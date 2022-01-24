Аккуратный, на скалах, с водой … как бы вы ни брали свой виски, вы должны испытать приятные запахи и ароматы первой новой винокурни, открывшейся в Дублине более 125 лет назад. Посмотрите, как производится ирландский виски, и узнайте, как правильно его попробовать, в экскурсии по винокурне Teeling Whisky.

24-летний односолодовый напиток Teeling был признан лучшим в мире на World Whiskeys Awards 2019, став первым ирландским виски в истории, получившим титул.