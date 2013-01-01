Пешеходные экскурсии в Дублине

Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру

С единственного квадратного моста Европы вы рассмотрите главный проспект Дублина и символ города «Монумет света». Погуляете по площадям старейшего и самого престижного ирландского университета, заглянете в Георгианский сквер и увидите уникальную скульптуру, посвященную Оскару Уайльду. А также услышите историю собора Святой Троицы, Дублинского замка и здания старого Парламента. В завершение посетите богемный район Темпл бар и насладитесь его красками и атмосферой свободы.

Дублин изнутри

Вы получите ответы на вопросы о богатой истории страны, традициях и характере ее жителей. А также узнаете, какую достопримечательность местные называют «иглой», с чем связана любовь ирландцев к общению и какие виды спорта здесь популярны. Кроме того, я обязательно поделюсь полезными практическими советами: где приятно провести вечер, по каким районам погулять самостоятельно, где интереснее выпить Гиннесс и что купить в подарок.