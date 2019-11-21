Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Познакомьтесь с историей Ирландии в Национальном музее истории и Национальной галерее
Предъявите автобусный билет, чтобы получить скидку на вход в музей пива Гиннесс, дистиллерия Teeling Whiskey Distillery, музей ирландской эмиграции EPIC и многие другие места
Отправляйтесь в Тринити-колледж и посмотрите на Келлскую книгу
Устройте пикник в парке Сант-Стивенс-Грин и прогуляйтесь с напитком по Графтон-стрит
Узнайте о Дублине от профессиональных гидов
Посетите тюрьму Килмэнхем Гаол и взгляните на казармы Коллинз
Исследуйте Дублин в своем собственном темпе во время экскурсии по городу на автобусе. Садитесь в автобус и выходите из него так часто, как хотите, с билетом, действительным в течение 24 или 48 часов, и узнавайте об истории и культуре города с живыми комментариями на нескольких языках.
Hop-on Hop-off тур
Двухэтажный туристический автобус доставит вас по самым интересным достопримечательностям Дублина. Прогуляйтесь среди студентов по мощеным дорожкам и посетите Келлскую книгу в Тринити-колледже, прогуляйтесь по потрясающему парку Феникс и получите скидку на посещение Хранилища Гиннесса, Национальных музеев и завода по производству виски Teelings на площади Ньюмаркет.
Начало тура: О'Коннелл-стрит / штаб-квартира DoDublin.
Парнелл-сквер Норт - Музей писателей
О'Коннелл-стрит / Эбби-стрит - GPO
Бусарас - Таможня
Набережная таможни - EPIC & Jeanie Johnston
Набережная Северной стены - мост Сэмюэля Беккета и CCD
Кардифф-лейн - площадь Гранд-канал
Пирс-стрит - библиотека Пирс-стрит.
Westland Row
Меррион-сквер-Вест - Национальная галерея
Меррион-стрит - Ленстер-хаус и музей естественной истории
Парк Святого Стефана - Маленький музей и улица Графтон
Улица Нассау - Национальная библиотека, Национальный музей и Тринити-колледж
Вестленд-Роу - место рождения Оскара Уайльда
Пирс-стрит
College Green - Тринити-колледж и Музей ирландского виски
Дам-стрит - мэрия и Темпл-бар
Корк-Хилл - Дублинский замок
Собор Крайстчерч
Собор Святого Патрика
Площадь Ньюмаркет - завод по производству виски Teeling's
Ворота Сент-Джеймс - Хранилище пива Гиннесс
Королевский госпиталь - Музей современного искусства
Железнодорожный вокзал Хьюстон
Парк Феникс - Дублинский зоопарк
Паркагейт-стрит - Викторианский бар Ryan's
Казармы Коллинза - Национальный исторический музей.
Набережная Аррана - Церковь Святого Михана
Smithfield - Jameson Distillery Bow Street
Четыре двора
Холостяцкая прогулка - круиз по Дублину
Ответы на вопросы
Что входит
24 или 48 часов в hop-on hop-off туре
Бесплатная пешеходная экскурсия со знаменитым дублинским историком Пэтом Лидди (понедельник, среда, пятница и суббота в 11:00)
1 ребенок до 15 лет бесплатно
Бесплатный вход в Маленький музей Дублина
Что не входит
Вход в достопримечательности (однако при предъявлении билета действуют скидки)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
1 ребенок бесплатно. Стоимость билетов для дополнительных детей составляет €10 на 24 часа и €15 на 48 часов
Расписание туров:
Hop-on hop-off тур
Первый автобус: 9:00
Последний автобус: 17:00
Продолжительность: 1 час 45 минут
Интервал: отправление от главного офиса Dublin Bus осуществляется каждый час
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 1 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 508 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
O
Olga
21 ноя 2019
(Россия)
Была в Дублине в ноябре 2019,турист с минимальным английским) Электронный ваучер надо обменять на билет (в офисе у первой точке отправления),водитель и служащие все объяснили. Автобусы с аудио гидом и без(рассказчик сам водитель), чередуются, все указано в расписании. Поначалу села в автобус без аудиогида, но тоже все доступно объяснили и подсказали))) Очень комфортная обстановка в Дублин))) Рассказ сопровождается прекрасной музыкой, создающий "правильное настроение". И было так мило, когда сам водитель запел песню про Молли М. )))))
А
Аноним
1 ноя 2021
(Канада)
Everything was wonderful including the drivers. The one comment or feedback that I would give is to make clear at which stops one can hop on or off. I wasted a lot of time trying to catch the next stop and getting the time of pick up. Everything else was excellent and the Irish hospitality is one of the best I have experienced!
P
Pamela
16 сен 2021
(США)
Very easy way to cover a lot of ground and then decide where you would like to return. The Dublin inner city sites are located relatively close enough to walk. This bus is great for getting further out. To the features like Phoenix Park, the Gaol and distilleries and breweries.
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