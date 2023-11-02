Пройти по улочкам города и совершить путешествие из Средневековья в 21 век
Побываете в месте, где на самом деле родился город, и пройдёте через секретный ход к Готическому кварталу. Прогуляетесь по самой дорогой улице Европы и оцените современное уличное искусство.
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Описание
Что вас ожидает
Барселона старинная
Мы начнём наше путешествие недалеко от главного порта, где на самом деле родился город. Вы будете прогуливаться по главной туристической улице, а я открою для вас изнанку работы живых статуй. Вы узнаете, чего и почему здесь следует избегать.
Через секретный ход попадём в самое сердце Старого города — Готический квартал. Вы познакомитесь с первым творением Гауди — его дипломной работой. И узнаете историю прапрадедушки Барселоны — поселения Барсино.
На главном рынке Бокерия вы по желанию попробуете типичную испанскую еду и вино Альбариньо. Услышите легенды рынка и поприветствуете местных селебрити. Отыщите римский некрополь и перейдёте к современным реалиям.
Барселона современная
В современной части вы пройдёте по самой дорогой улице Европы. Узнаете, как и почему Барселона расширилась после падения крепостной стены.
Посетите один из самых нетривиальных паркингов, завсегдатаями которого являются местные жители. Откроете для себя современные объекты уличного искусства, которые имеют свою идею, характер и историю.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: деликатесы и вино на рынке Бокерия — по желанию. Примерные цены: бокал кавы или вина — €3,5, устрицы — €7/3 шт., пакетик с сыром или хамоном — €3,5.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Старом городе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.