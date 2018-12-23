14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Задача этой экскурсии — стать лучшей частью вашего приключения в Испании! И неважно, впервые вы в Барселоне или возвращаетесь сюда снова, — мы покажем вам город таким, каким видим его сами: солнечным, живым, свободным. Вы увидите знаковые места и атмосферные уголки без толп, попробуете настоящую каталонскую кухню и поймёте, чем живёт Барселона сегодня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание билета

9:00–10:00 — завтрак по-барселонски

Начнём утро в уютном месте вдали от туристических маршрутов. За чашкой кофе и завтраком — с яйцами бенедикт, французскими тостами и свежей выпечкой — вы настроитесь на день и узнаете:

чем Каталония отличается от остальной Испании

какие ценности важны для местных

почему язык и семья здесь — не формальность, а часть идентичности

10:00–11:15 — набережные и парк Сьютаделья

Прогуляемся вдоль Средиземного моря и обсудим, как изменилась береговая линия и откуда появились пляжи с «голубыми флагами». Затем отправимся в парк Сьютаделья — бывшую военную крепость. Вы узнаете, почему цитадель стала любимым местом отдыха горожан.

11:15–13:00 — Готический квартал

В Старом городе вас ждёт лабиринт узких улиц и площадей. Вы увидите:

римские стены двухтысячелетней давности

древние символы и каменные фигуры

Королевскую площадь и старинные дворцы

настоящие подземелья

13:00–13:30 — кофейная пауза

Остановимся в одной из лучших кофеен города, чтобы передохнуть.

13:30–15:30 — Эшампле и Гауди

Пройдём по Пасео-де-Грасия к Дому Бальо и Каса Мила и обсудим, как каталонский модерн изменил облик города. Затем подойдём к Саграде Фамилии и разберёмся в символике фасадов и истории строительства.

15:30–16:30 — обед у моря

Пообедаем в рыбацком ресторане без туристической суеты. Свежие морепродукты и простые рецепты помогут прочувствовать настоящую каталонскую кухню.

16:30–18:00 — Монтжуик

Поднимемся на холм и увидим город с высоты. А ещё поговорим:

о гражданской войне

осаде Барселоны

и борьбе за автономию

18:00–19:00 — Тибидабо

Завершим день на вершине, с которой перед вами откроется вся Барселона — от моря до гор. Храм Святого Сердца, статуя Христа и старинный парк аттракционов наполнят вечер особой атмосферой.

Организационные детали

Завтрак, обед, кофе, а также билеты в музеи (которые я помогу вам купить со скидкой 15%) оплачиваются отдельно.