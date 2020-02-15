14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Самый лучший день в Барселоне

9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город

Владимир
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Владимир – ваш гид
Неважно, в который раз вы посещаете Барселону — я покажу вам город таким, каким его вижу сам: наполненным солнцем и любовью к жизни.

Вы услышите интересные факты об известных достопримечательностях, откроете нетуристические и очень атмосферные места, познакомитесь с великолепной местной кухней и увидите каталонскую столицу с самых красивых ракурсов.

Задача этой экскурсии — стать лучшей частью вашего приключения в Испании!
От 312 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 9 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии14 отзывов
4.93
Самый лучший день в Барселоне
Самый лучший день в Барселоне

Что вас ожидает

Утренняя трапеза по-барселонски
Мы встретимся в 9:00, чтобы весь день от начала до конца прошел в лучших каталонских традициях. Начнем с завтрака в одном очень уютном месте, вдалеке от туристических троп, где вам будут предложены яйца Бенедикт, французские тосты и свежесваренный кофе. Во время трапезы я расскажу вам о Каталонии и каталонцах, традициях и семье, о том какие ценности и какие цели важны для тех, кому Барселона стала родной и любимой.

Променад по набережной
После завтрака мы отправимся на прогулку по набережным, чтобы вдохновиться атмосферой просыпающегося города и умыться в водах Средиземного моря. Вы узнаете, как менялась береговая линия и как возникли десять барселонских пляжей, имеющих высшую оценку качества — голубые флаги. Затем мы посетим место, где в 18-м веке была Крепость Цитадель, а теперь располагается чудесный городской парк. На его территории также есть прекрасный барселонский зоопарк, в котором любят проводить досуг и местные жители, и туристы.

Сокровища Готического квартала
В исторической части города вам предстоит найти древних чудовищ, остатки Римской империи, Королевские площади и дворцы, церкви и Святых Покровителей Барселоны. Вы наверняка узнаете места, которые до этого видели в многочисленных фильмах и клипах, потрогаете стены, которым более 2000 лет, и спуститесь в настоящие подземелья. По пути поговорим о временах Великой Инквизиции, я покажу вам дом, где жил барселонский палач и расскажу, что он продавал после каждой казни.

Кофейная пауза
Передохнуть после погружения в насыщенную многовековую историю квартала вы сможете за чашкой свежесвареного кофе в кофейне, которая входит в 10 лучших кофеен мира.

Богемный район Эшампле
Гуляя по Пасеч де Грасия, вы посетим Дом Баттло и Каса Мила, и познакомитесь с историей этих выдающихся творений каталонских архитекторов. А после этого направимся к самому посещаемому памятнику Европы и визитной карточке Барселоны — Саграде Фамилии. Вы услышите историю и легенды этого знаменитого сооружения, а у крипты великого Антонио Гауди сможете почтить память прославленного зодчего.

Обед в рыбацком ресторане
Еще одно нетуристическое заведение продемонстрирует вам все богатство и великолепие каталонских блюд из свежайших морепродуктов.

Атмосфера Монтжуика и королевская резиденция
Набравшись сил и насладившись обедом, мы поднимемся на фуникулере на гору Монтжуик, откуда открываются захватывающие виды на Барселону и морской порт. Здесь вы увидите Средневековую крепость, узнаете об истории гражданской войны, осаде Барселоны и о том, как барселонцы боролись за независимость региона на протяжении многих веков. Мы прогуляемся по верхней террасе, посетим парки и зоны отдыха, где так хорошо ощущается безмятежность этого города. Кроме того, в программе будет настоящий королевский дворец, действующая резиденция Испанского Короля Филиппа VI, где вы осмотрите дворцовый ансамбль и поющие фонтаны.

Вишенка на торте — гора Тибидабо
На горе высотой 564 метра над уровнем моря находится Храм Святого Сердца и статуя Иисуса Христа, а также самый старый парк аттракционов в Европе. С этого впечатляющего места вы увидите заснеженные вершины Андорры и всю красоту каталонской столицы, что станет прекрасным завершением вашего лучшего дня в Барселоне!

Организационные детали

Завтрак, обед, кофе, билеты в музеи оплачиваются отдельно (которые я помогу вам приобрести с 15%-й скидкой).

Самый лучший день в Барселоне
Самый лучший день в Барселоне
Самый лучший день в Барселоне
Самый лучший день в Барселоне
Самый лучший день в Барселоне
Самый лучший день в Барселоне
Самый лучший день в Барселоне
Самый лучший день в Барселоне
Самый лучший день в Барселоне
Самый лучший день в Барселоне
Самый лучший день в Барселоне
Самый лучший день в Барселоне
Самый лучший день в Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Никаких скучных маршрутов! Предлагаю Вам узнать Барселону, Каталонию и Андорру глазами местных жителей, показать самые потаенные места скрытые от туристов, аутентичные рестораны с великолепной кухней, маршруты недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от прогулок и экскурсий, а сотни фотографий о Вашем прибывании в Испании будут возвращать Вас долгими зимними вечерами в нашу Любимую Барселону. Предлагаю Вам шикарные винные туры, Монтсеррат, Андорру и Дали.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 февраля 2020
Принципе мы остались довольны) хороший маршрут, вкусные места для завтрака и обеда, не плохое знание темы) спасибо)) да, ещё помощь в некоторых вопросах не имеющих отношение к данной экскурсии)!!
23 сентября 2019
Впервые в любимой Барселоне взяли гида и провели изумительный день с Владимиром, который влюблен в этот город Посмотрели и знакомое ( новыми глазами), и открыли для себя новое
Спасибо
20 сентября 2019
Прекрасная Экскурсия! Узнали много нового и посетили множество интересных мест! Прониклись любовью к Барселоне и Испании в целом! Спасибо Владимиру за лучший день в Барселоне!!!
9 августа 2019
Мы выбрали самую дорогую экскурсию по Барсе и не прогадали - прекрасный гид, прекрасный маршрут, все было подстроено под нас (мы - пара), все было в удобном для нас ритме. Очень рекомендуем экскурсию в Саграду Фамилиа. Спасибо Владимиру и Кириллу за отличное времяпровождение.!))
2 июля 2019
Очень рекомендуем эту экскурсию и гида, Владимир очень любит Испанию, много про нее знает, увлекательно ведет экскурсию, покажет Вам интересные местечки, которые не увидит обычный турист.
30 мая 2019
Достаточно полная и интересная экскурсия по Барселоне. Устали, но было здорово.
3 мая 2019
Экскурсия от человека, искренне и от всей души влюблённого в Барселону. Владимир щедро поделился своей эйфорией с нами :) осмотрели много ключевых точек Барселоны, узнали массу интереснейших фактов о городе, были сражены наповал красотой Саграда Фамилиа... День пролетает насыщенно и не хочется, чтобы он заканчивался :)
23 декабря 2018
Спасибо Владимиру за отличный день, проведенный с ним в прекрасной Барселоне. Ощущения "официальной" экскурсии не было. Это была прогулка с приятелем, который знает места, события, даты и имена. Многое рассказывал Владимир и об обычной, повседневной жизни страны, города и людей. Предложенные Владимиром заведения для кофе и обеда - не туристические, а именно "местные" и вкусные. Владимир - очень легкий и приятный человек в общении, дал нам рекомендации, предложил свою помощь и консультации на оставшееся время в городе. Не пугайтесь продолжительности прогулки в девять часов - время пролетает почти незаметно и с удовольствием. Мы, честно говоря, погуляли бы еще )))
Владимир, СПАСИБИЩЕ!!! Надеемся на дальнейшие встречи )))
Дмитрий и Ирина
29 сентября 2018
Все очень понравилось. Но надо время чтобы переварить. Основные впечатления после возвращения.понравилась Владимира влюбленность в этот город.спасибо Владимиру городу Барселону за впечатления
20 сентября 2018
У нас с мужем это был действительно Самый лучший день в Барселоне!!! Очень благодарны Владимиру за яркие впечатления от знакомства Барселоной. Не смотря на то, что экскурсия длилась 9 часов, мы не устали. Не спешная прогулка по городу, без суеты, маршрут продуман. Владимир замечательный собеседник. И подача материала у него ни как у историка или журналиста, он рассказывает нам не только исторические факты, а и высказывает свое мнение, а так же рассказывает про обычную жизнь в Испании. Делится с нами тем, что нравится ему самому и тем, чем он сам восхищается. Мы смогли не только посмотреть снаружи дома Casa Mila и Саsa Batllo, но и увидеть внутреннее убранство этих домов. А также смогли зайти в Храм Святого семейства, так как Владимир заказал нам билеты. Даже с такими вопросами как трансфер и багаж нам Владимир помог. Очень довольны и благодарны Владимиру за этот Самый лучший день - название экскурсии говорит само за себя!!!
С уважением, Светлана и Валерий из г. Приозерск Ленинградской области.
Ещё 4 отзыва

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