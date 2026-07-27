Билет в Каса Мила + экскурсия с аудиогидом по местам Гауди
Изучить Барселону как родину каталонского модернизма
Ах, Барселона! Город футбола, средиземноморской кухни и гулянок до утра. Но этим вы займётесь как-нибудь потом. А сейчас мы предлагаем пройтись по следам безумной фантазии архитектора Антонио Гауди и его коллег.
Вы посетите дом-каменоломню, осмотрите его фантастические гостиные, внутренний двор без прямых линий и причудливые украшения на крыше, с которой открывается великолепный вид на город.
Описание экскурсии
Вы зайдёте в Каса Мила, также известный как Ла-Педрера или Каменоломня, и воочию убедитесь, как сильно природа вдохновляла создателя этого здания. Исследуете «Двор бабочек», «Крышу воинов», «Чердак кита» (выставку, посвящённую Гауди), «Квартиру жильцов» и «Цветочный двор» с помощью современного видеогида.
Прогуляетесь по Барселоне и откроете для себя места, которые сформировали карьеру и наследие архитектора в эпоху модернизма. По пути увидите храм Саграда Фамилия, Каса Бальо, дворец Гуэль и другие менее знаменитые достопримечательности, созданные Гауди, а также его коллегами по цеху — испанскими модернистами.
На вашем пути встретятся дом, похожий на дракона, и дворец, где могла бы поселиться Рапунцель. Вы увидите фонарь, на котором хотели повесить архитектора, квартал, где столетие не прекращаются склоки, и больницу, где умирал никем не узнанный Гауди.
Аудиогид расскажет:
что строил Гауди, когда не был известным
откуда создатель «Звёздных войн» взял образ штурмовика
где тусовался творческий андерграунд Барселоны
как не надо вести бизнес, чтобы не разориться через 6 лет
И многое другое!
Организационные детали
Предложение включает посещение Каса Мила и дополнительную экскурсию по улицам города с аудиогидом
После оплаты мы пришлём на вашу электронную почту билеты и ссылку для скачивания аудиогида по городу
Вы можете посетить Каса Мила до или после прохождения экскурсии по городу. А также во время экскурсии — дом входит в маршрут
У Каса Мила подойдите ко входу по электронным билетам — там вы получите видеогид по зданию. Он доступен на русском языке
Аудиогид по городу необходимо заранее скачать на ваш смартфон. После скачивания экскурсия работает офлайн
Возьмите с собой наушники для комфортного прослушивания на улице
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Пенсионеры (билет и аудиогид)
€31
Студенты (билет и аудиогид)
€31
Детский (12-17 лет) билет в Каса Мила и аудиогид по городу
€25
Взрослый (18-64 года) билет в Каса Мила и аудиогид по городу
€46
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Каса Мила
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 203 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру.
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