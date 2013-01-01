Пешеходные экскурсии в Дублине

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Дублин вчера и сегодня

Главные достопримечательности и скрытые уголки Старого города на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

100 за экскурсию

Lina
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Lina – Гид в Дублине
Дублин не похож на большинство столиц мира.

Малоэтажный, доброжелательный, уютный и провинциальный, он раскрывает свою красоту постепенно.

Вы узнаете, как складывалась история 📖 этого города, увидите его самые интересные места и узнаете, как живут веселые и общительные ирландцы.
Дублин вчера и сегодня
Дублин вчера и сегодня

Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру
С единственного квадратного моста Европы вы рассмотрите главный проспект Дублина и символ города «Монумет света». Погуляете по площадям старейшего и самого престижного ирландского университета, заглянете в Георгианский сквер и увидите уникальную скульптуру, посвященную Оскару Уайльду. А также услышите историю собора Святой Троицы, Дублинского замка и здания старого Парламента. В завершение посетите богемный район Темпл бар и насладитесь его красками и атмосферой свободы.

Дублин изнутри
Вы получите ответы на вопросы о богатой истории страны, традициях и характере ее жителей. А также узнаете, какую достопримечательность местные называют «иглой», с чем связана любовь ирландцев к общению и какие виды спорта здесь популярны. Кроме того, я обязательно поделюсь полезными практическими советами: где приятно провести вечер, по каким районам погулять самостоятельно, где интереснее выпить Гиннесс и что купить в подарок.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает только внешний осмотр достопримечательностей
  • Рекомендую одеться в несколько тонких слоев и взять непродуваемую куртку, шарф и зонт
Дублин вчера и сегодня
Дублин вчера и сегодня
Дублин вчера и сегодня
Дублин вчера и сегодня
Дублин вчера и сегодня
Дублин вчера и сегодня
Дублин вчера и сегодня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Lina
Lina
Добрый день! Меня зовут Лина. Я живу в Дублине 16 лет, гидом работаю с 2013 года. Люблю Ирландию и живущих здесь людей. С радостью покажу вам самое красивое в Дублине и расскажу о том, что вы увидите.
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Пешеходные экскурсии в Дублине

С Дублином на «ты»С Дублином на «ты»С Дублином на «ты»
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Главные достопримечательности и секретные уголки города на дружеской обзорной экскурсии
Вы увидите все значимые места ирландской столицы и ощутите, как органично сочетаются в ней история и современность. Я расскажу о местных культурных особенностях, традициях, менталитете и помогу по-настоящему полюбить неспешный и прекрасный Дублин!
По закоулкам Темпл БараПо закоулкам Темпл БараПо закоулкам Темпл Бара
125 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Прогулка по самому атмосферному и веселому району в сердце Дублина!
Ирландцы – народ веселый и радушный, и их национальный характер отлично отражен в районе Темпл Бар, куда мы отправимся для первого знакомства с Дублином. Наша прогулка охватит историю города, кельтские церквушки и средневековые замки, самые уютные магазинчики и аутентичные пабы, а также связанные с Темпл Баром интересные события и исторических персонажей. В результате вы научитесь ориентироваться в центре Дублина, разведаете его лучшие местечки и проникнетесь духом Ирландии!

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