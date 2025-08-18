Водная прогулка
Увлекательная прогулка к острову + рыбалка, снорклинг и барбекю
Разнообразить пляжный отдых морским путешествием и полюбоваться подводными красотами
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
19 дек в 08:00
22 дек в 08:00
$35 за человека
Водная прогулка
Профессиональная рыбалка в Гоа (всё включено)
Троллинг, трофейный улов и пикник на борту
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:30
19 дек в 05:00
$180 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Крабовое сафари на реке Нерул с ужином
Река, мангры и крабы - вечер в стиле Гоа (всё включено)
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
19 дек в 15:00
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария18 августа 2025Было круто! Понравилось и детям и взрослым)
Ребята-организаторы и накормили, и напоили, и выступили в роли аниматоров для детей👍
- ААня14 марта 2025Спасибо за экскурсию. Всё было здорово, хорошая компания, вкусный обед на пляже, мы поиграли в волейбол, на красивом пляже, потанцевали, на обратном пути даже увидели дельфинов. Рекомендую к посещению!
