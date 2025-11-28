Спасибо большое организаторам экскурсии! Всё очень интересно. Гид Роман - прекрасный рассказчик, владеющий глубокими знаниями об прошлом и настоящем Индии. Роман отвечал на все наши вопросы. Однозначно рекомендуем!
В целом экскурсия познавательная. Гид Яна хорошо доносит информацию, на плантации специй девушка хоть и не очень хорошо говорит по-русски, но все было понятно и даже шутила. Понравилось за исключением организационных моментов.
В целом экскурсия понравилась с некоторыми нюансами. + организация доставки к водопаду и сам водопад. 1,5 часа достаточно чтобы насладиться читать дальше
этим красочным уголком природы и ландшафта. Так же сад специй - интересный рассказ и прогулка по саду. Возможность купить специи и чай. Александр всегда был на связи. - долгий сбор группы. Накладки в поисках людей по отелям. Собор в старом Гоа так же был закрыт на какое то мероприятие когда мы приехали. Что касается Яны. Не впечатлились ее отношением к туристам. В тур автобусе было 3 свободных места рядом с водителем, и мы резонно думали что и гиду и ее вещам там места хватит, но Яна безапелляционно заявила, что это место за водителем ее. Просто безумное везение что после 2ух часов сбора группы мы нашли 2 места в конце автобуса рядом. (Место гида нужно обозначать сразу). В последнее время сталкивался с тем, что даже места туристов отмечали стикерами. Это позволяет сразу снять все недопонимания среди отдыхающих. Особенно когда все «одиночки» рассаживаются отдельно и парам потом сложно найти адекватные места.
Для начала хочется предупредить: в джипах пыльно, я была в белой рубашке, которую так и не получается отстирать; если не читать дальше
хотите ходить босиком в храме, берите с собой носочки; также берите с собой в храм мелкие купюры для подношений; а ещё оплату за экскурсию старыми долларами не принимают. Теперь про экскурсию. Однозначно РЕКОМЕНДУЮ! Гид Яна ооочень интересно всё рассказывала. Первой остановкой был индуистский храм на рассвете, где мы увидели ритуалы пробуждения богов и загадали желания. Затем мы поехали за джипами, где можно было перекусить. Лучше берите еду с собой, т. к. там дорого и сомнительно (2 вареных яйца и 2 чая нам обошлись в 300 рупий). Затем на джипах отправились в джунгли к водопаду. Кра-со-та. Далее был вкусный и сытный обед на плантации специй и небольшая экскурсия там же. Проводят по небольшой территории, где показывают как растут различные известные всем специи. Тут же можно купить орешки, масла, специи по приемлемым ценам. Лемонграсс кстати очень вкусный, завариваю с ним чай)) Последней частью экскурсии была мини прогулка по Old Goa, вот здесь, конечно, времени не хватило, хотелось побольше погулять и пофотографироваться, но было самое пекло и отставать от Яны, рассказывающей интересные истории, совсем не хотелось. Придется отдельно вернуться в это место) Вернулись в отель примерно на закате.
Отличная экскурсия! Александру отдельное спасибо, мы хотели попасть именно в группу Яны и он пошел нам на встречу. Яна прекрасный читать дальше
гид. Все четко, без воды. Рассказала много полезной информации. Экскурсия была четко по времени, без каких-либо задержек и спотыканий. Водителю спасибо большое. Мы не пошли гулять по Старому Гоа (уже были и плюс было очень жарко), водитель включил нам кондиционер в автобусе ♥️ и не дал нам помереть от жары))) рекомендую обращаться к Александру и его команде 👍
Здравствуйте. Отзыв об экскурсии "весь Гоа за 1 день": 1. Содержание. Хорошо. Водопад 310 метров, плантация специй, храмы хинди и старый читать дальше
Гоа. Лучше всего водопад. Плантация специй - по сути огород, говорят,что там всего много и нужен вертолет, но мы всего это не Увидим даже издалека. Увидили, как растут черный перец (по сути это 4 перца), корица, кешью, лемонграс и ещё 3-5 растений. Это место для продажи специй и, как часто бывает, привозят помимо интересного в магазин, чтобы туристы покупали. Храмы интересные действующие, заценят любители архитектуры. 2. Организация. Отлично. Гид Яна изменила маршрут и начали мы с водопада. За что вся группа сказала ей отдельное спасибо. Т. к. мы приехали первые, к водопаду идёт узкая извилистая дорожка в джунглях, и, когда мы уезжали, навстречу шла толпа (индусы, европа, индо-китай). Вот им был треш: толкотня, кто идёт медленно, кто обгоняет, кто стоит и фотает обезьян, а там обзорная площадка маленькая и на камнях. Я бы не хотел оказаться в их ситуации. Яна, спасибо. 3. Яна много рассказала про храмы и их создателей, что ещё + в ее карму. А всю дорогу были мифы и легенды про индийских богов. Интересно. Отвечала на все вопросы, рассказывала про жизнь современной Индии.
Отличная организация. Учитывая что всех участников нужно было собрать из разных точек Гоа - был приятно удивлен точностью прибытия автобуса читать дальше
по времени. Очень оперативно была организована посадка на внедорожники, к водопаду прибыли одними из первых и смогли поснимать и налюбоваться этим зрелищем практически без толп туристов (и это было очень важно, потому что к моменту отъезда с водопада туристы начали прибывать уже в огромных количествах). Отдельная благодарность за отличный обед на территории плантации специй. Гид Яна - прекрасный рассказчик, видно что человек живет Индией, узнали много нового и интересного об истории Гоа, традициях и обычаях, укладе жизни местного населения, можно слушать весь день не отрываясь. Спасибо большое!
Замечательная экскурсия. Гид Яна сделала экскурсию великолепной. Очень интересно рассказывала про все места входящие в маршрут и не только. Она читать дальше
просто кладезь информации вообще про Гоа. Узнали много полезного как провести интересно время здесь, про лучшие пляжи… Водопад прекрасен. Мы успели туда до основного наплыва туристов и спокойно могли поплавать.
Добрый день! Очень захотелось оставить отзыв по экскурсии Весь Гоа за один день. Плюсы: трансфер из отеля до места посадки читать дальше
до автобуса был вовремя. Выезд был ранний, в 5.20 и это очень хорошо: удалось с самого раннего утра попасть в полупустой индуистский храм Ганеши, в котором никто не мешал слушать рассказ гида. Пораньше приехав на место пересадки на джипы для поездки по заповеднику к водопаду Дудсхагар, нам удалось побывать на нём при меньшем скоплении народа. Это дало возможность посидеть у водопада и понаблюдать за его красотой и проезжающим над ним поездом. На обратной дороге удивило количество джипов, ехавший на водопад! Обезьяны везде шустрые, держи сумку и вещи при себе. Поездка на плантации специй очень порадовала простотой и искренностью людей: гида по плантации, официантов, раздававших обед и консультантов с магазине. Всё достойно, обед простой и вкусный. Исторический район старого Гоа при всей своей простоте внутри храма, снаружи был очень колоритный. Рассказ гида Романа смог погрузить в историю базилики святого Жесуса и собора Си Святой Екатерины. Отдельное спасибо и моё восхищение гиду Роману! Не часто встретишь гида, ведущего повествование во время экскурсии через свои знания и опыт, с меткими ремарками и комментариями, где-то с юмором, иронией и иногда с сарказмом. Стройное и красочное изложение исторических фактов, приправленное сравнениями и комментариями. Слушала внимательно, многие факты удивили и захотелось ещё больше узнать про историю этой необычной страны. Большое спасибо за организацию и самые добрые пожелания Роману!
С начала бронирования Александр постоянно был на связи, оперативно отвечал на все вопросы. Все получилось, нам очень понравились: и гид Анастасия, читать дальше
и сама экскурсия. Единственная неожиданность - на водопад мы приехали, когда уже было много народу, в основном местных индийцев. Предполагалось, что мы успеем до массовых посещений, но не сложилось что-то. Все остальные локации мы посетили вовремя и без спешки. Хочется отметить эрудированность и личный интерес Анастасии в подаче материала, нам интересно было увидеть разный Гоа, познакомиться с его историей. Очень кстати была помощь Анастасии в покупке специй, а также готовность идти навстречу в наших насущных нуждах (покупка дополнительной воды, санитарная остановка перед дальним переездом и т. д.). С удовольствием воспользуемся в будущем другими экскурсиями Александра.
Экскурсия понравилось. Хорошо,что выехали рано,поэтому смогли осмотрель все локации без огромной толпы людей. На плантации достаточно вкусно покормили. Сама экскурсия читать дальше
по плантации была очень скомкана, все было нацелено на продажу препаратов… В храме Ганеши попали на индуиский праздник. В старом Гоа не смогли посетить собор. Он был весь!!!! арендован на свадебную церемонию😊. Гид Яна рассказывала очень интересно,дала много полезных рекомендаций по покупке сувениров и подарков👏. Экскурсию перенесли на сутки,сообщили об этом вечером перед выездом. 😔
