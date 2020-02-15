14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Утренняя трапеза по-барселонски
Мы встретимся в 9:00, чтобы весь день от начала до конца прошел в лучших каталонских традициях. Начнем с завтрака в одном очень уютном месте, вдалеке от туристических троп, где вам будут предложены яйца Бенедикт, французские тосты и свежесваренный кофе. Во время трапезы я расскажу вам о Каталонии и каталонцах, традициях и семье, о том какие ценности и какие цели важны для тех, кому Барселона стала родной и любимой.
Променад по набережной
После завтрака мы отправимся на прогулку по набережным, чтобы вдохновиться атмосферой просыпающегося города и умыться в водах Средиземного моря. Вы узнаете, как менялась береговая линия и как возникли десять барселонских пляжей, имеющих высшую оценку качества — голубые флаги. Затем мы посетим место, где в 18-м веке была Крепость Цитадель, а теперь располагается чудесный городской парк. На его территории также есть прекрасный барселонский зоопарк, в котором любят проводить досуг и местные жители, и туристы.
Сокровища Готического квартала
В исторической части города вам предстоит найти древних чудовищ, остатки Римской империи, Королевские площади и дворцы, церкви и Святых Покровителей Барселоны. Вы наверняка узнаете места, которые до этого видели в многочисленных фильмах и клипах, потрогаете стены, которым более 2000 лет, и спуститесь в настоящие подземелья. По пути поговорим о временах Великой Инквизиции, я покажу вам дом, где жил барселонский палач и расскажу, что он продавал после каждой казни.
Кофейная пауза
Передохнуть после погружения в насыщенную многовековую историю квартала вы сможете за чашкой свежесвареного кофе в кофейне, которая входит в 10 лучших кофеен мира.
Богемный район Эшампле
Гуляя по Пасеч де Грасия, вы посетим Дом Баттло и Каса Мила, и познакомитесь с историей этих выдающихся творений каталонских архитекторов. А после этого направимся к самому посещаемому памятнику Европы и визитной карточке Барселоны — Саграде Фамилии. Вы услышите историю и легенды этого знаменитого сооружения, а у крипты великого Антонио Гауди сможете почтить память прославленного зодчего.
Обед в рыбацком ресторане
Еще одно нетуристическое заведение продемонстрирует вам все богатство и великолепие каталонских блюд из свежайших морепродуктов.
Атмосфера Монтжуика и королевская резиденция
Набравшись сил и насладившись обедом, мы поднимемся на фуникулере на гору Монтжуик, откуда открываются захватывающие виды на Барселону и морской порт. Здесь вы увидите Средневековую крепость, узнаете об истории гражданской войны, осаде Барселоны и о том, как барселонцы боролись за независимость региона на протяжении многих веков. Мы прогуляемся по верхней террасе, посетим парки и зоны отдыха, где так хорошо ощущается безмятежность этого города. Кроме того, в программе будет настоящий королевский дворец, действующая резиденция Испанского Короля Филиппа VI, где вы осмотрите дворцовый ансамбль и поющие фонтаны.
Вишенка на торте — гора Тибидабо
На горе высотой 564 метра над уровнем моря находится Храм Святого Сердца и статуя Иисуса Христа, а также самый старый парк аттракционов в Европе. С этого впечатляющего места вы увидите заснеженные вершины Андорры и всю красоту каталонской столицы, что станет прекрасным завершением вашего лучшего дня в Барселоне!
Завтрак, обед, кофе, билеты в музеи оплачиваются отдельно (которые я помогу вам приобрести с 15%-й скидкой).