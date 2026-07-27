Ах, Барселона! Город футбола, средиземноморской кухни и гулянок до утра. Но этим вы займётесь как-нибудь потом. А сейчас мы предлагаем пройтись по следам безумной фантазии архитектора Антонио Гауди и его коллег. Вы посетите дом-каменоломню, осмотрите его фантастические гостиные, внутренний двор без прямых линий и причудливые украшения на крыше, с которой открывается великолепный вид на город.

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Описание экскурсии

Вы зайдёте в Каса Мила, также известный как Ла-Педрера или Каменоломня, и воочию убедитесь, как сильно природа вдохновляла создателя этого здания. Исследуете «Двор бабочек», «Крышу воинов», «Чердак кита» (выставку, посвящённую Гауди), «Квартиру жильцов» и «Цветочный двор» с помощью современного видеогида.

Прогуляетесь по Барселоне и откроете для себя места, которые сформировали карьеру и наследие архитектора в эпоху модернизма. По пути увидите храм Саграда Фамилия, Каса Бальо, дворец Гуэль и другие менее знаменитые достопримечательности, созданные Гауди, а также его коллегами по цеху — испанскими модернистами.

На вашем пути встретятся дом, похожий на дракона, и дворец, где могла бы поселиться Рапунцель. Вы увидите фонарь, на котором хотели повесить архитектора, квартал, где столетие не прекращаются склоки, и больницу, где умирал никем не узнанный Гауди.

Аудиогид расскажет:

что строил Гауди, когда не был известным

откуда создатель «Звёздных войн» взял образ штурмовика

где тусовался творческий андерграунд Барселоны

как не надо вести бизнес, чтобы не разориться через 6 лет

И многое другое!

Организационные детали