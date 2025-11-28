Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$70 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Из Гоа - в колоритную Карнатаку
Путешествие в Карнатаку подарит вам незабываемые впечатления. Посетите величественные храмы и отдохните на живописных пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
$75 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
$350 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Весь Гоа за один день: от водопадов до исторических храмов
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
11 дек в 05:30
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААфанасьева28 ноября 2025Поставила 4 звезды,так как были в начале сезона и водопад Дудхсагар был закрыт (из-за этого знакомство с обезьянками не состоялось и прокатится на джипах по джунглям не удалось
- ВВалерий22 ноября 2025Спасибо большое организаторам экскурсии! Всё очень интересно. Гид Роман - прекрасный рассказчик, владеющий глубокими знаниями об прошлом и настоящем Индии. Роман отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендуем!
- ТТатьяна11 ноября 2025Tripster, как всегда и везде, на высоте. Всё замечательно! Дорога к водопаду на джипах по мокрой глине действительно экстремальна. Но водители- молодцы! Спасибо!
- ННаташа19 марта 2025В целом, все понравилось. Гид Яна – классная!
- ИИолана10 марта 2025В целом экскурсия познавательная. Гид Яна хорошо доносит информацию, на плантации специй девушка хоть и не очень хорошо говорит по-русски, но все было понятно и даже шутила. Понравилось за исключением организационных моментов.
- ДДмитрий24 февраля 2025В целом экскурсия понравилась с некоторыми нюансами. + организация доставки к водопаду и сам водопад. 1,5 часа достаточно чтобы насладиться
- ННаталья18 февраля 2025Для начала хочется предупредить: в джипах пыльно, я была в белой рубашке, которую так и не получается отстирать; если не
- ККаравайкина11 февраля 2025Отличная экскурсия! Александру отдельное спасибо, мы хотели попасть именно в группу Яны и он пошел нам на встречу. Яна прекрасный
- ППавел8 февраля 2025Маршрут интересный, особенно - водопад. Сад специй я бы не рекомендовал, если видели похожие в Тае или Шри-Ланке. Лучше в
- ННаталья6 февраля 2025Экскурсия очень интересная. Гид Яна замечательная. Очень много интересного рассказала. Ей отдельное спасибо. Дорога на водопад оказалась тяжелой. Водопад сам очень понравился. Спасибо Вам большое 😊
- ДДанил6 февраля 2025Экскурсия прошла просто замечательно. С первых минут начало экскурсии погружается в эту атмосферу. Сразу видно что гид Яна живёт Индией
- ВВиталий31 января 2025Здравствуйте. Отзыв об экскурсии "весь Гоа за 1 день":
1. Содержание. Хорошо. Водопад 310 метров, плантация специй, храмы хинди и старый
- ААнна27 января 2025У нас была индивидуальная экскурсия с гидом Романом. Всё было четко спланировано. Пришлось подождать, правда, минут 30 джип в заповеднике.
- ААртур26 января 2025Отличная организация. Учитывая что всех участников нужно было собрать из разных точек Гоа - был приятно удивлен точностью прибытия автобуса
- ДДарья23 января 2025Добрый день! Спасибо большое за организацию экскурсии, все на высшем уровне! Очень насыщенно прошёл день. Гид отвечает на все вопросы и даёт много полезной информации.
- ИИлья21 января 2025Все супер, Яна отличный гид!
Рекомендую!
- ААнатолий17 января 2025Замечательная экскурсия. Гид Яна сделала экскурсию великолепной. Очень интересно рассказывала про все места входящие в маршрут и не только. Она
- ФФаина16 января 2025Добрый день! Очень захотелось оставить отзыв по экскурсии Весь Гоа за один день. Плюсы: трансфер из отеля до места посадки
- ААлла15 января 2025С начала бронирования Александр постоянно был на связи, оперативно отвечал на все вопросы.
Все получилось, нам очень понравились: и гид Анастасия,
- ТТатьяна13 января 2025Экскурсия понравилось. Хорошо,что выехали рано,поэтому смогли осмотрель все локации без огромной толпы людей. На плантации достаточно вкусно покормили. Сама экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Базилика Иисуса (Бон-Жезуш)»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Гоа
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2025
Сейчас в Гоа в категории "Базилика Иисуса (Бон-Жезуш)" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 45 до 350. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Базилика Иисуса (Бон-Жезуш)», 93 ⭐ отзыва, цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль