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Аккуратный, на скалах, с водой … как бы вы ни брали свой виски, вы должны испытать приятные запахи и ароматы первой новой винокурни, открывшейся в Дублине более 125 лет назад. Посмотрите, как производится ирландский виски, и узнайте, как правильно его попробовать, в экскурсии по винокурне Teeling Whisky.
24-летний односолодовый напиток Teeling был признан лучшим в мире на World Whiskeys Awards 2019, став первым ирландским виски в истории, получившим титул.
Ответы на вопросы
Что входит
Тур по винокурне
Дегустация
Что не входит
Дополнительные напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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