Еще несколько необычных экскурсий в Дублине

Пешая обзорная экскурсия ⛳ по центру Дублина, с посещением основных достопримечательностей: Тринити-колледж — самый старый университет Ирландии, основанный в 1592 году, багемный район Темпл Бар 🍹, Георгианский Дублин, с его неповторимыми дверями, сквер Мэррион и статуя Оскара Уаилда, Парк 🌳 Св. Стивена, Собор Св. Патрика, настоятелев в котором был Джонатан Свифт, дублинский замок 🏰, Собор Христа — самый старый собор Ирландии, основанный викингами еще в 1030 году, прогулка 👣 по набережной и мосту «пол пенни», улица О'Коннел — самая широкая улица Ирландии, и мост О'Коннел — единственный мост в Европе, который шире, чем длиннее, здание Таможни, шхуна «Дженни Джонстон» и мемориал «Голод». Во время экскурсии 🧭 предусмотрена остановка в пабе на чай/кофе/Гиннесс.

Экскурсия ознакомительная, без захода внутрь замков, соборов, музеев.