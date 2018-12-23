14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Задача этой экскурсии — стать лучшей частью вашего приключения в Испании! И неважно, впервые вы в Барселоне или возвращаетесь сюда снова, — мы покажем вам город таким, каким видим его сами: солнечным, живым, свободным.
Вы увидите знаковые места и атмосферные уголки без толп, попробуете настоящую каталонскую кухню и поймёте, чем живёт Барселона сегодня.
Начнём утро в уютном месте вдали от туристических маршрутов. За чашкой кофе и завтраком — с яйцами бенедикт, французскими тостами и свежей выпечкой — вы настроитесь на день и узнаете:
чем Каталония отличается от остальной Испании
какие ценности важны для местных
почему язык и семья здесь — не формальность, а часть идентичности
10:00–11:15 — набережные и парк Сьютаделья
Прогуляемся вдоль Средиземного моря и обсудим, как изменилась береговая линия и откуда появились пляжи с «голубыми флагами». Затем отправимся в парк Сьютаделья — бывшую военную крепость. Вы узнаете, почему цитадель стала любимым местом отдыха горожан.
11:15–13:00 — Готический квартал
В Старом городе вас ждёт лабиринт узких улиц и площадей. Вы увидите:
римские стены двухтысячелетней давности
древние символы и каменные фигуры
Королевскую площадь и старинные дворцы
настоящие подземелья
13:00–13:30 — кофейная пауза
Остановимся в одной из лучших кофеен города, чтобы передохнуть.
13:30–15:30 — Эшампле и Гауди
Пройдём по Пасео-де-Грасия к Дому Бальо и Каса Мила и обсудим, как каталонский модерн изменил облик города. Затем подойдём к Саграде Фамилии и разберёмся в символике фасадов и истории строительства.
15:30–16:30 — обед у моря
Пообедаем в рыбацком ресторане без туристической суеты. Свежие морепродукты и простые рецепты помогут прочувствовать настоящую каталонскую кухню.
16:30–18:00 — Монтжуик
Поднимемся на холм и увидим город с высоты. А ещё поговорим:
о гражданской войне
осаде Барселоны
и борьбе за автономию
18:00–19:00 — Тибидабо
Завершим день на вершине, с которой перед вами откроется вся Барселона — от моря до гор. Храм Святого Сердца, статуя Христа и старинный парк аттракционов наполнят вечер особой атмосферой.
Организационные детали
Завтрак, обед, кофе, а также билеты в музеи (которые я помогу вам купить со скидкой 15%) оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1116 туристов
Никаких скучных маршрутов! Предлагаем вам увидеть разные страны глазами местных жителей. Тайные локации, скрытые от глаз, аутентичные рестораны с великолепной кухней и маршруты, недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от путешествий с нами.
Организовываем экскурсии и туры с 1993 года.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Спасибо Владимиру за отличный день, проведенный с ним в прекрасной Барселоне. Ощущения "официальной" экскурсии не было. Это была прогулка с приятелем, который знает места, события, даты и имена. Многое рассказывал читать дальшеуменьшить
Владимир и об обычной, повседневной жизни страны, города и людей. Предложенные Владимиром заведения для кофе и обеда - не туристические, а именно "местные" и вкусные. Владимир - очень легкий и приятный человек в общении, дал нам рекомендации, предложил свою помощь и консультации на оставшееся время в городе. Не пугайтесь продолжительности прогулки в девять часов - время пролетает почти незаметно и с удовольствием. Мы, честно говоря, погуляли бы еще))) Владимир, СПАСИБИЩЕ!!! Надеемся на дальнейшие встречи))) Дмитрий и Ирина
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Светлана
У нас с мужем это был действительно Самый лучший день в Барселоне!!! Очень благодарны Владимиру за яркие впечатления от знакомства Барселоной. Не смотря на то, что экскурсия длилась 9 часов, читать дальшеуменьшить
мы не устали. Не спешная прогулка по городу, без суеты, маршрут продуман. Владимир замечательный собеседник. И подача материала у него ни как у историка или журналиста, он рассказывает нам не только исторические факты, а и высказывает свое мнение, а так же рассказывает про обычную жизнь в Испании. Делится с нами тем, что нравится ему самому и тем, чем он сам восхищается. Мы смогли не только посмотреть снаружи дома Casa Mila и Саsa Batllo, но и увидеть внутреннее убранство этих домов. А также смогли зайти в Храм Святого семейства, так как Владимир заказал нам билеты. Даже с такими вопросами как трансфер и багаж нам Владимир помог. Очень довольны и благодарны Владимиру за этот Самый лучший день - название экскурсии говорит само за себя!!! С уважением, Светлана и Валерий из г. Приозерск Ленинградской области.
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Оксана
Очень давно я мечтала приехать в Барселону! Очень хотелось увидеть город,но так,чтобы туристические места осмотреть не массово,а с тем,кто бы рассказал,показал и,как говориться,дал попробовать. Именно так у нас с мужем читать дальшеуменьшить
получилось, благодаря Владимиру. Весь день он водил нас по интересным местам! Помимо стандартного набора,который был для нас обязательным,мы увидели несколько замечательных мест,о которых не было информации в интернете. Чего стоили "бомбас" в заведении,где проводят время каталонцы! Мы потом туда заходили ещё несколько раз и не пожалели! Экскурсию осмыслили полностью через несколько дней,т. к. море впечатлений и эмоций! Много писать не буду-заказывайте,пробуйте! Вам понравится!
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S
Stoliarova
Нам с мужем очень понравилась экскурсия! Были в Барселоне третий раз, но влюбились в нее именно после рассказов Владимира! Настолько, что даже захотелось там жить! Владимир дейстивельно знает очень много, читать дальшеуменьшить
и об истории, и о традициях, и об интересных нетуристических местечках, общается с местными жителями, водил нас в совершенно неприметные но очень веусные ресторанчики. Экскурсия в основном пешеходная, находили мы за день 30 тыс шагов, ноги к вечеру гудели, пожалела, что пошла не в кроссовках, но удовольсие и положительные эмоции зашкаливали!
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В
Виктория
Экскурсия от человека, искренне и от всей души влюблённого в Барселону. Владимир щедро поделился своей эйфорией с нами:) осмотрели много ключевых точек Барселоны, узнали массу интереснейших фактов о городе, были сражены наповал красотой Саграда Фамилиа… День пролетает насыщенно и не хочется, чтобы он заканчивался:)
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Олег
Мы выбрали самую дорогую экскурсию по Барсе и не прогадали - прекрасный гид, прекрасный маршрут, все было подстроено под нас (мы - пара), все было в удобном для нас ритме. Очень рекомендуем экскурсию в Саграду Фамилиа. Спасибо Владимиру и Кириллу за отличное времяпровождение!))
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