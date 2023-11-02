Барселона сквозь столетия

Пройти по улочкам города и совершить путешествие из Средневековья в 21 век

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Ответы на вопросы
Это нескучная пешеходная экскурсия с кучей дат и неизвестных имён. Вы узнаете, как менялась Барселона и почему сегодня она выглядит так, как выглядит.

Побываете в месте, где на самом деле родился город, и пройдёте через секретный ход к Готическому кварталу. Прогуляетесь по самой дорогой улице Европы и оцените современное уличное искусство.
Барселона сквозь столетия
Барселона сквозь столетия
Барселона сквозь столетия
Барселона сквозь столетия
Барселона сквозь столетия
Барселона сквозь столетия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Барселона старинная

Мы начнём наше путешествие недалеко от главного порта, где на самом деле родился город. Вы будете прогуливаться по главной туристической улице, а я открою для вас изнанку работы живых статуй. Вы узнаете, чего и почему здесь следует избегать.

Через секретный ход попадём в самое сердце Старого города — Готический квартал. Вы познакомитесь с первым творением Гауди — его дипломной работой. И узнаете историю прапрадедушки Барселоны — поселения Барсино.

На главном рынке Бокерия вы по желанию попробуете типичную испанскую еду и вино Альбариньо. Услышите легенды рынка и поприветствуете местных селебрити. Отыщите римский некрополь и перейдёте к современным реалиям.

Барселона современная

В современной части вы пройдёте по самой дорогой улице Европы. Узнаете, как и почему Барселона расширилась после падения крепостной стены.

Посетите один из самых нетривиальных паркингов, завсегдатаями которого являются местные жители. Откроете для себя современные объекты уличного искусства, которые имеют свою идею, характер и историю.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: деликатесы и вино на рынке Бокерия — по желанию. Примерные цены: бокал кавы или вина — €3,5, устрицы — €7/3 шт., пакетик с сыром или хамоном — €3,5.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Летние
Старый город
Популярные места
Гауди
Рынок Бокерия
Улицы и переулки
Самое главное

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