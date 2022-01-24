Винокурня Teeling Whisky

Совершите поездку по отмеченному наградами заводу по производству односолодового виски номер один в мире

4.7
54 отзыва
В группе
Винокурня Teeling Whisky
Винокурня Teeling Whisky
Винокурня Teeling Whisky
Винокурня Teeling Whisky
Винокурня Teeling Whisky
Винокурня Teeling Whisky
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Аккуратный, на скалах, с водой … как бы вы ни брали свой виски, вы должны испытать приятные запахи и ароматы первой новой винокурни, открывшейся в Дублине более 125 лет назад. Посмотрите, как производится ирландский виски, и узнайте, как правильно его попробовать, в экскурсии по винокурне Teeling Whisky.
24-летний односолодовый напиток Teeling был признан лучшим в мире на World Whiskeys Awards 2019, став первым ирландским виски в истории, получившим титул.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур по винокурне
  • Дегустация
Что не входит
  • Дополнительные напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дублина

🗽ДостопримечательностиДегустационные турыЗавтракФабрики и заводы

Еще несколько похожих предложений в Дублине

Дублин: тур с дегустацией в винокурне Teeling Whiskey
В группе
до 6 чел.
4.6
123
1 482
за 1 чел.
Дублин: тур с дегустацией в винокурне Teeling Whiskey
Ощутите дух Дублина в рамках самостоятельной экскурсии по полностью функционирующей винокурне, первой из новых
Путешествие по Восточному побережью Ирландии
Индивидуально
320
за 1 чел.
Путешествие по Восточному побережью Ирландии
Поездка по Восточному побережью Ирландии на расстояние свыше 120 км, с посещением городков Карлингфорд, что почти на
с понедельника по воскресенье с 9.30
Дублин вчера и сегодня
Индивидуально
для 8 чел.
5
1
100
за 1-8 чел.
Дублин вчера и сегодня
👣 Пешеходные
Главные достопримечательности и скрытые уголки Старого города на обзорной экскурсии
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Дублине. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дублине
ХОРОШО
🇮🇪
ТАМ