Это нескучная пешеходная экскурсия с кучей дат и неизвестных имён. Вы узнаете, как менялась Барселона и почему сегодня она выглядит так, как выглядит. Побываете в месте, где на самом деле родился город, и пройдёте через секретный ход к Готическому кварталу. Прогуляетесь по самой дорогой улице Европы и оцените современное уличное искусство.

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Описание

Что вас ожидает

Барселона старинная

Мы начнём наше путешествие недалеко от главного порта, где на самом деле родился город. Вы будете прогуливаться по главной туристической улице, а я открою для вас изнанку работы живых статуй. Вы узнаете, чего и почему здесь следует избегать.

Через секретный ход попадём в самое сердце Старого города — Готический квартал. Вы познакомитесь с первым творением Гауди — его дипломной работой. И узнаете историю прапрадедушки Барселоны — поселения Барсино.

На главном рынке Бокерия вы по желанию попробуете типичную испанскую еду и вино Альбариньо. Услышите легенды рынка и поприветствуете местных селебрити. Отыщите римский некрополь и перейдёте к современным реалиям.

Барселона современная

В современной части вы пройдёте по самой дорогой улице Европы. Узнаете, как и почему Барселона расширилась после падения крепостной стены.

Посетите один из самых нетривиальных паркингов, завсегдатаями которого являются местные жители. Откроете для себя современные объекты уличного искусства, которые имеют свою идею, характер и историю.

Организационные детали