Еще несколько необычных экскурсий в Дублине

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Обзорная экскурсия по Дублину

Евгений Р.
Евгений Р. – Гид из Дублина
Обзорная экскурсия по Дублину
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Обзорная экскурсия по Дублину
Пешая обзорная экскурсия ⛳ по центру Дублина, с посещением основных достопримечательностей: Тринити-колледж — самый старый университет Ирландии, основанный в 1592 году, багемный район Темпл Бар 🍹, Георгианский Дублин, с его неповторимыми дверями, сквер Мэррион и статуя Оскара Уаилда, Парк 🌳 Св. Стивена, Собор Св. Патрика, настоятелев в котором был Джонатан Свифт, дублинский замок 🏰, Собор Христа — самый старый собор Ирландии, основанный викингами еще в 1030 году, прогулка 👣 по набережной и мосту «пол пенни», улица О'Коннел — самая широкая улица Ирландии, и мост О'Коннел — единственный мост в Европе, который шире, чем длиннее, здание Таможни, шхуна «Дженни Джонстон» и мемориал «Голод». Во время экскурсии 🧭 предусмотрена остановка в пабе на чай/кофе/Гиннесс.
Экскурсия ознакомительная, без захода внутрь замков, соборов, музеев.
Начало и место завершения
🚩 place

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгений Р.
Евгений Р.
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