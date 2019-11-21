Исследуйте Дублин в своем собственном темпе во время экскурсии по городу на автобусе. Садитесь в автобус и выходите из него так часто, как хотите, с билетом, действительным в течение 24 или 48 часов, и узнавайте об истории и культуре города с живыми комментариями на нескольких языках.

Hop-on Hop-off тур

Двухэтажный туристический автобус доставит вас по самым интересным достопримечательностям Дублина. Прогуляйтесь среди студентов по мощеным дорожкам и посетите Келлскую книгу в Тринити-колледже, прогуляйтесь по потрясающему парку Феникс и получите скидку на посещение Хранилища Гиннесса, Национальных музеев и завода по производству виски Teelings на площади Ньюмаркет.