14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Утренняя трапеза по-барселонски

Мы встретимся в 9:00, чтобы весь день от начала до конца прошел в лучших каталонских традициях. Начнем с завтрака в одном очень уютном месте, вдалеке от туристических троп, где вам будут предложены яйца Бенедикт, французские тосты и свежесваренный кофе. Во время трапезы я расскажу вам о Каталонии и каталонцах, традициях и семье, о том какие ценности и какие цели важны для тех, кому Барселона стала родной и любимой.

Променад по набережной

После завтрака мы отправимся на прогулку по набережным, чтобы вдохновиться атмосферой просыпающегося города и умыться в водах Средиземного моря. Вы узнаете, как менялась береговая линия и как возникли десять барселонских пляжей, имеющих высшую оценку качества — голубые флаги. Затем мы посетим место, где в 18-м веке была Крепость Цитадель, а теперь располагается чудесный городской парк. На его территории также есть прекрасный барселонский зоопарк, в котором любят проводить досуг и местные жители, и туристы.

Сокровища Готического квартала

В исторической части города вам предстоит найти древних чудовищ, остатки Римской империи, Королевские площади и дворцы, церкви и Святых Покровителей Барселоны. Вы наверняка узнаете места, которые до этого видели в многочисленных фильмах и клипах, потрогаете стены, которым более 2000 лет, и спуститесь в настоящие подземелья. По пути поговорим о временах Великой Инквизиции, я покажу вам дом, где жил барселонский палач и расскажу, что он продавал после каждой казни.

Кофейная пауза

Передохнуть после погружения в насыщенную многовековую историю квартала вы сможете за чашкой свежесвареного кофе в кофейне, которая входит в 10 лучших кофеен мира.

Богемный район Эшампле

Гуляя по Пасеч де Грасия, вы посетим Дом Баттло и Каса Мила, и познакомитесь с историей этих выдающихся творений каталонских архитекторов. А после этого направимся к самому посещаемому памятнику Европы и визитной карточке Барселоны — Саграде Фамилии. Вы услышите историю и легенды этого знаменитого сооружения, а у крипты великого Антонио Гауди сможете почтить память прославленного зодчего.

Обед в рыбацком ресторане

Еще одно нетуристическое заведение продемонстрирует вам все богатство и великолепие каталонских блюд из свежайших морепродуктов.

Атмосфера Монтжуика и королевская резиденция

Набравшись сил и насладившись обедом, мы поднимемся на фуникулере на гору Монтжуик, откуда открываются захватывающие виды на Барселону и морской порт. Здесь вы увидите Средневековую крепость, узнаете об истории гражданской войны, осаде Барселоны и о том, как барселонцы боролись за независимость региона на протяжении многих веков. Мы прогуляемся по верхней террасе, посетим парки и зоны отдыха, где так хорошо ощущается безмятежность этого города. Кроме того, в программе будет настоящий королевский дворец, действующая резиденция Испанского Короля Филиппа VI, где вы осмотрите дворцовый ансамбль и поющие фонтаны.

Вишенка на торте — гора Тибидабо

На горе высотой 564 метра над уровнем моря находится Храм Святого Сердца и статуя Иисуса Христа, а также самый старый парк аттракционов в Европе. С этого впечатляющего места вы увидите заснеженные вершины Андорры и всю красоту каталонской столицы, что станет прекрасным завершением вашего лучшего дня в Барселоне!