комплекс, построенный на месте старого храма 16 века. Я проведу для вас экскурсию по музею под статуей Шивы. Вы сможете сделать атмосферные фото на фоне статуи. На входе в храмовый комплекс стоит 76 метровая башня гопурам, которая является храмовыми воротами. На 18м этаже башни есть обзорная площадка, с которой открывается вид на статую шивы и храмовый комплекс с высоты птичьего полета. И мы обязательно поднимемся на последний 18й этаж башни и увидим/сфотографируем Шиву и храмовый комплекс с высоты птичьего полета.
Затем мы посетим священный город Гокарна. В переводе с санскрита это название означает «коровье ухо». Прогуляемся по городу, посетим несколько значимых храмов. Осмотрим священный пруд, воды которого смывают грехи (можно совершить ритуальное омовение). В одном из них можно попросить детей.
После мы возвращаемся в Гоа и заезжаем на пляж Палолем. Один из красивейших пляжей южного Гоа в виде полумесяца. А затем вас ждет обед в пляжном кафе и купание (по желанию).
Важная информация:• Возьмите с собой воду и легкий перекус, купальные приндлежности (по желанию).
Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Кондиционированный автомобиль
  • Cопровождение русского гида
  • Завтрак
  • Входные билеты
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
На весь день

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