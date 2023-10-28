Мы рады пригласить вас на невероятное путешествие к истокам духовности, культуры и таинственного величия Индии.
Вас ожидает удивительное приключение, которое приведет вас к величайшему богу Шиве, в «настоящую» Индию.
Вас ожидает удивительное приключение, которое приведет вас к величайшему богу Шиве, в «настоящую» Индию.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
29
окт
окт
30
окт
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31
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1
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Что вас ожидает:
- Статуя бога Шивы
- Музей
- Храмовый комплекс
- Город Гокарна — священный пруд, храмы
- Пляж южного Гоа Палолем
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие в штат КарнатакаВ прибрежном поселке Мурудешвар прямо на берегу Аравийского моря находится статуя бога Шивы 37 метров высотой, под статуей расположен музей с легендой, которая рассказывает почему именно в том месте построили статую Шивы. Также там находится храмовый комплекс, построенный на месте старого храма 16 века. Я проведу для вас экскурсию по музею под статуей Шивы. Вы сможете сделать атмосферные фото на фоне статуи. На входе в храмовый комплекс стоит 76 метровая башня гопурам, которая является храмовыми воротами. На 18м этаже башни есть обзорная площадка, с которой открывается вид на статую шивы и храмовый комплекс с высоты птичьего полета. И мы обязательно поднимемся на последний 18й этаж башни и увидим/сфотографируем Шиву и храмовый комплекс с высоты птичьего полета.
Затем мы посетим священный город Гокарна. В переводе с санскрита это название означает «коровье ухо». Прогуляемся по городу, посетим несколько значимых храмов. Осмотрим священный пруд, воды которого смывают грехи (можно совершить ритуальное омовение). В одном из них можно попросить детей.
После мы возвращаемся в Гоа и заезжаем на пляж Палолем. Один из красивейших пляжей южного Гоа в виде полумесяца. А затем вас ждет обед в пляжном кафе и купание (по желанию).
Важная информация:• Возьмите с собой воду и легкий перекус, купальные приндлежности (по желанию).
Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Кондиционированный автомобиль
- Cопровождение русского гида
- Завтрак
- Входные билеты
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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